与实体物理 AI 先锋同行
致敬那些精通 OpenUSD 的远见实践者，他们正把 Physical AI 从构想变为现实。 作为社区大使，他们攻克机器人与数字孪生难题，分享经验与最佳实践，持续激发并赋能开发者生态。
开始使用 NVIDIA Omniverse
利用 OpenUSD、RTX 和生成式 AI 技术构建 3D 应用和工具，将互操作性和高级图形引入数字孪生用例。
工业数字孪生利用精确仿真来重建产品和生产设施，在虚拟空间中还原真实工厂环境，从而为物理 AI 和各类工业场景中的自主系统提供训练与验证基础。
Athena Angara学生大使
Athena Angara 是 UIC 的数据科学专业毕业生，她在数字孪生、VR/ AR 和数据驱动型解决方案方面积累了丰富的经验。她将强大的技术技能与对现实世界的影响相结合，并热衷于通过数据可视化和解决问题来推动 AI 和机器人技术的发展。
Bobby Carlton社区大使
FS Studio 全球业务开发主管 Bobby Carlton 帮助企业采用 NVIDIA Omniverse 库来构建数字孪生、仿真和 AI 解决方案。他的团队为机器人、预测性维护和城市规模的数字孪生构建了高保真、仿真就绪的环境。
Borja Mayoral Arauz社区大使
作为 Deloitte Digital 的 NVIDIA 开发者架构主管，Borja Mayoral Arauz 致力于推动企业采用 Omniverse 和 OpenUSD 实现数字孪生工业创新。他构建了物理属性准确的实时仿真工作流和可扩展的 OpenUSD 工作流，统一了 CAD、AI 和合成数据，为新一代数字孪生解决方案提供动力支持。
Brad Zalischuk社区大使
Brad Zalischuk 是 Eclipse Automation 的数字化创新和转型总监，负责领导由 NVIDIA Omniverse 提供支持的端到端运营数字化转型。他正在通过确保每台机器流背后的工程数据、工作流和源系统以原生方式传输到对应的数字设备，从而推动高保真、仿真就绪的数字孪生的发展。
Christopher Scott社区大使
Outdoor Living 3D 和 Evolver Interactive 首席执行官 Chris Scott 将他的工程背景运用到美国国防部和《财富》100 强公司的数字孪生项目中。
John Mitchell社区大使
拥有 25 年宝马经验的 John Dell 在 Plant Spartanburg 领导数字孪生计划。他使用 Omniverse 库和 OpenUSD 优化制造，并与行业领导者合作，将实体生产和数字化生产联系起来。