cuRAND 性能

cuRAND 还提供两个灵活的接口，允许您从 CPU 上运行的主机代码或 GPU 上运行的 CUDA 函数/ 核函数中批量生成随机数。各种 RNG 算法和分布选项意味着您可以根据自己的需求选择最佳解决方案。

cuRAND 主要特性

灵活的使用模式 用于在 GPU 上批量生成随机数的主机 API 内联实现允许在 GPU 函数/ 内核或您的主机代码中使用

四种高质量 RNG 算法 MRG32k3a MTGP Merseinne Twister XORWOW 伪随机生成 Sobol 的准随机数生成器，包括对混乱和 64 位 RNG 的支持

多个 RNG 分发选项 均匀分布 正态分布 对数正态分布 单精度或双精度 泊松分布



cuRAND 库中提供的随机数生成器和统计分布已经过包括 TestUO1 在内的知名统计测试电池的测试。请参阅 cuRAND 文档，了解所选测试结果。

cuRAND 可用性

cuRAND 库作为 NVIDIA HPC SDK。它还包含在 CUDA 工具包中。

