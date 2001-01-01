  1. NVIDIA 项目 GR00T

NVIDIA 项目 GR00T

通用机器人技术 00

Project GR00T 是一项由 NVIDIA 主导的积极研究计划，旨在开发用于加速类人型机器人开发的通用基础模型、工具和技术。

如果您是类人型机器人制造商、机器人软件或硬件供应商，请申请加入 NVIDIA 类人型机器人开发者计划。

立即申请

了解 GR00T 的实际应用

加速人形机器人开发

使用三台计算机构建机器人系统

要使类人型机器人能够自动挑选、包装和运输物品，以及在各行各业执行复杂的维护任务，三个计算机框架至关重要：一个用于创建 AI，一个用于模拟 AI，另一个用于运行 AI。

Project GR00T 利用 NVIDIA 的三计算机机器人堆栈。其中包括用于训练模型的 NVIDIA AI 和 DGX、用于在模拟环境中进行机器人学习的 NVIDIA Isaac Lab 和 Isaac Sim，以及 NVIDIA Jetson Thor高性能计算平台，专为类人型机器人而设计，Isaac ROS 加速机器人运行时。

Building Robotics Systems with Three Computers
img-alt-text

AI

NVIDIA DGX

NVIDIA DGX 云是一个面向开发者的端到端 AI 平台，为您提供基于最新 NVIDIA 架构并与全球领先的云服务提供商联合设计的可扩展功能。

立即试用 DGX
img-alt-text

模拟

NVIDIA Isaac 实验室

NVIDIA Isaac Lab 是一个开源统一框架机器人学习训练机器人策略。将强化学习和模仿学习技术应用于任何类型的机器人实施方案。

详细了解 Isaac 实验室
img-alt-text

运行时

NVIDIA Jetson Thor

Jetson™ Thor 旨在加速先进的类人型机器人开发，并为类人型机器人运行多模态 AI 模型。Jetson™ Thor 基于 NVIDIA Blackwell 架构构建，配备集成功能安全处理器、高性能 CPU 集群和 100Gb 以太网带宽。

详细了解 Jetson

借助 GR00T 工作流程推进类人型机器人开发

借助 Project GR00T，NVIDIA 正在构建先进的技术、工具和工作流，这些技术、工具和工作流可根据类人型机器人开发者的需求单独或一起使用。这些增强功能有助于开发更智能、适应性更强和功能更强的类人型机器人，从而突破这些机器人在现实世界应用中的能力界限。

阅读博客

GR00T 基础模型训练工作原理

Workflow for GR00T model training

单击放大

模型操作

Project GR00T 使类人型实施方案能够根据多模态指令执行任务，并通过自我观察对环境做出动态反应。

开发和训练

该模型使用来自各种数据源的多模态学习 (包括指令、演示、视频和机器人的模拟学习) 来获得新技能，从而加速类人型机器人的开发。

NVIDIA Isaac 实验室非常适合大规模训练 Project GR00T。您还可以利用 NVIDIA OSMO 机器人云计算编排服务，用于协调各种工作流 NVIDIA DGX 用于训练的系统，NVIDIA OVX仿真系统，以及 NVIDIA IGX 硬件在环验证系统。

Workflow for Isaac Lab, OSMO Service, and GR00T model

单击放大

Workflow for Isaac OSMO Service, and GR00T model

单击放大

OSMO

NVIDIA OSMO 是一个云原生工作流编排平台，可让您跨分布式环境 (从本地环境到私有云和公有云资源集群) 轻松扩展类人型机器人开发工作负载。它提供了一个单一管理平台，用于调度复杂的多阶段和多容器异构计算工作流程。

了解详情

类人型机器人开发生态系统

我们的类人型机器人生态系统成员正在积极集成 NVIDIA AI 模型、工具和技术，以针对各种环境和仿真用例训练其机器人和机器人基础模型，从而大规模加速类人型机器人开发。

Project GR00T 学习库

Tech Blog

借助 NVIDIA 项目 GR00T 推进类人型机器人视觉和技能开发

NVIDIA 项目 GR00T

探索新的 GR00T 工作流，这些工作流可帮助您打造更智能、适应性更强的类人型机器人。

Tech Blog

使用 NVIDIA Isaac 实验室在仿真环境中快速追踪机器人学习

NVIDIA 项目 GR00T

每增加一个自由度，类人型动力学建模的复杂性就会呈指数级增加。机器人学习和模仿学习是为在各种任务和环境中工作的人形机器人开发策略的唯一可扩展方式。

Tech Video

使用基础模型 NVIDIA Project Groot 推动类人型机器人发展

NVIDIA 项目 GR00T

NVIDIA 宣布推出 Project GR00T，这是一种用于类人型机器人学习的通用基础模型。GR00T 在 NVIDIA Isaac Lab 中进行训练。NVIDIA Isaac Lab 是一款内置在 NVIDIA Omniverse™ Isaac Sim 中的机器人学习应用。

更多资源

A decorative image representing Developer Community

探索社区

img-alt-text

获取培训和认证

A decorative image representing Inception for Startups

了解面向初创公司的计划

    加速您的类人开发

    申请加入 NVIDIA 人形机器人开发者计划。

    开始使用