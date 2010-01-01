Thrust

Thrust 是一个强大的并行算法和数据结构库。Thrust 提供了一个灵活且高级的 GPU 编程接口，大大提升了开发者的工作效率。使用 Thrust，C++ 开发者只需编写少量代码，就可以执行 GPU 加速的排序、扫描、变换和归约操作，速度比最新的多核 CPU 快数十倍。例如，thrust::sort 算法的排序性能比 STL 和 TBB 快 5 至 100 倍。

通过标准模板接口访问 GPU 计算可显著提高各种任务的生产力，从简单的现金流生成到使用 Libor 市场模型、可变年金或 CVA 调整进行的复杂计算。Thrust C++ 库通过处理内存访问和分配等低级功能，显著降低了入门门槛，使金融工程师能够专注于 GPU 增强环境中的算法开发。 Quantifi Rates 产品总监 Peter Decrem 立即下载 探索新版本中的新功能 … …。

主要特性

Thrust 为多个专为高性能异构并行计算设计的算法和数据结构提供类似于 STL 的模板接口：

示例

学习 Thrust 的最简单方法就是查看几个示例。

以下示例在主机上生成随机数，并将其传输到进行排序的设备。

第二个代码示例计算 GPU 上 100 个随机数的总和。

性能

查看最新 CUDA 性能报告了解可以在多大程度上加速代码。

如何访问

除了托管在 Github 上的 Thrust 开源项目外，CUDA 工具包中还包含 Thrust 的生产测试版本

