开始使用 NVIDIA DOCA

适用于 DPU 和 SuperNIC 的 NVIDIA DOCA™ 就像适用于 GPU 的 CUDA® 一样，是所有现有和未来几代 NVIDIA® BlueField® 产品 的一致且必不可少的资源。它汇集了各种强大的 API、库和框架，可用于编程和加速现代数据中心基础设施。主机上的 DOCA 包含 NVIDIA 网络平台所需的所有驱动程序和工具。 按照以下步骤开始使用 NVIDIA BlueField 并运行您的第一个 DOCA 应用程序。

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NVIDIA BlueField 网络平台由 DOCA 提供支持，汇集了一系列强大的 API、库和框架，用于编程和加速现代数据中心基础设施。

第 2 步：设置软件

按照 DOCA SDK 快速入门指南中的软件安装步骤在主机和 BlueField 网络平台上下载并安装 DOCA，或者使用我们的 Ansible playbook 为 DPU 制作镜像并下载并安装所有必要的 DOCA SDK 文件。

第 3 步：在 BlueField 上部署第一个 DOCA 应用程序

示例 DOCA 应用程序包含在 DOCA 运行时中。安全通道（Secure Channel）参考应用程序演示了如何使用 DOCA 通信通道（Comm Channel）库来启用主机到 BlueField 的通信，以控制 DPU 或 SuperNIC 上的服务、卸载主机任务或使用通信通道 SDK 来交换消息。

按照本指南探索 DOCA 安全通道参考应用程序：

