NVIDIA Isaac Lab

NVIDIA Isaac™ Lab 是一个用于机器人学习的开源统一框架，旨在帮助训练机器人策略。



Isaac Lab 基于 NVIDIA Isaac Sim™ 开发，使用 NVIDIA®PhysX® 以及基于物理性质的 NVIDIA RTX™ 渲染提供高保真物理仿真。它弥合了高保真仿真和基于感知的机器人训练之间的差距，帮助开发者和研究人员更高效地构建更多机器人。



基于 Isaac Lab 构建的 Isaac Lab-Arena 是一个开源框架，用于在仿真中进行可扩展的策略评估，提供简化的 API，帮助轻松实现任务的整理与多样化。

