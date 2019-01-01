RTX技术
光线追踪是一种模拟光的物理行为的图形渲染方法。 NVIDIA 通过 NVIDIA RTX™（首款实时光线追踪 GPU）使实时光线追踪成为可能，并自此继续引领该技术。在 NVIDIA RT 核心的支持下，光线追踪为渲染增添了无与伦比的美感和真实感，并且可以轻松融入现有的开发流程。
实时光线追踪
NVIDIA SDK 使开发人员能够充分利用 NVIDIA 硬件上光线追踪的强大功能。探索 NVIDIA 开发人员工具如何协同工作来制作下一代令人惊叹的实时光线追踪内容。
RTX 路径追踪
无论您是进行光栅化、追踪光线还是两者兼而有之，此参考路径追踪器都将确保产生的物理精确照明实时真实。 RTX 路径跟踪使您可以灵活地采用适合您需求的单个组件，或采用整个路径跟踪器并将其直接集成到您的游戏引擎中。该路径追踪器利用 NVIDIA RTX GPU 中的新硬件，使您能够提供最高质量的渲染模式和不受影响的性能。了解更多
RTX 全局照明
多次反射间接光，无需烘烤时间、漏光或昂贵的每帧成本。 RTX 全局照明 (RTXGI) 是一种可扩展的解决方案，即使在帧预算严格的情况下也能实时支持无限反射照明。通过实时引擎内照明更新将内容创建加速到光速，并在所有支持 DirectX 光线追踪 (DXR) 的 GPU 上享受广泛的硬件支持。 RTXGI 旨在与 RTX 直接照明 (RTXDI) 配合使用，以创建具有不受限制的动态光源数量的完全光线追踪场景。了解更多
RTX 直接照明
RTX 直接照明可以生成数百万个完全光线追踪的动态灯光。 RTXDI 是一款实时光线追踪 SDK，可为夜间和室内场景提供逼真的照明，这些场景需要计算从 100,000 到数百万个区域光的阴影。不再需要烘烤，不再需要英雄灯。即使每像素光线数量有限，也能释放无拘无束的创造力。当与 RTXGI 和 NVIDIA 实时降噪器 (NRD) 集成时，无论环境是室内还是室外、白天还是晚上，场景都受益于令人惊叹的可扩展光线追踪照明和清晰的降噪图像。了解更多
DLSS
NVIDIA DLSS（深度学习超级采样）是一种神经图形技术，它使用 AI 来提高性能，创建全新的帧并通过图像重建显示更高分辨率，同时提供一流的图像质量和响应能力。了解更多
实时降噪器
高质量实时降噪可从光线追踪场景中呈现出最高质量的图像。 NVIDIA 实时降噪器 (NRD) 是同类中唯一可用的降噪器，其设计用于仅处理半到每像素一条光线 (RPP) 信号。 NRD 使用渲染输入和环境图像来提供与地面真实情况相当的结果，无论 RPP 预算因硬件而多么紧张，都可以启用全套 RTX 技术。了解更多
Micro-Mesh
NVIDIA Micro-Mesh 是微三角形的图形基元。该技术可以有效地存储不透明度或位移，并通过 NVIDIA RTX GPU 的硬件创新得到加速。利用微网格可以完全保真地使用资源，设计为直接光栅化或路径追踪，为化石、生物和自然等复杂几何体提供更高的实时性能和内存压缩。了解更多
NVIDIA RTX 架构
RTX 光线追踪 API
NVIDIA RTX 为内容创作者和游戏开发者带来实时、影院级品质的渲染。 RTX 的构建遵循最新一代跨平台标准： Microsoft DirectX 光线追踪 (DXR)和 Khronos Group 的Vulkan 。
查看使用 NVIDIA RTX 的方法
NVIDIA 开发者计划
免费访问 NVIDIA 的实时 SDK，包括 RTXGI、RTXDI、NRD 和 DLSS。 NVIDIA 开发人员计划提供了将 NVIDIA SDK 实施到您自己的应用程序中的自由度和灵活性，以及技术博客、论坛、常见问题解答和文档等资源。加入 NVIDIA 开发者计划
NVIDIA Omniverse
Omniverse是 NVIDIA 的实时设计协作和物理精确模拟平台，基于Pixar 的通用场景描述 (USD)和 NVIDIA RTX 技术。
该多层平台具有强大的Omniverse RTX 渲染器，这是一种先进的、支持多 GPU 的渲染器，具有两种模式：RTX 加速实时光线追踪，实现闪电般的性能，以及近乎实时的参考路径追踪，实现最高的性能。保真度结果。技术美术师、设计师和工程师可以在预构建的Omniverse应用程序中利用 RTX 功能，开发人员也可以基于Omniverse套件轻松构建自己的应用程序。开始使用
支持 RTX 的应用程序
NVIDIA RTX 和 AI 技术内置于许多专业可视化和渲染应用程序中。
光线追踪新闻
光线追踪宝石 II：现已上市
在这个激动人心的实时渲染时代，渲染专家齐聚一堂，为游戏、建筑应用程序、可视化等领域的开发人员挖掘真正的“宝石”。
Ray Tracing Gems II 是 2019 年Ray Tracing Gems的后续版本，现已提供免费数字下载。了解更多
其他资源
光线追踪基础系列
Ray Tracing Essentials 是一个由七部分组成的视频系列，由 Ray Tracing Gems 的编辑 NVIDIA 的 Eric Haines 主持。该计划的目的是让开发人员了解该领域使用的各种术语和概念，同时通过 RTX 技术的戏剧性和美丽的使用来激发他们的灵感。
RTX技术展示
体验 NVIDIA RTX 技术：RTXGI、RTXDI、NRD 和 DLSS 协同工作，创建在虚幻引擎中内置的完全实时光线追踪交互式演示。可执行文件以及项目文件均可免费下载。
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