NVIDIA Clara™ Guardian 是一个应用框架，同时也是一种合作伙伴生态系统，它可以利用多模态 AI 简化智能传感器的开发和部署，可应用于医疗健康设施的各个位置。借助各种各样的预训练模型、参考应用和设备群管理解决方案，开发者能够以更快的速度构建解决方案，从而将 AI 引入医疗健康设施，并提高患者护理水平。

Clara Guardian 的关键组件包括医疗健康预训练模型，该模型适用于计算机视觉和语音、训练工具、部署 SDK 和 NVIDIA Fleet Command。NVIDIA Fleet Command 是一个混合云平台，可支持在数百万台服务器或医院的边缘设备中安全管理并扩展 AI 部署。

这使得生态系统合作伙伴可以轻松将 AI 功能添加到常用传感器中，从而监控人群的安全社交距离、测量体温、检测是否佩戴口罩等防护装备，或与高风险患者进行远程交互，从而在保护医疗健康机构人员安全的同时，还能让他们随时了解状况。

应用和服务可以在各种硬件上运行，因此，开发者能够在从边缘到云端的任意位置安全地进行部署。