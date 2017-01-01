CUDA Python

CUDA® Python 为 CUDA 驱动和运行时 API 提供了基于 Cython/Python 的封装，并且现在可以通过 PIP 和 Conda 进行安装。Python 开发者将能够利用大规模并行的 GPU 计算来获得更快速且更精确的结果。

Python 是一门重要的编程语言，在科学、工程、数据分析和深度学习应用生态系统中发挥着关键作用。然而，这些应用将能从 NVIDIA CUDA Python 软件计划中获益匪浅。