NVIDIA Cloud Functions（NVCF）

NVIDIA Cloud Functions（NVCF）是一个统一的 API 层，用于在多个 Kubernetes 集群上运行和扩展推理、微调、批处理以及仿真等工作负载。它可以无缝集成到 NVIDIA Cloud Provider（NCP）以及各类独立软件供应商（ISV）环境中，并从底层基础设施继承安全的多租户隔离能力。

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NVIDIA Cloud Function 的工作原理

NVIDIA Cloud Functions（NVCF）让 AI 开发者可以轻松部署并扩展 agentic AI、physical AI 和仿真等工作负载，既支持使用 Nemotron™、Cosmos™ 等 NVIDIA 模型，也支持来自 build.nvidia.com 的部分开源模型，为团队提供按需选择最适合自身业务模型的灵活性。通过与 NVIDIA Dynamo、NVIDIA Grove 和 KAI Scheduler 集成，NVCF 实现自动伸缩、多租户能力和高 GPU 利用率，同时降低平台碎片化问题。它通过一个统一的分布式多节点推理 API 简化了复杂工作负载的扩展与运维，加快产品从开发到上线的周期。

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NVIDIA Cloud Functions 主要特性

自动扩展到零

借助 NVCF，您可以在不活动期间将实例缩减为零，从而优化资源利用率并降低成本。冷启动时间不会产生额外成本，并且系统经过优化，可更大限度地减少这些成本。

BYO 可观测性

NVCF 提供了强大的可观测性功能。它允许您集成您首选的监控工具 (例如 Splunk) ，以全面了解您的 AI 工作负载。

广泛的工作负载支持

NVCF 提供灵活的部署选项，无论您是引入自己的容器、模型和 Helm 图表，还是在 build.nvidia.com 上使用 NVIDIA 的开放模型车队 (包括 Nemotron、Cosmos、GR00T、Clara™、Alpamayo、Apollo 和 Earth-2) ，均可轻松实现。您可以无缝创建和扩展针对特定 AI 工作负载定制的函数。

主权部署

NVCF 可部署在自托管基础设施 (包括 CSP 环境、NVIDIA 云合作伙伴 (NCP)) 或本地，使您能够将模型和数据保留在所需区域内，并满足主权要求。

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统一的 API 层，用于跨一个或多个 Kubernetes 集群扩展推理和仿真工作负载。

GitHub

NVIDIA Cloud Functions 生态系统

ISV 是 NVCF 生态系统的核心，基于 NVCF 的运行时功能 (例如自动扩展、负载平衡和可观察性) 构建 AI 应用。它们将平台和模型转变为面向客户的垂直解决方案，推动实际应用。

更多资源

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