NVIDIA Isaac Lab-Arena NVIDIA Isaac™ Lab-Arena 是一个开源框架，用于在仿真中进行可扩展的策略评估，提供简化的 API，帮助轻松实现任务策划与多样化。它还支持基于 GPU 的大规模并行加速评估。



该框架构建于 NVIDIA Isaac Lab 之上，可在多种形态结构、对象和环境中实现快速原型开发，而无需复杂的系统搭建。这使得大规模评估更加便捷，有助于开展统一的评测方法和基准测试的发布。 下载 Isaac Lab-Arena







工作原理 Isaac Lab-Arena 不仅提供用于创建和执行复杂、多样化基准测试的框架，还包含不断扩展的社区可直接使用的基准测试内容库。它让基于仿真的大规模实验变得更加高效且易于使用。



为您带来的优势 现在，您可以更简单、更有效地简化机器人开发。无需从头开始构建底层系统，即可在仿真中快速完成复杂任务的原型设计，同时支持跨多个机器人和场景进行可扩展评估。



该框架还提供对已建立的社区基准和 GPU 加速评估的统一访问权限，从而简化从研究到在不同环境中部署的路径。

无需系统构建即可对任务进行原型设计 (很快就能通过代理式和神经技术实现升级) 。 运行并行和 GPU 加速的大规模评估。 在 Common Core 上访问社区基准测试。 可无缝部署至本地 PC、云原生平台（如 OSMO 解决方案）或排行榜平台（如 LeRobot）。

更多资源 探索社区 获取培训和认证 加入面向初创公司的计划