NVIDIA CUDA-Q

NVIDIA CUDA-Q™ 是用于加速量子超级计算的 QPU 无关平台。

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产品概览

CUDA-Q 是一个开源量子开发平台，可编排运行有用的大规模量子计算应用所需的硬件和软件。该平台的混合编程模型允许在单个量子程序中协同计算 GPU、CPU 和 QPU 资源。CUDA-Q 与量子位无关，可与所有 QPU 和量子位模态无缝集成，并在没有足够的量子硬件可用时提供 GPU 加速的模拟。

CUDA-Q 扩展了仿真工具，使其远超 NISQ 时代，为大规模纠错量子超级计算指明了方向。

优势

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高效

通过统一的编程模型简化混合量子 - 经典开发，提高量子算法研究的工作效率和可扩展性。

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面向未来

面向未来加速量子超级计算机的大规模混合应用开发。

与 QPU 无关，并与所有量子位模态高效集成。

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高性能

在 GPU 上进行大规模模拟时，速度可提升高达 2500 倍。出色的编译器和运行时工具，可通过后端特定的定制性能优化用户代码。

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开放平台

与 AI 和 HPC 工作流的互操作性，以及与整个堆栈中的量子工具集成。

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量子硬件设计

在加速量子超级计算机的路径上设计和模拟量子系统的能力。

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适用于量子领域的 AI

加速支持量子应用的高性能 AI 工作流。

专为高性能而打造

NVIDIA CUDA-Q 支持在许多不同类型的模拟或物理量子处理器上直接执行混合代码。研究人员可以利用 cuQuantum 加速的模拟后端以及我们合作伙伴的 QPU，或连接自己的模拟器或量子处理器。

GPU 优势

与 CPU 相比，CUDA-Q 量子算法可以实现高达 2500 倍的加速，使用多个 GPU 扩展量子位的数量。

A chart showing CUDA-Q performance

多 GPU 扩展

多个 GPU 可以扩展量子算法，使其超越当今的量子设备。

Multiple GPUs can scale a quantum algorithm beyond today’s quantum devices

算法加速

与其他量子框架相比，NVIDIA CUDA-Q 可以显著加速量子算法。与其他量子框架相比，台湾中原大学的研究人员能够使用 CUDA-Q 显著缩短训练和推理时间。

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Multiple GPUs can scale a quantum algorithm beyond today’s quantum devices

近期 CUDA-Q 新闻

合作伙伴案例

NVIDIA CUDA-Q partner - HSBC

165%

量子位

4%

减少误报

2%

真阳性增加

CUDA-Q 支持模拟 165+ 量子比特的量子计算，从而提高欺诈检测的准确性。

NVIDIA CUDA-Q partner - NERSC

40 万

GPU 访问时长解锁。

38%

推动世界一流的项目。

CUDA-Q 发展 NERSC 的量子生态系统，使研究人员能够在超级计算环境中研究混合应用、量子算法和纠错。

NVIDIA CUDA-Q partner - BASF

2.7 倍

训练速度高于其他 GPU 量子模拟器。

3.5 倍

与其他 GPU 量子模拟器相比，误差更小。

CUDA-Q 加速了用于预测太阳能电池板位置的混合量子神经网络。

NVIDIA CUDA-Q partner - BASF

200 倍

使用 NVIDIA DGX™ 云实现 CPU 加速。

6 倍

与现有 HPC 相比，使用 CUDA Q 进行更大的模拟。

CUDA-Q 用于开发混合算法，利用量子和经典资源对除毒催化剂进行化学建模。

其他人的评价

CUDA-Q 为 NISQ 时代及以后的能源研究阶段的混合量子运算提供了很好的方法。通过加速经典和量子任务，我们可以探索在最佳和最差情况下将 HPC 和量子计算机集成到解决方案流程中的解决方案。

– Professor Ying-Yi Hong

借助 CUDA-Q，我们无需担心量子位可扩展性限制，从一开始就支持 HPC。

– Boniface Yogendran，首席开发者

量子计算合作伙伴

Quantum Computing Partner - Agnostiq
Quantum Computing Partner - Alice & Bob
Quantum Computing Partner - Anyon Technologies
Quantum Computing Partner - Atlantic Quantum
Quantum Computing Partner - Diraq
Quantum Computing Partner - Equal1
Quantum Computing Partner - Atom Computing
Quantum Computing Partner - Fermioniq
Quantum Computing Partner - IonQ
Quantum Computing Partner - IonQ
Quantum Computing Partner - IQM
Quantum Computing Partner - QuEra Computing
Quantum Computing Partner - Orca Computing
Quantum Computing Partner - Oxford Quantum Circuits
Quantum Computing Partner - Pasqal
Quantum Computing Partner - qBraid
Quantum Computing Partner - Quantum Circuits Inc
Quantum Computing Partner - QC Ware
Quantum Computing Partner - Quantnuum
Quantum Computing Partner - Quantum Brilliance
Quantum Computing Partner - Quantum Machines
Quantum Computing Partner - Rigetti
Quantum Computing Partner - SEEQC
Quantum Computing Partner - Terra Quantum

资源

立即开始使用 CUDA-Q。

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