开始使用 NVIDIA DOCA
加速 DOCA 应用程序的开发和部署。
适用于 DPU 和 SuperNIC 的 NVIDIA DOCA™ 就像适用于 GPU 的 CUDA® 一样，是所有现有和未来几代 NVIDIA® BlueField® 产品的一致且必不可少的资源。它汇集了各种强大的 API、库和框架，可用于编程和加速现代数据中心基础设施。主机上的 DOCA 包含 NVIDIA 网络平台所需的所有驱动程序和工具。
按照以下步骤开始使用 NVIDIA BlueField 并运行您的第一个 DOCA 应用程序。
您在主机上安装了什么网络设备？
文档
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查看 SDK 编程指南、API 参考等。
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查看快速入门指南
全方位开发者和管理员快速入门指南。DOCA 开发者快速入门指南BlueField 管理员快速入门指南
开始使用 BlueField 的步骤
第 1 步：安装 BlueField DPU 或 SuperNIC
按照 DPU 硬件安装说明将 BlueField DPU 安装到主机中。步骤包括将卡插入 PCIe 插槽并正确安装到机箱中。
第 2 步：设置软件
按照 DOCA SDK 快速入门指南中的软件安装步骤在主机和 BlueField 网络平台上下载并安装 DOCA，或者使用我们的 Ansible playbook 为 DPU 制作镜像并下载并安装所有必要的 DOCA SDK 文件。查看指南
第 3 步：在 BlueField 上部署第一个 DOCA 应用程序
示例 DOCA 应用程序包含在 DOCA 运行时中。安全通道（Secure Channel）参考应用程序演示了如何使用 DOCA 通信通道（Comm Channel）库来启用主机到 BlueField 的通信，以控制 DPU 或 SuperNIC 上的服务、卸载主机任务或使用通信通道 SDK 来交换消息。
按照本指南探索 DOCA 安全通道参考应用程序：
开始使用 ConnectX 的步骤
第 1 步：安装 ConnectX
根据 ConnectX 用户手册将 NVIDIA ConnectX® 网卡 (NIC) 安装到主机中。步骤包括将卡插入 PCIe 插槽并将其正确固定到机箱中。查看用户手册
第 2 步：在主机上设置 DOCA
按照 DOCA SDK 用户手册中的软件安装步骤，使用所有必要的 DOCA SDK 文件设置主机
资源
DOCA 为现代数据中心提供了全新而强大的加速计算和处理方式。探索以下资源以了解更多信息，并了解如何使用 DOCA 加速工作负载。
准备购买？
想要购买 BlueField DPU 和 ConnectX NIC，请联系您的 NVIDIA 合作伙伴或访问 NVIDIA 网络商店。