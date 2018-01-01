DIRECTX 12 ULTIMATE

DirectX 12 Ultimate 是 Microsoft 的最新图形 API，整合了 NVIDIA RTX 的创新技术，这些技术于 2018 年首次推出，是新一代实时图形的跨平台标准。它提供用于光线追踪、可变速率着色、网格着色、采样器反馈等的 API，让开发者能够将影院级反射、阴影和照明技术用于游戏和实时应用。借助 DirectX 12 Agility SDK，开发者可在 2019 年 11 月及更新版本的 Windows 10 上立即获得新推出的光线追踪技术和图形 API。

DirectX

光线追踪

实时光线追踪，可利用 NVIDIA RTX RT Core 实现逼真的反射、照明和阴影。

网格着色

将顶点和原始处理相结合的新型着色器，提高了几何管线的灵活性和性能。

可变速率着色

动态地改变帧的不同区域的着色速率，从而提高渲染性能。

采样器反馈

控制纹理加载方式和时间，以加速渲染并减少 GPU 负载。

光线追踪

RTX 直接照明

逼真的照明和阴影

RTX 直接照明 (RTXDI) 为动态场景提供逼真照明，这些场景需要计算来自数百万个面光源的阴影。

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RTX 全局光照

多次反射间接照明

RTX 全局光照 (RTXGI) 提供可扩展解决方案，可计算多次反射间接照明，而无需考虑烘焙时间、漏光或昂贵的每帧成本。

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NRD

降噪库

NVIDIA Real-Time Denoiser 是一款专为低光线采样率而设计的降噪库，开发者在使用这一 API 时无需关注底层的时空降噪细节。

开始使用

新版 API

网格着色

灵活的着色模型

网格着色为图形管线的顶点、曲面细分和几何着色阶段提供新着色器模型，支持更加灵活高效的几何计算方法。

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VRSS

动态纹理质量

可变速率着色允许开发者动态控制着色速率，使其既可每 16 像素只进行一次着色，也可对每个像素进行多达 8 次着色。

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采样器反馈

图片来源：Epic Games

加速资产串流

采样器反馈允许开发者精确确定需要加载纹理数据的位置和时间，从而实现基于 GPU 的快速资产串流。

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客户好评

“DirectX 12 Ultimate 采用当下最新的图形硬件技术，支持光线追踪、网格着色器和可变速率着色，堪称次时代游戏的全新黄金标准。”

– Epic 显卡工程总监 Marcus Wassmer

“通过投入使用 DirectX 12 Ultimate 的新一代图形功能开发，我们坚信自己将使 PC 和未来主机的玩家受益，同时打造梦寐以求的游戏视觉效果。”

- Gaijin Entertainment 首席执行官 Anton Yudintsev

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