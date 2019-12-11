什么是 Universal Scene Description？


Universal Scene Description (USD) 是由 Pixar 开发的一种易于扩展的开源 3D 场景说明和文件格式，用于在不同的工具间进行内容创作和交换。由于其具有各种强大的功能，因此它不仅在视觉效果领域得到广泛应用，还应用于建筑、设计、机器人、制造和其他领域。



Pixar Universal Scene Description (USD)



NVIDIA USD


USD 是 NVIDIA Omniverse™ 的基础，这个实时协作平台可让各种内容创作工具相互连接，并连接到我们的实时 NVIDIA RTX™ 光线追踪器。如需详细了解 NVIDIA Omniverse，并注册以获取更新，请单击此处

NVIDIA 通过开发新工具、集成技术以及提供样本和教程来扩展 USD。


NVIDIA 为表现 RTX 在 Omniverse 平台上的强大功能而创作的展示作品。“Marbles”由分布在多地的艺术家和工程师团队在 NVIDIA Omniverse 中创建，它将 VFX+ 质量的 USD 资产组合为一个完全物理模拟级别的游戏。“Marbles”在单个 Quadro RTX 8000 上运行，这款显卡可在实时光线追踪的世界中模拟复杂的物理特性。

详细了解 USD 的历史以及我们如何在 NVIDIA 使用它：致 3D 及其他领域：Pixar 的 USD 即将在您身边的行业投入使用


USD 预构建库和工具


视频教程


以上视频的 USD 教程和示例



USD 样本资产

Marbles USD 样本场景


NVIDIA Marbles 样本
使用在 Omniverse 中渲染的 MDL 材质的 USD 场景使用在 Omniverse 中渲染的 MDL 材质的 USD 场景


NVIDIA USD Attic 样本
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USD 样本场景


Pixar 厨房套装

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从 Pixar 下载
ALab USD 样本场景


Animal Logic - USD ALab

USD ALab 数据集是 Animal Logic 对现实世界生产和流程概念的说明和实施。这里提供两项下载内容，包括指导文档和两套纹理。


使用说明从 Animal Logic 下载

USD 入门

NVIDIA 教程和注意事项

这些教程将帮助刚接触 USD 的 Python 开发者了解如何在场景图上执行常见任务，以及如何更熟练地处理 USD 文档。

USD 和 Hydra 资源


 

Pixar 的 USD 文档

 

USD 术语词汇表

 

[Siggraph 2019] Rob Stauffer 介绍 USD 的视频

 

[Siggraph 2019] Pixar 对 USD 和 Hydra 的概述

 

[Colin Kennedy] USD 功能手册

 

[vfxpro99] 有关构建 USD 的帮助

 

[vfxpro99] USD 资源

 

[前后对比] USD 是什么，为什么很重要

 

[前后对比] USD 在 VFX 工作室的实际使用效果如何？

 

[GTC 2015] Jeremy Cowles 的 Hydra 演示


材质定义语言 (MDL) 架构

USD 与材质属性的表现方式无关。在 NVIDIA，我们认为艺术家应该能够创作用于电影级渲染的材质，并拥有自动化流程，以便实时生成更简单但质量仍然优秀的着色器。


为了实现这一目标，NVIDIA 开发了 MDL，这是一种开源、GPU 友好型材质定义语言，并配备了一个相关联的提炼器，可简化用于预览和虚拟现实 (VR) 应用的着色器。许多应用开发商纷纷采用 NVIDIA MDL SDK，其中包括 Adobe®、Allegorithmic 和 Epic 的 Unreal Studio。

为便于使用，我们创建了用于在 USD 中引用 MDL 的规范（MDL 架构），并开发了 Omniverse 插件，以推动基于 MDL 的工作流。MDL 在设计、视觉特效和游戏等行业的应用日益广泛。

MDL 材质示例

USD 物理特性


其他资源