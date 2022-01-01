一个应用框架，可简化支持 AI 的视频分析应用从边缘到云端的的开发、部署和扩展。

NVIDIA Metropolis 是一个端到端应用框架，包含预训练模型、训练和优化工具、部署 SDK、CUDA-X 库和 NVIDIA EGX 平台。

借助 NVIDIA Metropolis 应用框架，开发者可以更轻松地将常用视频摄像头和传感器与支持 AI 的视频分析相结合，在零售分析、城市交通管理、机场运营和自动化工厂检查等众多行业中提供运营效率和安全应用。

经过优化，应用可在各种 NVIDIA EGX™ 平台硬件上运行，使开发者能够安全地将其部署到从边缘到云端的任何位置。