Build physical AI faster with NVIDIA Cosmos: The advanced world foundation model platform.   Get Started
  1. 主页

NVIDIA Isaac Lab

NVIDIA Isaac™ Lab 是一个用于机器人学习的开源统一框架，旨在帮助训练机器人策略。

Isaac Lab 基于 NVIDIA Isaac Sim™ 开发，使用 NVIDIA®PhysX® 以及基于物理性质的 NVIDIA RTX™ 渲染提供高保真物理仿真。它弥合了高保真仿真和基于感知的机器人训练之间的差距，帮助开发者和研究人员更高效地构建更多机器人。

基于 Isaac Lab 构建的 Isaac Lab-Arena 是一个开源框架，用于在仿真中进行可扩展的策略评估，提供简化的 API，帮助轻松实现任务的整理与多样化。

立即从 GitHub 下载
文档

Isaac Lab 工作原理

Isaac Lab 采用模块化架构和 NVIDIA GPU 加速并行技术，适用于构建覆盖多种机器人形态（包括人形机器人、机械臂、自动驾驶移动机器人）的控制策略。

该平台为机器人学习提供完整框架，涵盖环境搭建到策略训练，支持模仿学习强化学习方法。此外，可结合 NVIDIA PhysX、NVIDIA Warp、MuJoCo 等多种物理引擎进行定制和扩展。

NVIDIA Isaac Lab 也是 NVIDIA Isaac GR00T 平台的核心机器人学习框架。

Isaac Lab’s comprehensive platform for robot learning and robot policy building

入门资源

Isaac Lab 模仿学习训练


通过合成动作数据，加速人形机器人运动策略学习。

阅读博客

NVIDIA Isaac Lab-Arena

基于 Isaac Lab 构建的 Isaac Lab-Arena 是一个开源框架，用于在仿真环境中进行可扩展的策略评估。

阅读博客

Isaac Lab 课程

探索机器人学习基础知识及 Isaac Lab，助力开发机器人应用。

参加入门课程

Isaac Lab 办公时间

定期举办专家问答直播，深度解读 Isaac Lab 相关主题。

观看直播


主要特性