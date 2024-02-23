通过着色器训练和部署 AI

解锁新的压缩技术，可将纹理内存消耗最多降低至原来的 7 倍，并压缩着色器代码，从而将材质处理速度提升至原来的 7 倍。支持开发者实时渲染电影级画质的素材。



Game-Ready 性能下的路径追踪

更快地构建层次包围盒 (BVH)，并模拟物理精准的反射、阴影和全局照明，以打造细节丰富的世界。

