借助新版 Omniverse Replicator，加速计算机视觉应用的合成数据创建。了解详情

基于 NVIDIA Omniverse 进行开发

NVIDIA Omniverse™ 是一个模块化的开发平台，用于构建 3D 工作流、工具、应用和服务。它基于 Pixar 的 Universal Scene Description (OpenUSD)，NVIDIA RTXNVIDIA AI。开发者使用 Omniverse 为工业数字化和感知 AI 应用构建实时 3D 仿真解决方案。


下载 Omniverse 开始构建

模块化 OpenUSD 开发平台

Explore Omniverse, the Cloud-Native Modular Development Platform

NVIDIA Omniverse 是一个完全可组合的平台，可从工作站扩展到云，使开发者能够以更少的编码构建先进的可扩展解决方案。

更快的开发速度

使用低代码和无代码的 Python 或 C++ 开发语言，可以快速、高效且可持续地生成代码，以构建扩展程序和工具。您可以使用 Omniverse Code 基础应用来启动您的编码。

轻松构建高级 3D 工具

您可以利用 NVIDIA 在过去 20 多年中积累的 AI、渲染和模拟技术，轻松修改或整合超过 500 个预构建的 Omniverse 扩展，并将其添加到您的项目和发行版中。

借助 OpenUSD 实现开放和可扩展

构建互联的大规模、物理级准确的 3D 世界需要一个通用标准。Omniverse 基于 OpenUSD 构建，允许开发者构建互联扩展程序和应用。

连接新市场并扩大受众

在 Omniverse 平台上发布您的应用和扩展程序，并通过 Omniverse Exchange Publishing Portal 在 NVIDIA 生态系统中覆盖各行各业的众多客户。

您可以在 Omniverse 上开发的内容

无论是独立开发者还是企业开发者，都可以轻松地构建和销售自己的 扩展应用连接器，以及 Omniverse 平台上的微服务。此外，还有丰富的可用工具和代码示例。


立即开始

AppsExtensions以及Connectors用于基于 OpenUSD 的高级 3D 工作流

Avatars和数字人解决方案

Synthetic Data计算机视觉和感知 AI 的生成

沉浸式可视化和 XR 体验

通用场景描述

Omniverse 完全基于 OpenUSD，这是一个开放且可扩展的生态系统，用于在 3D 世界中进行描述、合成、仿真和协作。

Universal Scene Description

OpenUSD 开发者资源

获取最新的 USD 二进制文件、库和工具。下载免费的 USD 示例并观看教程，开始使用 USD.

浏览 USD 开发者
资源
Universal Scene Description OpenUSD Validator

OpenUSD 验证服务

使用 RunUSD 检查您的 USD 文件，这是一项免费验证服务，可帮助您自信地构建 3D 工具和工作流。

验证 USD 资源

面向开发者的 OpenUSD 系列

观看此视频系列，了解 Universal Scene Description 的四个主要功能，以及它如何满足大规模 3D 制作流程的需求。

观看系列视频
SimReady Assets

SimReady 资产

SimReady (仿真就绪型资产)是用于填充数字孪生的物理级准确的 3D 对象。得益于 USD 的强大功能，它们的行为与现实世界中的行为一致。

了解 SimReady 了解如何创建
SimReady 资源

从开发者到开发者

社区开发者已经利用源代码为所有行业和领域构建了基于 Python 和 C++ 的 500 个扩展程序，以加速 3D 工作流，例如生产力工具、程序建模、合成数据生成和场景修改器工具。


Build generative AI extensions to accelerate creation of 3D animals

使用智能手机创建 3D 模型

NVIDIA 初创企业 AR-Generation 构建了一款应用程序，允许用户使用智能手机捕获物体，并将其转换为 3D 物体，以获得 AR/XR 体验。

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An Omniverse extension that turns selfies into avatars

构建基于 AI 的生成式工具

将 Omniverse 连接到生成式 AI 和 LLM 工具(如 ChatGPT)，以开发可加速 3D 工作流的自定义工具，并帮助艺术家快速创建 3D 虚拟世界。

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An Omniverse extension created to operate robots

使用 OpenUSD 和合成数据开发检测模型

使用 Omniverse Replicator，这位机器人和计算机视觉工程师能够开发出一种可以检测托盘的模型，以便叉车操作托盘。

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Omniverse Cloud 开发者 API 即将推出

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OpenUSD 联盟 (AOUSD)

Pixar、Adobe、Apple、Autodesk 和 NVIDIA 成立了 AOUSD，这是一个开放的非营利组织，致力于通过 OpenUSD 促进 3D 内容的互操作性。


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On Premises - NVIDIA RTX Systems

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NVIDIA RTX 系统

新一代支持 NVIDIA RTX 的 GPU 具有出色的功能和功能，可提供 Omniverse 内置的实时、多应用和 AI 功能所需的性能。


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Cloud - Omniverse Cloud

Omniverse Cloud

NVIDIA Omniverse™ Cloud 是一个云服务平台，可实现高级 3D 应用和流程的开发、部署和管理。


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