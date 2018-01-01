DIRECTX 12 ULTIMATE

DirectX 12 Ultimate 是 Microsoft 的最新图形 API，整合了 NVIDIA RTX 的创新技术，这些技术于 2018 年首次推出，是新一代实时图形的跨平台标准。它提供用于光线追踪、可变速率着色、网格着色、采样器反馈等的 API，让开发者能够将影院级反射、阴影和照明技术用于游戏和实时应用。借助 DirectX 12 Agility SDK，开发者可在 2019 年 11 月及更新版本的 Windows 10 上立即获得新推出的光线追踪技术和图形 API。