  1. 首页
    2. DOCA

开始使用 NVIDIA DOCA

加速 DOCA 应用程序的开发和部署。

适用于 DPU 和 SuperNIC 的 NVIDIA DOCA™ 就像适用于 GPU 的 CUDA® 一样，是所有现有和未来几代 NVIDIA® BlueField® 产品的一致且必不可少的资源。它汇集了各种强大的 API、库和框架，可用于编程和加速现代数据中心基础设施。主机上的 DOCA 包含 NVIDIA 网络平台所需的所有驱动程序和工具。

按照以下步骤开始使用 NVIDIA BlueField 并运行您的第一个 DOCA 应用程序。

您在主机上安装了什么网络设备？

BlueField
|
ConnectX

文档

访问 DOCA SDK 文档

查看 SDK 编程指南、API 参考等。

探索 DOCA SDK 文档

参与 DOCA 技术论坛

发布您的技术问题，查找常见问题的答案，并与 DOCA 社区保持联系。

访问 DOCA 技术论坛

了解适用于 BlueField DPU 的 DOCA

发布您的技术问题，查找常见问题的答案，并与 DOCA 社区保持联系。

访问 DOCA 技术论坛

查看快速入门指南

全方位开发者和管理员快速入门指南。

DOCA 开发者快速入门指南BlueField 管理员快速入门指南

开始使用 BlueField 的步骤

第 1 步：安装 BlueField DPU 或 SuperNIC

按照 DPU 硬件安装说明将 BlueField DPU 安装到主机中。步骤包括将卡插入 PCIe 插槽并正确安装到机箱中。

    查看说明
    A diagram of NVIDIA Aerial CUDA-Accelerated RAN showing full-stack vRAN acceleration
    NVIDIA BlueField 网络平台由 DOCA 提供支持，汇集了一系列强大的 API、库和框架，用于编程和加速现代数据中心基础设施。

    第 2 步：设置软件

    按照 DOCA SDK 快速入门指南中的软件安装步骤在主机和 BlueField 网络平台上下载并安装 DOCA，或者使用我们的 Ansible playbook 为 DPU 制作镜像并下载并安装所有必要的 DOCA SDK 文件。

    查看指南

    第 3 步：在 BlueField 上部署第一个 DOCA 应用程序

    示例 DOCA 应用程序包含在 DOCA 运行时中。安全通道（Secure Channel）参考应用程序演示了如何使用 DOCA 通信通道（Comm Channel）库来启用主机到 BlueField 的通信，以控制 DPU 或 SuperNIC 上的服务、卸载主机任务或使用通信通道 SDK 来交换消息。
    按照本指南探索 DOCA 安全通道参考应用程序：

    查看指南
    A diagram of NVIDIA Aerial CUDA-Accelerated RAN showing full-stack vRAN acceleration
    DOCA 通信通道库提供安全高效的应用程序卸载。

    开始使用 ConnectX 的步骤

    第 1 步：安装 ConnectX

    根据 ConnectX 用户手册将 NVIDIA ConnectX® 网卡 (NIC) 安装到主机中。步骤包括将卡插入 PCIe 插槽并将其正确固定到机箱中。

    查看用户手册

    第 2 步：在主机上设置 DOCA

    按照 DOCA SDK 用户手册中的软件安装步骤，使用所有必要的 DOCA SDK 文件设置主机

    资源

    DOCA 为现代数据中心提供了全新而强大的加速计算和处理方式。探索以下资源以了解更多信息，并了解如何使用 DOCA 加速工作负载。

    访问 DOCA 文档

    阅读技术博客

    查看由开发者为开发者创建的技术内容。

    查看 NVIDIA 技术博客

    教程视频内容

    观看我们的 DOCA 专家在 DOCAcast 视频系列中解答常见问题、最佳实践和演示。

    观看视频

    在 GitLab 上查找我们

    在 GitLab 上探索设置指南、示例应用程序等内容。

    前往 GitLab

    准备购买？

    想要购买 BlueField DPU 和 ConnectX NIC，请联系您的 NVIDIA 合作伙伴或访问 NVIDIA 网络商店。

    购买渠道NVIDIA 网络商店

    1. Home