NVIDIA GPU 加速库能够感知多 GPU 和多节点，进而为 HPC 应用中的常见模式提供出色性能。我们提供已针对常用计算操作优化的各种库，可让您随心选择。

插入即用的 GPU 加速库可以轻松替换 CPU 库。

NVIDIA C++17 编译器增加了对标准模板库 (STL) 上执行策略的支持，并且 NVIDIA Fortran 2008 编译器的 DO CONCURRENT 构造允许循环在没有相互依存性的情况下进行迭代。

标准 C++ 和 Fortran 中的并行功能可以将例程映射到多核心 CPU 的多个核心或单个 GPU。

如果标准语言不具备您获取良好性能所需的灵活性或功能，您便可使用指令进行增强并且仍可移植到其他编译器和平台。

基于指令的编程模型可在 GPU、CPU 及其他设备上轻松实现并行计算。

CUDA 是一个并行计算平台和编程模型，旨在为 GPU 加速应用提供出众的灵活性和出色的性能。

为了更大限度提升性能和灵活性，您需直接使用 CUDA C/C++ 或 CUDA Fortran 编写代码，以充分利用 GPU 硬件。