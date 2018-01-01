DIRECTX 12 ULTIMATE
DirectX 12 Ultimate 是 Microsoft 的最新图形 API，整合了 NVIDIA RTX 的创新技术，这些技术于 2018 年首次推出，是新一代实时图形的跨平台标准。它提供用于光线追踪、可变速率着色、网格着色、采样器反馈等的 API，让开发者能够将影院级反射、阴影和照明技术用于游戏和实时应用。借助 DirectX 12 Agility SDK，开发者可在 2019 年 11 月及更新版本的 Windows 10 上立即获得新推出的光线追踪技术和图形 API。
光线追踪
实时光线追踪，可利用 NVIDIA RTX RT Core 实现逼真的反射、照明和阴影。
网格着色
将顶点和原始处理相结合的新型着色器，提高了几何管线的灵活性和性能。
可变速率着色
动态地改变帧的不同区域的着色速率，从而提高渲染性能。
采样器反馈
控制纹理加载方式和时间，以加速渲染并减少 GPU 负载。
光线追踪
新版 API
客户好评
“DirectX 12 Ultimate 采用当下最新的图形硬件技术，支持光线追踪、网格着色器和可变速率着色，堪称次时代游戏的全新黄金标准。”
– Epic 显卡工程总监 Marcus Wassmer
“通过投入使用 DirectX 12 Ultimate 的新一代图形功能开发，我们坚信自己将使 PC 和未来主机的玩家受益，同时打造梦寐以求的游戏视觉效果。”
- Gaijin Entertainment 首席执行官 Anton Yudintsev
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