Jetson 软件堆栈从 NVIDIA JetPack™ SDK 开始，提供 Jetson Linux、开发者工具、CUDA-X 加速库和其他 NVIDIA 技术。

JetPack 可为您的 AI 应用提供端到端加速，包括用于加速 AI 推理的 NVIDIA TensorRT 和 cuDNN、用于加速通用计算的 CUDA、用于加速计算机视觉和图像处理的 VPI、用于加速多媒体的 Jetson Linux API、用于加速摄像头处理的 libArgus 和 V4l2、

NVIDIA 容器运行时也包含在 JetPack 中，可在边缘实现云原生技术和工作流程。通过容器化您的 AI 应用程序并使用云原生技术大规模管理这些应用程序，改善您开发和部署软件的体验。

Jetson Linux 基于 Linux 内核、引导加载程序、 NVIDIA 驱动、Flash 实用程序、示例文件系统和 Jetson 平台工具链提供应用基础。它还包括安全功能、无线升级功能等。

JetPack 还包含一系列系统服务，这些服务是构建边缘 AI 解决方案的基本功能。这些服务将简化集成到开发者工作流程的过程，并免去开发者从头开始构建的艰巨任务。

JetPack SDK Jetson Linux 基于 Jetson 的云原生 Jetson 平台服务