Athena Angara



Athena Angara 是 UIC 的数据科学专业毕业生，她在数字孪生、VR/ AR 和数据驱动型解决方案方面积累了丰富的经验。她将强大的技术技能与对现实世界的影响相结合，并热衷于通过数据可视化和解决问题来推动 AI 和机器人技术的发展。

