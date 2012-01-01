Newton Physics

Newton 物理引擎是一款基于 NVIDIA Warp 和 OpenUSD 的开源、可扩展物理引擎，由 NVIDIA、Google DeepMind 和 Disney Research 共同开发，并由 Linux 基金会管理，旨在推动机器人学习与开发的进步。

GitHub 上的 NewtonIsaac Lab 中的 Newton