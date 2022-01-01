NVIDIA GTC 大会助力您的视觉 AI 应用开发。在此处查看所有相关内容


NVIDIA Metropolis

一个应用框架，可简化支持 AI 的视频分析应用从边缘到云端的的开发、部署和扩展。



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Metropolis 图像

NVIDIA Metropolis 是一个端到端应用框架，包含预训练模型、训练和优化工具、部署 SDK、CUDA-X 库和 NVIDIA EGX 平台


借助 NVIDIA Metropolis 应用框架，开发者可以更轻松地将常用视频摄像头和传感器与支持 AI 的视频分析相结合，在零售分析、城市交通管理、机场运营和自动化工厂检查等众多行业中提供运营效率和安全应用。


经过优化，应用可在各种 NVIDIA EGX™ 平台硬件上运行，使开发者能够安全地将其部署到从边缘到云端的任何位置。

缩短解决问题的时间

利用高性能预训练模型在众多行业中构建准确的 AI 应用。

吞吐量提高

体验生产就绪型模型和 SDK，降低开发成本并实现高吞吐量推理。

部署安全且可扩展

在数百万台服务器或边缘设备上安全地规模化管理 AI 部署。

功能强大的 AI 工具用途
智能视频分析

预训练模型

消除从头开始构建模型的耗时流程。从超过 100 种高精度模型和通用神经网络基础架构中进行选择。

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TAO 工具套件

减低 AI/DL 框架复杂性的 AI 训练工具包。无需编写代码即可更快地构建达到生产质量的预训练模型。


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DeepStream SDK

Deepstream SDK 是一套完整的流分析工具包，可用于基于 AI 的多传感器处理，以及视频、音频和图像理解。构建从边缘到云的无缝高性能应用和服务。

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Triton 推理服务器

开源的推理服务器软件可简化生产环境中的 AI 模型大规模部署。


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TensorRT

一款适用于高性能深度学习推理的 SDK，包含推理优化器和运行时，可在边缘/嵌入式系统中提供低延迟和高吞吐量。

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Video Codec SDK

API 综合套装，包含高性能工具、样本和文档，用于在 Windows 和 Linux 上执行硬件加速视频编码和解码。

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通过无缝的 AI 视频分析应用和服务达成深度见解

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适用于计算机视觉的生产就绪型模型和 SDK


借助 NVIDIA Metropolis，加速您从原型到生产的过程。使用我们现成的生产级预训练模型完成车辆检测、手势识别、对象分类等工作。利用可提供完整视频流分析工具包的 SDK，实现基于 AI 的多传感器处理。


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端到端 AI 解决方案，开发速度提升 10 倍以上


构建端到端服务和解决方案，将像素和传感器数据转换为切实可行的见解。您可以轻松将 TAO 工具套件制作的生产就绪型 AI 模型与 NVIDIA DeepStream SDKTensorRT 集成，从而获得更出色的性能和高吞吐量推理。


技术博客：为新冠肺炎 (COVID-19) 实施实时面罩检测器应用创建实时车牌检测和识别应用


借助 Fleet Command 进行安全的应用管理


使用 NVIDIA Fleet Command，无缝管理、扩展并保持整个 AI 部署顺畅运行。Fleet Command 是一款混合云平台，可以跨数十台到数百万台服务器以及边缘设备，安全地部署、管理和扩展 AI 部署。拥有精简的资源调配、详细的监控仪表板和丰富的自动化流程，可支持各种技能等级的 IT 和系统管理员团队对边缘 AI 应用的部署和维护进行管理。

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各行各业的率先采用者

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资源


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使用预训练模型和 TAO 工具套件进行更智能的训练

了解优秀的 AI 团队如何结合预训练模型和迁移学习工具以强力支持其 AI 视觉开发。


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DeepStream SDK 6.0 预览

观看下一版 DeepStream SDK 的预览，探索新的图形用户界面 (GUI) 和丰富的生产力功能集。


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城市如何将 AI 转化为成本节约

了解北卡罗来纳州 Raleigh 市如何与 ESRI 合作，利用 AI 驱动的视频分析中的实时道路见解来降低运营成本。


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AI 如何帮助铁路拯救生命和节约成本

了解如何使用基于 AI 的视频分析解决方案来节约成本并提高地铁铁路网络的运营效率。


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技术博客

了解有关 NVIDIA TAO 工具包的数据生成和标记数据工具的最新信息。


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开发者教程

了解如何训练用于分类和物体检测的先进模型。


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开发者网络会议

了解如何通过机器人交互创建手势识别应用。


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开发者教程

了解如何创建实时车牌检测和识别应用。


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使用 NVIDIA Metropolis 开发、部署和扩展支持 AI 的视频分析应用

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