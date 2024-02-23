NVIDIA RTX 套件
NVIDIA RTX™ Kit 是一套神经渲染技术，可借助 AI 对游戏进行光线追踪、渲染具有宏大几何图形的场景，并使用逼真的视觉效果打造游戏角色。
Zorah technology demo, built in Unreal Engine 5
主要优势
通过着色器训练和部署 AI
解锁新的压缩技术，可将纹理内存消耗最多降低至原来的 7 倍，并压缩着色器代码，从而将材质处理速度提升至原来的 7 倍。支持开发者实时渲染电影级画质的素材。
Game-Ready 性能下的路径追踪
更快地构建层次包围盒 (BVH)，并模拟物理精准的反射、阴影和全局照明，以打造细节丰富的世界。
加速数字人渲染
硬件加速的链式毛发可提供简化的工作流程，带来逼真的效果，而光线追踪的次表面散射则可改善皮肤效果。
开始使用 RTX Kit 技术
RTX 神经着色器
在着色器中训练和部署神经网络，为新一代素材生成解锁新的压缩和近似技术。
RTX 神经纹理压缩
使用 AI 压缩纹理，并将 VRAM 提升高达 8 倍，且视觉保真度与运行时的传统块压缩相当。
RTX 纹理过滤
在着色后对纹理进行随机采样，并过滤难以处理的体积，从而减少伪影并提高画质。
RTX 神经材质
使用 AI 压缩复杂多层材质的着色器代码，使材质处理速度提升高达 8 倍，从而为电影级素材带来实时性能。
RTX Texture Streaming
一种工具，用于将纹理划分为更小的瓦片，并根据实际需求高效管理和加载这些纹理数据。
RTX Mega 几何图形
加速基于集群的几何系统的 BVH 构建，使光线追踪三角形的数量增加 100 倍，并在光线追踪程度较高的场景中实现更出色的性能。
RTX 动态照明 (RTXDI)
重要性采样算法库，可对场景中最重要的光线进行采样，并使其在物理上准确无误。
- ReSTIR 直接照明：在没有复杂数据的情况下从多个光源获得一次性反射照明
- ReSTIR 全局照明：对多次反射间接照明路径进行重新采样
- ReSTIR 路径追踪：对最具影响力的光线路径进行采样，以提高画质
RTX 全局照明 (RTXGI)
用于计算多次反弹间接照明的可扩展解决方案。
- 神经辐射缓存 (NRC)：使用 AI 预测从特定区域发射或通过特定区域的光量
- 空间哈希辐射缓存 (SHaRC)：用于计算给定区域内光线的快速可扩展算法
- 动态漫反射全局照明 (DDGI)：基于探针的解决方案，无需光照贴图或烘焙即可提供多次反射的间接照明。
NVIDIA 实时降噪器 (NRD)
降噪器库旨在处理低光线采样率信号。
- ReBLUR：对漫反射和镜面信号降噪
- SIGMA：降噪阴影
- ReLAX：对 RTX 动态照明信号降噪。
NVIDIA 不透明度微地图 (OMM)
将复杂的几何图形高效映射到三角形并对其透明度进行编码，以获得更好的光线追踪性能。
RTX 显存实用程序 (RTXMU)
对加速结构进行规整和二次分配，以减少内存消耗。
RTX 角色渲染 SDK
一套工具，用于创建基于路径追踪的 Stand-based 头发和皮肤。
- 次表面散射 (SSS)：以准确的光照和半透明效果渲染皮肤
- 线性扫描球体 (LSS)：Blackwell 加速球体和曲线基元，用于基于链的路径追踪毛发。
- 增强型分析双向散射分布函数 (BSDF)：为基于链的头发提供着色。
- 多线程式数据导向型技术堆栈 (DOTS)：为所有 GPU 提供基于链的高质量毛发。
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Cooperative vectors 是 Shader Model 6.9 中全新的编程特性，可在游戏着色器内直接使用 RTX Tensor Core 加速 AI 计算。这项特性能为神经着色技术带来显著的性能提升和效率优化。
其他 RTX 渲染技术
生成式 AI 面部渲染
RTX Neural Faces 是一种新的生成式 AI 算法，可让开发者以实时方式跨越渲染恐怖谷。此 AI 模型基于基于模型原始照片构建的角色数据集进行训练。通过使用合成生成流程，基础角色数据集可扩展为具有不同光照条件、情绪和遮蔽的变体。然后，此模型采用光栅化面部和 3D 姿态，并实时生成增强的面部。
借助 DLSS 和 Reflex 获得更好的体验
DLSS 是一套革命性的神经渲染技术，可利用 AI 提升 FPS、降低延迟并提高画质。最新突破性技术 DLSS 4 引入了全新的多帧生成技术以及增强的光线重建和超分辨率技术 NVIDIA GeForce RTX™ 50 系列 GPU 和第五代 Tensor Core。
Reflex 技术可优化图形管线，实现出色的响应速度，从而加快目标捕获速度、缩短反应时间，并提高竞技游戏的瞄准精度。Reflex 2 引入了帧扭曲，可根据游戏的最新鼠标输入进一步降低延迟。
提升光线追踪着色器性能
着色器执行重排序 (SER) 是一种性能优化技术，可释放光线追踪着色器在执行和内存一致性方面的潜力。SER 允许应用在 GPU 上轻松地重新排序线程，从而减少在极具挑战性的光线追踪工作负载 (如路径追踪) 中发生的发散效应。与 GeForce RTX 40 系列 GPU 相比，GeForce RTX 50 系列 GPU 中的全新 SER 创新进一步提高了着色器重排序操作的效率和精度。