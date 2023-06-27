更快的开发速度 使用低代码和无代码的 Python 或 C++ 开发语言，可以快速、高效且可持续地生成代码，以构建扩展程序和工具。您可以使用 Omniverse Code 基础应用来启动您的编码。

轻松构建高级 3D 工具 您可以利用 NVIDIA 在过去 20 多年中积累的 AI、渲染和模拟技术，轻松修改或整合超过 500 个预构建的 Omniverse 扩展，并将其添加到您的项目和发行版中。

借助 OpenUSD 实现开放和可扩展 构建互联的大规模、物理级准确的 3D 世界需要一个通用标准。Omniverse 基于 OpenUSD 构建，允许开发者构建互联扩展程序和应用。