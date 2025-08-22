NVIDIA Nemotron™ 是一系列最开放的模型，配备开放的权重、训练数据和方案，提供业内领先的效率和准确性，用于构建专用的 AI 代理。

NVIDIA Nemotron 模型

Nemotron 模型具有极高的透明度——这些模型所使用的训练数据和权重均在 Hugging Face 上公开，供开发者在投入生产前进行评估。描述重现这些模型所需步骤的技术报告也可免费获取。



Nemotron 模型在包括科学推理、高级数学、代码编写、函数调用、指令执行、光学字符识别等多个智能代理基准测试中表现出色，并且可以通过开放工具进一步调优以提升特定应用的准确性。



模型端点可以通过 vLLM、SGLang 和 llama.cpp 等开源框架轻松部署，也提供作为 NVIDIA NIM™ 微服务形式，方便在任何平台上进行部署。



这些模型针对各种平台进行了优化：

Nano 在边缘提供高成本效益。

Super 在单个 GPU 上平衡准确性和计算能力。

Ultra 专为数据中心级部署而设计。



此外，这些模型可提供高达 6 倍的吞吐量，使智能体能够更快地思考并生成更准确的响应，同时降低推理成本。