NVIDIA CUDA-Q
NVIDIA CUDA-Q™ 是用于加速量子超级计算的 QPU 无关平台。
产品概览
CUDA-Q 是一个开源量子开发平台，可编排运行有用的大规模量子计算应用所需的硬件和软件。该平台的混合编程模型允许在单个量子程序中协同计算 GPU、CPU 和 QPU 资源。CUDA-Q 与量子位无关，可与所有 QPU 和量子位模态无缝集成，并在没有足够的量子硬件可用时提供 GPU 加速的模拟。
CUDA-Q 扩展了仿真工具，使其远超 NISQ 时代，为大规模纠错量子超级计算指明了方向。
优势
高效
通过统一的编程模型简化混合量子 - 经典开发，提高量子算法研究的工作效率和可扩展性。
面向未来
面向未来加速量子超级计算机的大规模混合应用开发。
与 QPU 无关，并与所有量子位模态高效集成。
高性能
在 GPU 上进行大规模模拟时，速度可提升高达 2500 倍。出色的编译器和运行时工具，可通过后端特定的定制性能优化用户代码。
开放平台
与 AI 和 HPC 工作流的互操作性，以及与整个堆栈中的量子工具集成。
量子硬件设计
在加速量子超级计算机的路径上设计和模拟量子系统的能力。
适用于量子领域的 AI
加速支持量子应用的高性能 AI 工作流。
专为高性能而打造
NVIDIA CUDA-Q 支持在许多不同类型的模拟或物理量子处理器上直接执行混合代码。研究人员可以利用 cuQuantum 加速的模拟后端以及我们合作伙伴的 QPU，或连接自己的模拟器或量子处理器。
GPU 优势
与 CPU 相比，CUDA-Q 量子算法可以实现高达 2500 倍的加速，使用多个 GPU 扩展量子位的数量。
多 GPU 扩展
多个 GPU 可以扩展量子算法，使其超越当今的量子设备。
近期 CUDA-Q 新闻
合作伙伴案例
165%
量子位
4%
减少误报
2%
真阳性增加
CUDA-Q 支持模拟 165+ 量子比特的量子计算，从而提高欺诈检测的准确性。
40 万
GPU 访问时长解锁。
38%
推动世界一流的项目。
CUDA-Q 发展 NERSC 的量子生态系统，使研究人员能够在超级计算环境中研究混合应用、量子算法和纠错。
2.7 倍
训练速度高于其他 GPU 量子模拟器。
3.5 倍
与其他 GPU 量子模拟器相比，误差更小。
CUDA-Q 加速了用于预测太阳能电池板位置的混合量子神经网络。
200 倍
使用 NVIDIA DGX™ 云实现 CPU 加速。
6 倍
与现有 HPC 相比，使用 CUDA Q 进行更大的模拟。
CUDA-Q 用于开发混合算法，利用量子和经典资源对除毒催化剂进行化学建模。
其他人的评价
CUDA-Q 为 NISQ 时代及以后的能源研究阶段的混合量子运算提供了很好的方法。通过加速经典和量子任务，我们可以探索在最佳和最差情况下将 HPC 和量子计算机集成到解决方案流程中的解决方案。
借助 CUDA-Q，我们无需担心量子位可扩展性限制，从一开始就支持 HPC。
– Boniface Yogendran，首席开发者
量子计算合作伙伴
资源
立即开始使用 CUDA-Q。