DRIVE AGX SDK 开发者计划
加入 NVIDIA DRIVE® AGX SDK 开发者计划后，您可以获得相关软件版本和工具的有限访问权限，以便在 NVIDIA DRIVE AGX AI 汽车计算平台上进行开发。如果您拥有开发者 (developer.nvidia.com) 帐户，并成为此计划的成员，请使用您的公司或大学电子邮件地址登录。如果您拥有与公司或大学电子邮件地址关联的帐户，并且想申请加入 NVIDIA DRIVE AGX SDK 开发者计划，请仔细阅读以下资格要求。
会员权益
DRIVE SDK
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资格要求
如果公司和科研机构与 NVIDIA 签订了适当协议并收到了参与该计划的邀请，则可加入 NVIDIA DRIVE AGX 开发者计划。请联系您的 NVIDIA 代表（或与我们联系），确保在请求加入计划前已签署必要的协议。
要加入该计划，您必须：
- 使用企业或大学电子邮件地址登录。您在 developer.nvidia.com 上的用户账户与登录 NVIDIA NVONLINE partners.nvidia.com 时使用的账户不同，不过您可以为两者使用相同的登入信息。
- 与 NVIDIA 签订必要的协议。
- 正在开发自动驾驶汽车应用。
如果您已拥有开发者登录信息，请在选择“Login”（登录）按钮后输入您的登入信息。如果您符合加入计划的资格要求，但没有登录信息，请单击“JOIN NOW”（立即加入）按钮。