NVIDIA 项目 GR00T
通用机器人技术 00
Project GR00T 是一项由 NVIDIA 主导的积极研究计划，旨在开发用于加速类人型机器人开发的通用基础模型、工具和技术。
如果您是类人型机器人制造商、机器人软件或硬件供应商，请申请加入 NVIDIA 类人型机器人开发者计划。
了解 GR00T 的实际应用
加速人形机器人开发
使用三台计算机构建机器人系统
要使类人型机器人能够自动挑选、包装和运输物品，以及在各行各业执行复杂的维护任务，三个计算机框架至关重要：一个用于创建 AI，一个用于模拟 AI，另一个用于运行 AI。
Project GR00T 利用 NVIDIA 的三计算机机器人堆栈。其中包括用于训练模型的 NVIDIA AI 和 DGX、用于在模拟环境中进行机器人学习的 NVIDIA Isaac Lab 和 Isaac Sim，以及 NVIDIA Jetson Thor高性能计算平台，专为类人型机器人而设计，Isaac ROS 加速机器人运行时。
运行时
NVIDIA Jetson Thor
Jetson™ Thor 旨在加速先进的类人型机器人开发，并为类人型机器人运行多模态 AI 模型。Jetson™ Thor 基于 NVIDIA Blackwell 架构构建，配备集成功能安全处理器、高性能 CPU 集群和 100Gb 以太网带宽。
借助 GR00T 工作流程推进类人型机器人开发
借助 Project GR00T，NVIDIA 正在构建先进的技术、工具和工作流，这些技术、工具和工作流可根据类人型机器人开发者的需求单独或一起使用。这些增强功能有助于开发更智能、适应性更强和功能更强的类人型机器人，从而突破这些机器人在现实世界应用中的能力界限。阅读博客
GR00T 基础模型训练工作原理
开发和训练
该模型使用来自各种数据源的多模态学习 (包括指令、演示、视频和机器人的模拟学习) 来获得新技能，从而加速类人型机器人的开发。
NVIDIA Isaac 实验室非常适合大规模训练 Project GR00T。您还可以利用 NVIDIA OSMO 机器人云计算编排服务，用于协调各种工作流 NVIDIA DGX 用于训练的系统，NVIDIA OVX仿真系统，以及 NVIDIA IGX 硬件在环验证系统。
OSMO
NVIDIA OSMO 是一个云原生工作流编排平台，可让您跨分布式环境 (从本地环境到私有云和公有云资源集群) 轻松扩展类人型机器人开发工作负载。它提供了一个单一管理平台，用于调度复杂的多阶段和多容器异构计算工作流程。
类人型机器人开发生态系统
我们的类人型机器人生态系统成员正在积极集成 NVIDIA AI 模型、工具和技术，以针对各种环境和仿真用例训练其机器人和机器人基础模型，从而大规模加速类人型机器人开发。
Project GR00T 学习库
更多资源
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