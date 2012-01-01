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Newton Physics

Newton 物理引擎是一款基于 NVIDIA Warp 和 OpenUSD 的开源、可扩展物理引擎，由 NVIDIA、Google DeepMind 和 Disney Research 共同开发，并由 Linux 基金会管理，旨在推动机器人学习与开发的进步。

GitHub 上的 NewtonIsaac Lab 中的 Newton

Newton Physics 的工作原理

物理学在机器人仿真中发挥着至关重要的作用，为在现实环境中准确虚拟呈现机器人行为和交互奠定了基础。

准确模拟机器人行为依赖于遵循基本的物理定律，包括质量和动量守恒、刚体和软体动力学、接触和摩擦以及执行器和传感器建模。这些原则用于预测物理多体系统 (包括机器人) 在各种场景和环境中的行为方式。

基于 NVIDIA Warp（一个用于构建与加速仿真和空间计算的开发者框架），Newton 使机器人能够在安全的虚拟环境中获取并提升物理智能，并兼容 MuJoCo PlaygroundNVIDIA Isaac™ Lab 等机器人学习框架。

基于 OpenUSD 构建

OpenUSD 灵活的数据模型和合成引擎聚合了描述机器人及其周围环境所需的数据。

面向开发者的 OpenUSD

NVIDIA Warp

Newton 由 NVIDIA Warp 提供支持，这是一个开源开发者框架，用于在 Python 中构建和加速数据生成和空间计算。

NVIDIA Warp

NVIDIA Isaac Sim 和 Isaac Lab

Newton 与 NVIDIA Isaac Sim™ 以及 Isaac Lab 开源框架兼容，可用于机器人仿真与学习工作流。它们提供高保真物理仿真，使在仿真中学习到的行为可以顺畅地在不同仿真环境之间迁移与重用。

NVIDIA Isaac Lab
NVIDIA Isaac Sim

MuJoCo Warp

MuJoCo Warp 是 MuJoCo 物理模拟器的 GPU 优化版本，专为 NVIDIA 硬件设计，也是 Newton 中的关键求解器。

MuJoCo Warp

主要特性和优势

GPU 加速

Newton 使用 NVIDIA Warp 在 GPU 上运行高性能模拟，无需低级编码即可为机器人专家提供 CUDA 级别的速度，将模拟时间从几天缩短到几分钟。

可扩展

高度可扩展，通过可插拔的自定义求解器，实现丰富的多物理场仿真。

可微分

Newton 的可微分物理加速训练、设计优化和系统辨识，高效实现复杂且优化的机器人运动学习。

开源

从设计之初就是开源，促进机器人领域的快速采纳、协作与持续优化。

开始使用 Newton Physics

Newton Documentation

开始使用 Newton 文档

文档
Newton Physics Engine for Robotics Simulation

Newton 1.0 为工业任务带来高接触操作与运动能力

阅读博客
Quadruped Robot Locomotion and Multiphysics Simulation Using Newton Physics

在 NVIDIA Isaac Lab 中使用 Newton 实现四足机器人运动和多物理场仿真

阅读教程

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