JetPack 存档
此页面包含旧版本的 JetPack。JetPack 的最新版本可以在 NVIDIA JetPack 产品页面访问。
-
JetPack 7.1
- Jetson AGX Thor Developer Kit, Jetson T5000, Jetson T4000 [L4T 38.4]
-
JetPack 7.0
- Jetson AGX Thor Developer Kit, Jetson T5000 [L4T 38.2/38.2.1]
-
JetPack 6.2.1
- Jetson AGX Orin Series, Jetson Orin NX 系列, Jetson Orin Nano 系列 [L4T 36.4.4]
-
JetPack 6.2
- Jetson AGX Orin 系列、Jetson Orin NX 系列、Jetson Orin Nano 系列[L4T 36.4.3]
-
JetPack 6.1
- Jetson AGX Orin 系列、Jetson Orin NX 系列、Jetson Orin Nano 系列[L4T 36.4]
-
JetPack 6.0
- Jetson AGX Orin 系列、Jetson Orin NX 系列、Jetson Orin Nano 系列[L4T 36.3]
-
JetPack 6.0 DP
- Jetson AGX Orin 系列、Jetson Orin NX 系列、Jetson Orin Nano 系列[L4T 36.2]
-
JetPack 5.1.4
- Jetson AGX Orin 系列、Jetson Orin NX 系列、Jetson Orin Nano 系列、Jetson Xavier NX 系列、Jetson AGX Xavier 系列、L4T 35.6.0]
-
JetPack 5.1.3
- Jetson AGX Orin 系列、Jetson Orin NX 系列、Jetson Orin Nano 系列、Jetson Xavier NX 系列、Jetson AGX Xavier 系列、L4T 35.5.0]
-
JetPack 5.1.2
- Jetson AGX Orin 系列、Jetson Orin NX 系列、Jetson Orin Nano 系列、Jetson Xavier NX 系列、Jetson AGX Xavier 系列、L4T 35.4.1]
-
JetPack 5.1.1
- Jetson AGX Orin 系列、Jetson Orin NX 系列、Jetson Orin Nano 系列、Jetson Xavier NX 系列、Jetson AGX Xavier 系列、L4T 35.3.1]
-
JetPack 5.1
- Jetson AGX Orin 开发者套件、Jetson AGX Orin 32GB、Jetson Orin NX 16GB、Jetson Xavier NX 系列、Jetson AGX Xavier 系列、L4T 35.2.1]
-
JetPack 5.0.2
- Jetson AGX Orin 开发者套件、Jetson Xavier NX 系列、Jetson AGX Xavier 系列、L4T 35.1]
-
JetPack 5.0.1 开发者预览版
- Jetson AGX Orin 开发者套件、Jetson Xavier NX 系列、Jetson AGX Xavier 系列、L4T 34.1.1]
-
JetPack 5.0 开发者预览版
- Jetson AGX Orin 开发者套件、Jetson Xavier NX 系列、Jetson AGX Xavier 系列、L4T 34.1]
-
JetPack 4.6.6
- Jetson Xavier NX 系列、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1、L4T 32.7.6]
-
JetPack 4.6.5
- Jetson Xavier NX 系列、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.7.5]
-
JetPack 4.6.4
- Jetson Xavier NX 系列、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.7.4]
-
JetPack 4.6.3
- Jetson Xavier NX 系列、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.7.3]
-
JetPack 4.6.2
- Jetson Xavier NX 系列、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.7.2]
-
JetPack 4.6.1
- Jetson Xavier NX 系列、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.7.1]
-
JetPack 4.6
- Jetson Xavier NX、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.6.1]
-
JetPack 4.5.1
- Jetson Xavier NX、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.5.1]
-
JetPack 4.5
- Jetson Xavier NX、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.5]
-
JetPack 4.4.1
- Jetson Xavier NX、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.4.4]
-
JetPack 4.4
- Jetson Xavier NX、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.4.3]
-
JetPack 4.4 开发者预览版
- Jetson Xavier NX、Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.4.2]
-
JetPack 4.3
- Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.3.1]
-
JetPack 4.2.3
- Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.2.1]
-
JetPack 4.2.2
- Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier 系列、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.2.1]
-
JetPack 4.2.1
- Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.2]
-
JetPack 4.2
- Jetson TX2 系列、Jetson AGX Xavier、Jetson Nano、Jetson TX1[L4T 32.1]
-
JetPack 4.1.1 开发者预览版
- Jetson AGX Xavier[L4T 31.1]
-
JetPack 3.3.4
- Jetson TX2、Jetson TX2i 和 Jetson TX1[L4T 28.5]
-
JetPack 3.3.3
- Jetson TX2、Jetson TX2i 和 Jetson TX1[L4T 28.4]
-
JetPack 3.3.2
- Jetson TX2、Jetson TX2i 和 Jetson TX1[L4T 28.3.2]
-
JetPack 3.3.1
- Jetson TX2、Jetson TX2i 和 Jetson TX1[L4T 28.3.1]
-
JetPack 3.3
- Jetson TX2 和 Jetson TX2i[L4T 28.2.1]，Jetson TX1[L4T 28.2]
-
JetPack 3.2.1
- Jetson TX2 和 Jetson TX2i[L4T 28.2.1]，Jetson TX1[L4T 28.2]
- Jetpack 3.1
-
Jetpack 3.0
- Jetson TX2[L4T r27.1]，Jetson TX1[L4T 24.2.1]，Jetson TK1[L4T r21.5]
-
Jetpack 2.3.1
- Jetson TX1[L4T r24.2.1]，Jetson TK1[L4T r21.5]
- Jetpack 2.3
- Jetpack 2.2.1
- Jetpack 2.2
- Jetpack 2.1
- Jetpack 2.0
-
Jetson TK1 开发包 1.2
- Jetson TK1[L4T r21.4]
-
Jetson TK1 开发包 1.1
- Jetson TK1[L4T r21.3]
-
Jetson TK1 开发包 1.0
- Jetson TK1[L4T r21.2]