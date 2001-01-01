使用三台计算机构建机器人系统



要使类人型机器人能够自动挑选、包装和运输物品，以及在各行各业执行复杂的维护任务，三个计算机框架至关重要：一个用于创建 AI，一个用于模拟 AI，另一个用于运行 AI。



Project GR00T 利用 NVIDIA 的三计算机机器人堆栈。其中包括用于训练模型的 NVIDIA AI 和 DGX、用于在模拟环境中进行机器人学习的 NVIDIA Isaac Lab 和 Isaac Sim，以及 NVIDIA Jetson Thor高性能计算平台，专为类人型机器人而设计，Isaac ROS 加速机器人运行时。