产品概览

CUDA-Q 是一个开源量子开发平台，可编排运行有用的大规模量子计算应用所需的硬件和软件。该平台的混合编程模型允许在单个量子程序中协同计算 GPU、CPU 和 QPU 资源。CUDA-Q 与量子位无关，可与所有 QPU 和量子位模态无缝集成，并在没有足够的量子硬件可用时提供 GPU 加速的模拟。



CUDA-Q 扩展了仿真工具，使其远超 NISQ 时代，为大规模纠错量子超级计算指明了方向。