NVIDIA Isaac Lab
NVIDIA Isaac™ Lab 是一个用于机器人学习的开源统一框架，旨在帮助训练机器人策略。
Isaac Lab 基于 NVIDIA Isaac Sim™ 开发，使用 NVIDIA®PhysX® 以及基于物理性质的 NVIDIA RTX™ 渲染提供高保真物理仿真。它弥合了高保真仿真和基于感知的机器人训练之间的差距，帮助开发者和研究人员更高效地构建更多机器人。
基于 Isaac Lab 构建的 Isaac Lab-Arena 是一个开源框架，用于在仿真中进行可扩展的策略评估，提供简化的 API，帮助轻松实现任务的整理与多样化。
Isaac Lab 工作原理
Isaac Lab 采用模块化架构和 NVIDIA GPU 加速并行技术，适用于构建覆盖多种机器人形态（包括人形机器人、机械臂、自动驾驶移动机器人）的控制策略。
该平台为机器人学习提供完整框架，涵盖环境搭建到策略训练，支持模仿学习与强化学习方法。此外，可结合 NVIDIA PhysX、NVIDIA Warp、MuJoCo 等多种物理引擎进行定制和扩展。
NVIDIA Isaac Lab 也是 NVIDIA Isaac GR00T 平台的核心机器人学习框架。