NVIDIA Reflex SDK
使用 NVIDIA Reflex SDK，游戏开发者可以实现低延迟模式，进行即时渲染；同时可借助能够计算游戏和渲染延迟的测量标记，优化系统延迟（从点击到显示），这对于调试和可视化游戏中性能计数器非常有用。开始使用
低延迟模式
激活此模式，调整游戏引擎运行状态，即时完成渲染，从而消除 GPU 渲染队列，减轻在 GPU 性能受限的情况下对 CPU 造成的背压。
延迟指标
获取按游戏管线阶段细分的实时延迟指标：输入、仿真、渲染提交、图形驱动、渲染队列和 GPU 渲染。这对于调试操作和实时游戏中叠加颇有帮助。
闪烁指示器
使用标记系统，将闪烁指示器标记配置为每次单击时在屏幕上绘制一个白色小矩形。在自动使用诸如 NVIDIA Reflex 延迟分析器等工具来测量延迟时，此功能十分有用。
NVIDIA Reflex SDK 的开发者集成
Reflex 客户好评
“‘无畏契约 (Valorant)’从一开始就设计为一款精确的竞技类 FPS，这意味着我们要竭尽所能来确保游戏画面清晰且响应迅速。借助 GeForce RTX 30 系列显卡和 NVIDIA Reflex 技术，我们能够为世界各地的玩家提供尽可能低的渲染延迟。”
– Riot Games 技术总监
“NVIDIA Reflex 技术为开发者提供了新功能，可更大限度地降低游戏中的延迟。我们看到，在 GeForce RTX 30 系列显卡上运行的‘堡垒之夜 (Fortnite)’不仅响应极其迅速，而且玩家控制效果出色。”
– Nick Penwarden
NVIDIA 游戏开发新闻
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NVIDIA Reflex 点播讲座
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