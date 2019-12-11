为了实现这一目标，NVIDIA 开发了 MDL，这是一种开源、GPU 友好型材质定义语言，并配备了一个相关联的提炼器，可简化用于预览和虚拟现实 (VR) 应用的着色器。许多应用开发商纷纷采用 NVIDIA MDL SDK，其中包括 Adobe®、Allegorithmic 和 Epic 的 Unreal Studio。

为便于使用，我们创建了用于在 USD 中引用 MDL 的规范（MDL 架构），并开发了 Omniverse 插件，以推动基于 MDL 的工作流。MDL 在设计、视觉特效和游戏等行业的应用日益广泛。