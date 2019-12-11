什么是 Universal Scene Description？
Universal Scene Description (USD) 是由 Pixar 开发的一种易于扩展的开源 3D 场景说明和文件格式，用于在不同的工具间进行内容创作和交换。由于其具有各种强大的功能，因此它不仅在视觉效果领域得到广泛应用，还应用于建筑、设计、机器人、制造和其他领域。
NVIDIA USD
USD 是 NVIDIA Omniverse™ 的基础，这个实时协作平台可让各种内容创作工具相互连接，并连接到我们的实时 NVIDIA RTX™ 光线追踪器。如需详细了解 NVIDIA Omniverse，并注册以获取更新，请单击此处。
NVIDIA 通过开发新工具、集成技术以及提供样本和教程来扩展 USD。
USD 预构建库和工具
USD 库只能以源形式从 Pixar 获取，同时，构建 USD 可能非常冒险。我们提供预构建库以及随附的工具（例如 USDView），可供您下载。此软件包将帮助您开始开发利用 USD 的工具，或者立即帮助您上手并运行 USDView。
适用于 Windows
2021 年 4 月 13 日
立即下载
适用于 Linux
2021 年 4 月 13 日
立即下载
Activision USD Shell 扩展程序
Activision 已针对 Pixar USD 文件格式发布了功能强大的 Windows Shell 扩展程序。它在 Windows 资源管理器中添加了 Hydra 实时预览、缩略图支持、上下文菜单和元数据属性，并在 Windows 搜索中添加了元数据搜索功能
USD 21.02，Python 3.6（Linux 版）
USD 20.11，Python 3.6（Windows 版）
USD 20.11，Python 3.6（Linux 版）
USD 20.11，Python 2.7（Windows 版）
USD 20.11，Python 2.7（Linux 版）
USD 20.08，Python 3.6（Windows 版）
USD 20.08，Python 3.6（Linux 版）
USD 20.08，Python 2.7（Windows 版）
USD 20.08，Python 2.7（Linux 版）
USD 20.05，Python 3.6（Windows 版）
USD 20.05，Python 3.6（Linux 版）
USD 20.05，Python 3.7（OSX 版）
USD 20.05，Python 2.7（Windows 版）
USD 20.05，Python 2.7（Linux 版）
USD 20.05，Python 2.7（OSX 版）
视频教程
以上视频的 USD 教程和示例
USD 样本资产
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USD ALab 数据集是 Animal Logic 对现实世界生产和流程概念的说明和实施。这里提供两项下载内容，包括指导文档和两套纹理。
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USD 入门
NVIDIA 教程和注意事项
这些教程将帮助刚接触 USD 的 Python 开发者了解如何在场景图上执行常见任务，以及如何更熟练地处理 USD 文档。