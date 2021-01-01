NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS)
NVIDIA DLSS 是一种神经图形技术，可利用 AI 成倍提升性能，从而在图像重建过程中创建全新的帧并显示更高的分辨率，同时不会影响画质或响应速度。
探索 DLSS 的优势。
性能成倍提升
利用 AI 网络分析连续的帧和运动数据，以便在不影响画质或响应速度的情况下创建额外的高质量的帧。
不打折扣的画质
先进的超分辨率时序图像重建功能生成的图像分辨率相当于或高于原生分辨率，并且只渲染部分像素，帮助开发者更大限度地提高帧率。
利用 AI 技术提升性能
通过在 NVIDIA 超级计算机上持续进行训练，AI 模型得以不断改进。DLSS 利用该模型，为更多游戏和应用提供更优的画质和性能。
DLSS 3 支持光学多帧生成
利用 AI 技术生成更多帧，从而提升性能。DLSS 启用 GeForce RTX 40 系列 GPU 中全新的光流加速器对连续帧和运动数据进行分析，从而创建额外的高质量帧，同时不会影响画质或响应速度。
查看 DLSS 3 在热门游戏中的实际应用情况。
“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”
“传送门 (Portal)”RTX 版
“微软飞行模拟 (Microsoft Flight Simulator)”
查看支持 DLSS 的游戏引擎。
虚幻引擎 (UE)
用户可通过我们的官方 DLSS 虚幻引擎插件，在虚幻引擎 5、4.27 和 4.26 中获取 DLSS 超分辨率。DLSS 能够提升帧率并提供精美清晰的图像，虚幻引擎开发者因此受益匪浅。开始使用 DLSS UE 插件
Unity
Unity 2021.2 及更高版本中的高清渲染管线 (HDRP) 原生支持 DLSS 超分辨率。Unity 开发者能够利用更优的性能，更大限度地提升光线追踪设置，提高帧率和输出分辨率，从而使 DLSS 创建精美清晰的图像。下载 Unity
测试用于 DLSS 研究的实验性模型
NVIDIA 支持开发者探索和评估用于 DLSS 的实验性 AI 模型。开发者可以下载实验版本的动态链接库 (DLL)、测试最新的 DLSS 研究如何增强其游戏，并提供反馈以便日后改进。
下载新版 DLL
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NVIDIA DLSS 会议点播
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获取常见问题答案。
答：DLSS 是一种深度学习神经网络，利用 NVIDIA RTX Tensor Core 的强大功能来提升帧率，并生成接近或超过原生渲染的清晰图像。
答：DLSS 由 NVIDIA RTX Tensor Core 提供支持。通过利用深度学习神经网络，DLSS 能够将抗锯齿、功能增强、图像锐化与显示缩放相结合，而传统的抗锯齿解决方案不具备这些优势。通过这种方式，DLSS 可将性能提升两倍，并且呈现的画质可与全分辨率原生渲染相媲美。
答：单击此处，访问二进制虚幻引擎 DLSS 插件。您还可以通过 GitHub 获取源代码。按照 UE/GitHub 页面上的说明，将您的 Epic Games 帐户关联至 GitHub 帐户，以获取访问权限。此插件与 UE5 和 UE4.26 兼容。
答：DLSS 超分辨率适用于所有 NVIDIA RTX GPU。支持光学多帧生成技术的 DLSS 3 适用于 GeForce RTX 40 系列 GPU。
答：是，NVIDIA Image Scaling (SDK) 是一种先进的开源空间放大器和锐化算法，能够基于各种 GPU 跨平台运行。若开发者想要寻求一款解决方案来支持非 RTX GPU，则 NVIDIA Image Scaling SDK 是针对 NVIDIA DLSS 的理想选择。单击此处了解详情。
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