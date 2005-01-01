DRIVE AGX Orin 传感器和配件

激光雷达

请联系下表中指定的第三方供应商，获取这些激光雷达模组、软件和相关支持。SDK 兼容性信息说明了与特定传感器兼容的 NVIDIA DRIVE SDK 版本。

供应商/

模型 范围 hFOV vFOV Pts/s 时间同步 DRIVE SDK 兼容性 软件 | 硬件联系信息 DRIVE OS Velodyne：Puck (VLP16) 100 米 360 30 30 万 GPRM/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Velodyne Velodyne：HDL32E 100 米 360 41.33 69.5 万 GPRM/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Velodyne Velodyne：HDL64E 120 米 360 26.9 130 万 GPRMC 6.0.4 NVIDIA | Velodyne Velodyne：Puck Hi-Res (VLP-16-Hi-Res-M12) 100 米 360 20 30 万 GPRMC/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Velodyne Velodyne：Alpha Prime (VLS128) 220 米 360 40 240 万 GPRMC/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Velodyne Velodyne：Ultra Puck (VLP-32C) 200 米 360 40 58 万 GPRMC/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Velodyne Luminar Hydra 激光雷达传感器 200 米 120 30 55 万 PPS/NMEA gPTP 6.0.4 NVIDIA | Luminar Hesai P128 200 米 360 40 920 万 gPTP GPRMC/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Hesai Ouster：OS1-64 50 米 360 22.5 – 45 120 万 PPS/NMEA，gPTP 6.0.4 Ouster | Ouster Ouster OS2-128 80 米 360 22.5 260 万 PPS/NMEA，gPTP 6.0.4 Ouster | Ouster Innoviz ONE 150 米 115 15 260 万 PPS/GPRMC 6.0.4 Innoviz | Innoviz AEVA Aeries-I 185 120 20 200 万 PTP 6.0.4 Aeva | Aeva

请直接联系第三方供应商，获取这些激光雷达模组。第三方供应商还直接提供软件和支持。SDK 兼容性信息说明了与特定传感器兼容的 NVIDIA DRIVE SDK 版本。

备注：在 100kLux 环境背景强度下，10% 反射朗伯目标的范围（米）