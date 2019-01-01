RTX 路径追踪

无论您是进行光栅化、追踪光线还是两者兼而有之，此参考路径追踪器都将确保产生的物理精确照明实时真实。 RTX 路径跟踪使您可以灵活地采用适合您需求的单个组件，或采用整个路径跟踪器并将其直接集成到您的游戏引擎中。该路径追踪器利用 NVIDIA RTX GPU 中的新硬件，使您能够提供最高质量的渲染模式和不受影响的性能。