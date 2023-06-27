基于 NVIDIA Omniverse 进行开发
NVIDIA Omniverse™ 是一个模块化的开发平台，用于构建 3D 工作流、工具、应用和服务。它基于 Pixar 的 Universal Scene Description (OpenUSD)，NVIDIA RTX 和 NVIDIA AI。开发者使用 Omniverse 为工业数字化和感知 AI 应用构建实时 3D 仿真解决方案。
下载 Omniverse 开始构建
模块化 OpenUSD 开发平台
NVIDIA Omniverse 是一个完全可组合的平台，可从工作站扩展到云，使开发者能够以更少的编码构建先进的可扩展解决方案。
更快的开发速度
使用低代码和无代码的 Python 或 C++ 开发语言，可以快速、高效且可持续地生成代码，以构建扩展程序和工具。您可以使用 Omniverse Code 基础应用来启动您的编码。
轻松构建高级 3D 工具
您可以利用 NVIDIA 在过去 20 多年中积累的 AI、渲染和模拟技术，轻松修改或整合超过 500 个预构建的 Omniverse 扩展，并将其添加到您的项目和发行版中。
借助 OpenUSD 实现开放和可扩展
构建互联的大规模、物理级准确的 3D 世界需要一个通用标准。Omniverse 基于 OpenUSD 构建，允许开发者构建互联扩展程序和应用。
连接新市场并扩大受众
在 Omniverse 平台上发布您的应用和扩展程序，并通过 Omniverse Exchange Publishing Portal 在 NVIDIA 生态系统中覆盖各行各业的众多客户。
您可以在 Omniverse 上开发的内容
无论是独立开发者还是企业开发者，都可以轻松地构建和销售自己的 扩展，应用，连接器，以及 Omniverse 平台上的微服务。此外，还有丰富的可用工具和代码示例。
立即开始
Apps，Extensions以及Connectors用于基于 OpenUSD 的高级 3D 工作流
Avatars和数字人解决方案
Synthetic Data计算机视觉和感知 AI 的生成
沉浸式可视化和 XR 体验
通用场景描述
Omniverse 完全基于 OpenUSD，这是一个开放且可扩展的生态系统，用于在 3D 世界中进行描述、合成、仿真和协作。
SimReady 资产
SimReady (仿真就绪型资产)是用于填充数字孪生的物理级准确的 3D 对象。得益于 USD 的强大功能，它们的行为与现实世界中的行为一致。
SimReady 资源
构建基于 AI 的生成式工具
将 Omniverse 连接到生成式 AI 和 LLM 工具(如 ChatGPT)，以开发可加速 3D 工作流的自定义工具，并帮助艺术家快速创建 3D 虚拟世界。
Omniverse Cloud 开发者 API 即将推出
您是否是希望利用云构建元宇宙应用和服务的开发者？注册以接收通知。
OpenUSD 联盟 (AOUSD)
Pixar、Adobe、Apple、Autodesk 和 NVIDIA 成立了 AOUSD，这是一个开放的非营利组织，致力于通过 OpenUSD 促进 3D 内容的互操作性。
Visit the Website
访问部署选项
本地
NVIDIA RTX 系统
新一代支持 NVIDIA RTX 的 GPU 具有出色的功能和功能，可提供 Omniverse 内置的实时、多应用和 AI 功能所需的性能。
了解有关 NVIDIA RTX 系统的更多信息
云
Omniverse Cloud
NVIDIA Omniverse™ Cloud 是一个云服务平台，可实现高级 3D 应用和流程的开发、部署和管理。
了解有关 Omniverse 云的更多信息
社区
加入我们的社区
加入由 3D 创作者和开发者组成的全球网络，借助 NVIDIA Omniverse 连接和创建虚拟世界。
立即加入 Omniverse 社区
近期新闻
查看所有 Omniverse 新闻
探索资源
与 Omniverse 专家实时交流，解答您的问题。
探索我们的 USD Resources
查看我们的 Documentation
观看 Omniverse 教程
深入了解问答，请访问 论坛
立即体验 NVIDIA Omniverse
找到适合您的 3D 工作流程和工具开发需求的合适许可证。
及时了解 NVIDIA Omniverse 的最新动态。