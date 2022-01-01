NVIDIA Metropolis
一个应用框架，可简化支持 AI 的视频分析应用从边缘到云端的的开发、部署和扩展。
NVIDIA Metropolis 是一个端到端应用框架，包含预训练模型、训练和优化工具、部署 SDK、CUDA-X 库和 NVIDIA EGX 平台。
借助 NVIDIA Metropolis 应用框架，开发者可以更轻松地将常用视频摄像头和传感器与支持 AI 的视频分析相结合，在零售分析、城市交通管理、机场运营和自动化工厂检查等众多行业中提供运营效率和安全应用。
经过优化，应用可在各种 NVIDIA EGX™ 平台硬件上运行，使开发者能够安全地将其部署到从边缘到云端的任何位置。
缩短解决问题的时间
利用高性能预训练模型在众多行业中构建准确的 AI 应用。
吞吐量提高
体验生产就绪型模型和 SDK，降低开发成本并实现高吞吐量推理。
部署安全且可扩展
在数百万台服务器或边缘设备上安全地规模化管理 AI 部署。
功能强大的 AI 工具用途
智能视频分析
通过无缝的 AI 视频分析应用和服务达成深度见解开始使用
适用于计算机视觉的生产就绪型模型和 SDK
借助 NVIDIA Metropolis，加速您从原型到生产的过程。使用我们现成的生产级预训练模型完成车辆检测、手势识别、对象分类等工作。利用可提供完整视频流分析工具包的 SDK，实现基于 AI 的多传感器处理。
端到端 AI 解决方案，开发速度提升 10 倍以上
构建端到端服务和解决方案，将像素和传感器数据转换为切实可行的见解。您可以轻松将 TAO 工具套件制作的生产就绪型 AI 模型与 NVIDIA DeepStream SDK 和 TensorRT 集成，从而获得更出色的性能和高吞吐量推理。
借助 Fleet Command 进行安全的应用管理
使用 NVIDIA Fleet Command，无缝管理、扩展并保持整个 AI 部署顺畅运行。Fleet Command 是一款混合云平台，可以跨数十台到数百万台服务器以及边缘设备，安全地部署、管理和扩展 AI 部署。拥有精简的资源调配、详细的监控仪表板和丰富的自动化流程，可支持各种技能等级的 IT 和系统管理员团队对边缘 AI 应用的部署和维护进行管理。
各行各业的率先采用者
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