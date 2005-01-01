DRIVE AGX Orin 传感器和配件
这些传感器和配件可与 NVIDIA DRIVE AGX Orin™ 一起用于开发。传感器由第三方供应商提供，必须与其取得联系才能获得硬件、软件和相关支持。
有关开发和生产传感器的完整列表，请参阅 NVIDIA DRIVE Hyperion™ 8.1 传感器和配件。
摄像头
请联系下表中指定的第三方供应商，获取这些摄像头模组、软件和相关支持。SDK 兼容性信息说明了与特定传感器兼容的 NVIDIA DRIVE SDK 版本。
|摄像头
制造商/模型
|传感器
|像素
数
(MP)
|CFA
|HFOV
（角度）/透镜
部件编号
|DRIVE SDK 兼容性
|软件 | 硬件联系信息
|DRIVE OS
|索尼 IMX490EVB-MOH-SMM1
|索尼 – IMX 490
|5.44
|RGGB
|30 Sunex – DSL162
|6.0.4
|索尼 | 索尼
|索尼 IMX490EVB-MOH-SMM3
|索尼 – IMX 490
|5.44
|RGGB
|60 Calin – CAR50
|6.0.4
|索尼 | 索尼
|索尼 IMX490EVB-MOH-SMM2
|索尼 – IMX 490
|5.44
|RGGB
|120 Calin – CAR53
|6.0.4
|索尼 | 索尼
|索尼 IMX390EVB-MLH-SMM1
|索尼 – IMX 390
|2.45
|RGGB
|55 Calin – CAR29
|6.0.4
|索尼 | 索尼
|索尼 IMX390EVB-MLH-SMM2
|索尼 – IMX 390
|2.45
|RGGB
|110 Naotech – RD335SF15
|6.0.4
|索尼 | 索尼
|索尼 IMX390EVB-MLH-SMM3
|索尼 – IMX 390
|2.45
|RGGB
|120 Sirtec – SR2005C
|6.0.4
|索尼 | 索尼
|索尼 IMX390EVB-MLH-SMM4
|索尼 – IMX 390
|2.45
|RGGB
|194 Sunny – AT202
|6.0.4
|索尼 | 索尼
|索尼 IMX390EVB-MLH-SMM5
|索尼 – IMX 390
|2.45
|RGGB
|194 Sunny – AT205
|6.0.4
|索尼 | 索尼
|索尼 IMX390EVB-MLH-SMM7
|索尼 – IMX 390
|2.45
|RGGB
|194 Sunny – AT214
|6.0.4
|索尼 | 索尼
|OmniVision OX08B40EXACAA1C
|OmniVision – OX08B40
|8.3
|RGGB
|140 Sunex – DSL166A
|6.0.4
|OmniVision | OmniVision
|OmniVision OX03C10-EXAL-BA0C
|OmniVision – OX03C10
|2.5
|RGGB
|94 Zeal – ZA-CA38215A1-170(6)
|6.0.4
|OmniVision | OmniVision
|OmniVision OX03F10-EXAL-BA0C
|OmniVision – OX03C10
|3
|RGGB
|196 STRTEC – PD063
|6.0.4
|OmniVision | OmniVision
|OmniVision OX08A40-EXAL-AA1C
|OmniVision – OX08A40
|8.3
|RGGB
|140 Sunex – DSL166A
|6.0.4
|OmniVision | OmniVision
|Entron F003A208RM0A
|Onsemi – AR0233
|2.6
|RGGB
|208 LCE – LC063
|6.0.4
|Onsemi | Entron
|Entron F008A030RM0AES
|Onsemi – AR0820
|8.3
|RGGB
|30 LCE – LC070
|6.0.4
|Onsemi | Entron
|Entron F008A070RM0AES
|Onsemi – AR0820
|8.3
|RGGB
|70 LCE – LC126
|6.0.4
|Onsemi | Entron
|ON Semiconductor AR0144ATSM-GEVK (GazeT-144)
|Onsemi – AR0144
|1
|GS-IR
|55 LCE – LC001k-0100
|6.0.4
|Onsemi | Onsemi
|Sekonix SF3324
|Onsemi – AR0231
|2.3
|RCCB
|120 Sekonix – NA1262
|6.0.4
|Onsemi | Sekonix
|Sekonix SF3325
|Onsemi – AR0231
|2.3
|RCCB
|60 Sekonix – NA6062
|6.0.4
|Onsemi | Sekonix
|Leopard LI-OV2312-VCSEL-GMSL2-177H
|OmniVision – OV2312
|2.1
|GS-RGB-IR
|177 Sunny – AI217A
|6.0.4
|OmniVision | OmniVision
|OmniVision OX05B1S-EXAE-BA0C
|OmniVision – OX05B1S
|5
|GS-RGB-IR
|126 Hongjing– HJ6094L
|6.0.4
|OmniVision | OmniVision
|ON Semiconductor GAZET1-AR0234AT3MS-LC833-GEVK
|Onsemi – AR0234
|2.3
|GS-IR
|55 LCE – LC0833
|6.0.4
|Onsemi | Onsemi
|ON Semiconductor GAZET1-AR0234AT3MS-DS267-GEVK
|Onsemi – AR0234
|2.3
|GS-IR
|195 Sunex – DSL267
|6.0.4
|Onsemi | Onsemi
|Entron F009A120RM0A
|Onsemi – AR0823
|8.3
|RGGB
|120 LCE – LC862
|6.0.4
|Onsemi | Entron
|Entron F004A204RM0A
|Onsemi – AR0341
|3
|RGGB
|204 LCE – LC131
|6.0.4
|Onsemi | Entron
激光雷达
请联系下表中指定的第三方供应商，获取这些激光雷达模组、软件和相关支持。SDK 兼容性信息说明了与特定传感器兼容的 NVIDIA DRIVE SDK 版本。
|供应商/
模型
|范围
|hFOV
|vFOV
|Pts/s
|时间同步
|DRIVE SDK 兼容性
|软件 | 硬件联系信息
|DRIVE OS
|Velodyne：Puck (VLP16)
|100 米
|360
|30
|30 万
|GPRM/GPGGA
|6.0.4
|NVIDIA | Velodyne
|Velodyne：HDL32E
|100 米
|360
|41.33
|69.5 万
|GPRM/GPGGA
|6.0.4
|NVIDIA | Velodyne
|Velodyne：HDL64E
|120 米
|360
|26.9
|130 万
|GPRMC
|6.0.4
|NVIDIA | Velodyne
|Velodyne：Puck Hi-Res (VLP-16-Hi-Res-M12)
|100 米
|360
|20
|30 万
|GPRMC/GPGGA
|6.0.4
|NVIDIA | Velodyne
|Velodyne：Alpha Prime (VLS128)
|220 米
|360
|40
|240 万
|GPRMC/GPGGA
|6.0.4
|NVIDIA | Velodyne
|Velodyne：Ultra Puck (VLP-32C)
|200 米
|360
|40
|58 万
|GPRMC/GPGGA
|6.0.4
|NVIDIA | Velodyne
|Luminar Hydra 激光雷达传感器
|200 米
|120
|30
|55 万
|PPS/NMEA gPTP
|6.0.4
|NVIDIA | Luminar
|Hesai P128
|200 米
|360
|40
|920 万
|gPTP GPRMC/GPGGA
|6.0.4
|NVIDIA | Hesai
|Ouster：OS1-64
|50 米
|360
|22.5 – 45
|120 万
|PPS/NMEA，gPTP
|6.0.4
|Ouster | Ouster
|Ouster OS2-128
|80 米
|360
|22.5
|260 万
|PPS/NMEA，gPTP
|6.0.4
|Ouster | Ouster
|Innoviz ONE
|150 米
|115
|15
|260 万
|PPS/GPRMC
|6.0.4
|Innoviz | Innoviz
|AEVA Aeries-I
|185
|120
|20
|200 万
|PTP
|6.0.4
|Aeva | Aeva
请直接联系第三方供应商，获取这些激光雷达模组。第三方供应商还直接提供软件和支持。SDK 兼容性信息说明了与特定传感器兼容的 NVIDIA DRIVE SDK 版本。
备注：在 100kLux 环境背景强度下，10% 反射朗伯目标的范围（米）
雷达
如需获取这些雷达，请联系下面的第三方供应商。这些传感器的软件集成到了 NVIDIA DRIVE SDK 中，开箱即用。SDK 兼容性信息是指包含传感器支持的 Xavier 的新版本 DRIVE SDK。
|供应商/
模型
|最大
范围
|最大
方位
FOV
|高程 FOV
|输出接口
|时间同步
|DRIVE SDK 兼容性
|软件 | 硬件联系信息
|CAN
|以太网
|DRIVE OS
|Arbe A1 FFRD（固件待定）
|300 米
|±40°
|±15°
|Y
|1 Gbps
|gPTP
|稍后推出
备注：在 100kLux 环境背景强度下，10% 反射朗伯目标的范围（米）
IMU/GNSS
如需获取这些雷达，请联系下面的第三方供应商。这些传感器的软件集成到了 NVIDIA DRIVE SDK 中，开箱即用。SDK 兼容性信息是指包含传感器支持的新版本。
|供应商/模型
|类型
|GNSS 频段
|主机 I/F
|数据格式
|DRIVE SDK 兼容性
|软件 | 硬件联系信息
|DRIVE OS
|NovAtel PwrPak7D-E1 SPAN
|带 DGPS 和双天线的 INS (GNSS + IMU)
|GPS L1/L2/L5、GLONASS L1/L2/L3/L5、Galileo E1/E5/E6、北斗 B1/B2/B3、QZSS L1/L2/L5/L6、SBASL1/L5
|以太网
|RTCM/NTRIP、NMEA、NovAtel（专有）
|
|
硬件配件
请联系下方的供应商，订购可单独为您的 DRIVE AGX Orin 开发者套件出售的配件。
|配件
|是否包含在 DRIVE AGX Orin
开发者套件中？ (Y/N)
|联系信息
|车辆配件套件 | NVPN 930-62482-0000-000
|N
|NVIDIA
|H1 车辆线束 | NVPN 030-1462-000
|N
|NVIDIA
|H2 车辆线束 | NVPN 030-1463-000
|N
|NVIDIA
|DRIVE AGX Orin 10GbE HMTD 到 RJ45 网卡 | NVPN 930-13584-0000-100
|N
|NVIDIA
|DRIVE AGX Orin 1GbE HMTD 到 RJ45 网卡 | NVPN 930-13751-0000-100
|Y
|NVIDIA
备注：
- 此页面上的第三方传感器信息是供应商提供的数据，未经过 NVIDIA 的验证。请联系第三方供应商以了解更多信息。
- 新的兼容版本可能会发生变化。
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