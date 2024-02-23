NVIDIA RTX 套件

NVIDIA RTX™ Kit 是一套神经渲染技术，可借助 AI 对游戏进行光线追踪、渲染具有宏大几何图形的场景，并使用逼真的视觉效果打造游戏角色。

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Zorah technology demo, built in Unreal Engine 5

    观看预告片

    观看 NVIDIA 在 CES 2025 上的主题演讲期间展示的视觉预告片，了解 Zorah 的实际应用。

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    什么是 Cooperative Vectors

    了解 Cooperative Vectors 如何释放神经渲染的全部潜能。

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    虚幻引擎 5 中的路径追踪

    了解在 UE5 中如何使用实时路径追踪。

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    开始使用 RTX Kit

    在本教程中，我们将重点介绍如何使用通过 NVIDIA RTX Kit 今日可用的全新 SDK 入门。

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    主要优势

    A lamp and a piece of satin cloth placed on stone stairs

    通过着色器训练和部署 AI

    解锁新的压缩技术，可将纹理内存消耗最多降低至原来的 7 倍，并压缩着色器代码，从而将材质处理速度提升至原来的 7 倍。支持开发者实时渲染电影级画质的素材。

    Sunlight shining on ancient building walls

    Game-Ready 性能下的路径追踪

    更快地构建层次包围盒 (BVH)，并模拟物理精准的反射、阴影和全局照明，以打造细节丰富的世界。

    A digital human rendering by NVIDIA RTX Kit

    加速数字人渲染

    硬件加速的链式毛发可提供简化的工作流程，带来逼真的效果，而光线追踪的次表面散射则可改善皮肤效果。

    开始使用 RTX Kit 技术

    RTX 神经着色器

    在着色器中训练和部署神经网络，为新一代素材生成解锁新的压缩和近似技术。

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    RTX 神经纹理压缩

    使用 AI 压缩纹理，并将 VRAM 提升高达 8 倍，且视觉保真度与运行时的传统块压缩相当。

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    RTX 纹理过滤

    在着色后对纹理进行随机采样，并过滤难以处理的体积，从而减少伪影并提高画质。

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    RTX 神经材质

    使用 AI 压缩复杂多层材质的着色器代码，使材质处理速度提升高达 8 倍，从而为电影级素材带来实时性能。

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    RTX Texture Streaming

    一种工具，用于将纹理划分为更小的瓦片，并根据实际需求高效管理和加载这些纹理数据。

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    RTX Mega 几何图形

    加速基于集群的几何系统的 BVH 构建，使光线追踪三角形的数量增加 100 倍，并在光线追踪程度较高的场景中实现更出色的性能。

    RTX 动态照明 (RTXDI)

    重要性采样算法库，可对场景中最重要的光线进行采样，并使其在物理上准确无误。

    1. ReSTIR 直接照明：在没有复杂数据的情况下从多个光源获得一次性反射照明
    2. ReSTIR 全局照明：对多次反射间接照明路径进行重新采样
    3. ReSTIR 路径追踪：对最具影响力的光线路径进行采样，以提高画质

    RTX 全局照明 (RTXGI)

    用于计算多次反弹间接照明的可扩展解决方案。

    1. 神经辐射缓存 (NRC)：使用 AI 预测从特定区域发射或通过特定区域的光量
    2. 空间哈希辐射缓存 (SHaRC)：用于计算给定区域内光线的快速可扩展算法
    3. 动态漫反射全局照明 (DDGI)：基于探针的解决方案，无需光照贴图或烘焙即可提供多次反射的间接照明。

    NVIDIA 实时降噪器 (NRD)

    降噪器库旨在处理低光线采样率信号。

    1. ReBLUR：对漫反射和镜面信号降噪
    2. SIGMA：降噪阴影
    3. ReLAX：对 RTX 动态照明信号降噪。

    NVIDIA 不透明度微地图 (OMM)

    将复杂的几何图形高效映射到三角形并对其透明度进行编码，以获得更好的光线追踪性能。

    RTX 显存实用程序 (RTXMU)

    对加速结构进行规整和二次分配，以减少内存消耗。

    RTX 角色渲染 SDK

    一套工具，用于创建基于路径追踪的 Stand-based 头发和皮肤。

    1. 次表面散射 (SSS)：以准确的光照和半透明效果渲染皮肤
    2. 线性扫描球体 (LSS)：Blackwell 加速球体和曲线基元，用于基于链的路径追踪毛发。
    3. 增强型分析双向散射分布函数 (BSDF)：为基于链的头发提供着色。
    4. 多线程式数据导向型技术堆栈 (DOTS)：为所有 GPU 提供基于链的高质量毛发。

    立即下载全新的 Microsoft Agility SDK 预览版

    Cooperative vectors 是 Shader Model 6.9 中全新的编程特性，可在游戏着色器内直接使用 RTX Tensor Core 加速 AI 计算。这项特性能为神经着色技术带来显著的性能提升和效率优化。

    立即下载了解详情

    其他 RTX 渲染技术

    生成式 AI 面部渲染

    RTX Neural Faces 是一种新的生成式 AI 算法，可让开发者以实时方式跨越渲染恐怖谷。此 AI 模型基于基于模型原始照片构建的角色数据集进行训练。通过使用合成生成流程，基础角色数据集可扩展为具有不同光照条件、情绪和遮蔽的变体。然后，此模型采用光栅化面部和 3D 姿态，并实时生成增强的面部。

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    Images of a building rendered better with NVIDIA DLSS 4 and Reflex technologies

    借助 DLSS 和 Reflex 获得更好的体验

    DLSS 是一套革命性的神经渲染技术，可利用 AI 提升 FPS、降低延迟并提高画质。最新突破性技术 DLSS 4 引入了全新的多帧生成技术以及增强的光线重建和超分辨率技术 NVIDIA GeForce RTX™ 50 系列 GPU 和第五代 Tensor Core。

    Reflex 技术可优化图形管线，实现出色的响应速度，从而加快目标捕获速度、缩短反应时间，并提高竞技游戏的瞄准精度。Reflex 2 引入了帧扭曲，可根据游戏的最新鼠标输入进一步降低延迟。

    详细了解 NVIDIA DLSS
    详细了解 NVIDIA Reflex

    提升光线追踪着色器性能

    着色器执行重排序 (SER) 是一种性能优化技术，可释放光线追踪着色器在执行和内存一致性方面的潜力。SER 允许应用在 GPU 上轻松地重新排序线程，从而减少在极具挑战性的光线追踪工作负载 (如路径追踪) 中发生的发散效应。与 GeForce RTX 40 系列 GPU 相比，GeForce RTX 50 系列 GPU 中的全新 SER 创新进一步提高了着色器重排序操作的效率和精度。

    了解如何开始
    NVIDIA RTX Neural Faces generates an enhanced face in real time

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    On-Demand 会议回放

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