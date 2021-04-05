NVIDIA NeMo™ 是一款供开发者构建和训练先进的对话式 AI 模型的开源框架。

NVIDIA NeMo 是什么？

NVIDIA NeMo 是一个框架，用于借助简单的 Python 界面构建、训练和微调 GPU 加速的语音和自然语言理解 (NLU) 模型。使用 NeMo，开发者可以创建新的模型架构，并通过易于使用的应用编程接口 (API)，在 NVIDIA GPU 中的 Tensor Core 上使用混合精度计算对其进行训练。

NeMo Megatron 是此框架的一部分，提供并行化技术（例如 Megatron-LM 研究项目中的工作流和张量并行化），用于训练大规模语言模型。

借助 NeMo，您可以构建用于实时自动语音识别 (ASR)、自然语言处理 (NLP) 和文本转语音 (TTS) 应用（例如视频通话转录、智能视频助理以及医疗健康、金融、零售和电信行业的自动化呼叫中心支持）的模型。