DRIVE AGX Orin 传感器和配件

这些传感器和配件可与 NVIDIA DRIVE AGX Orin™ 一起用于开发。传感器由第三方供应商提供，必须与其取得联系才能获得硬件、软件和相关支持。


有关开发和生产传感器的完整列表，请参阅 NVIDIA DRIVE Hyperion™ 8.1 传感器和配件



DRIVE dHyperion 传感器组包含 12 个广角鱼眼摄像头。

摄像头

短距离和长距离摄像头的组合

DRIVE Hyperion 传感器组带有高分辨率激光雷达。

激光雷达

前中车规级激光雷达可实现额外的冗余视觉层，以及用于采集真值 (GT) 数据的屋顶高分辨率激光雷达。

DRIVE Hyperion 传感器有九个雷达。

雷达

多个雷达可用于重叠正面、侧面和角落的可见性和冗余，并通过增加角度和垂直分辨率来适应复杂的城市驾驶环境。

IMU/GNSS

通过车辆位置和测距感知功能来实现精确定位。

DRIVE Hyperion 传感器带有车辆测距感知功能。

硬件配件

适用于 DRIVE AGX Orin 开发者套件的硬件配件。

摄像头

请联系下表中指定的第三方供应商，获取这些摄像头模组、软件和相关支持。SDK 兼容性信息说明了与特定传感器兼容的 NVIDIA DRIVE SDK 版本。


摄像头
制造商/模型		 传感器 像素

(MP)		 CFA HFOV
（角度）/透镜
部件编号		 DRIVE SDK 兼容性 软件 | 硬件联系信息
DRIVE OS
索尼 IMX490EVB-MOH-SMM1 索尼 – IMX 490 5.44 RGGB 30 Sunex – DSL162 6.0.4 索尼 | 索尼
索尼 IMX490EVB-MOH-SMM3 索尼 – IMX 490 5.44 RGGB 60 Calin – CAR50 6.0.4 索尼 | 索尼
索尼 IMX490EVB-MOH-SMM2 索尼 – IMX 490 5.44 RGGB 120 Calin – CAR53 6.0.4 索尼 | 索尼
索尼 IMX390EVB-MLH-SMM1 索尼 – IMX 390 2.45 RGGB 55 Calin – CAR29 6.0.4 索尼 | 索尼
索尼 IMX390EVB-MLH-SMM2 索尼 – IMX 390 2.45 RGGB 110 Naotech – RD335SF15 6.0.4 索尼 | 索尼
索尼 IMX390EVB-MLH-SMM3 索尼 – IMX 390 2.45 RGGB 120 Sirtec – SR2005C 6.0.4 索尼 | 索尼
索尼 IMX390EVB-MLH-SMM4 索尼 – IMX 390 2.45 RGGB 194 Sunny – AT202 6.0.4 索尼 | 索尼
索尼 IMX390EVB-MLH-SMM5 索尼 – IMX 390 2.45 RGGB 194 Sunny – AT205 6.0.4 索尼 | 索尼
索尼 IMX390EVB-MLH-SMM7 索尼 – IMX 390 2.45 RGGB 194 Sunny – AT214 6.0.4 索尼 | 索尼
OmniVision OX08B40EXACAA1C OmniVision – OX08B40 8.3 RGGB 140 Sunex – DSL166A 6.0.4 OmniVision | OmniVision
OmniVision OX03C10-EXAL-BA0C OmniVision – OX03C10 2.5 RGGB 94 Zeal – ZA-CA38215A1-170(6) 6.0.4 OmniVision | OmniVision
OmniVision OX03F10-EXAL-BA0C OmniVision – OX03C10 3 RGGB 196 STRTEC – PD063 6.0.4 OmniVision | OmniVision
OmniVision OX08A40-EXAL-AA1C OmniVision – OX08A40 8.3 RGGB 140 Sunex – DSL166A 6.0.4 OmniVision | OmniVision
Entron F003A208RM0A Onsemi – AR0233 2.6 RGGB 208 LCE – LC063 6.0.4 Onsemi | Entron
Entron F008A030RM0AES Onsemi – AR0820 8.3 RGGB 30 LCE – LC070 6.0.4 Onsemi | Entron
Entron F008A070RM0AES Onsemi – AR0820 8.3 RGGB 70 LCE – LC126 6.0.4 Onsemi | Entron
ON Semiconductor AR0144ATSM-GEVK (GazeT-144) Onsemi – AR0144 1 GS-IR 55 LCE – LC001k-0100 6.0.4 Onsemi | Onsemi
Sekonix SF3324 Onsemi – AR0231 2.3 RCCB 120 Sekonix – NA1262 6.0.4 Onsemi | Sekonix
Sekonix SF3325 Onsemi – AR0231 2.3 RCCB 60 Sekonix – NA6062 6.0.4 Onsemi | Sekonix
Leopard LI-OV2312-VCSEL-GMSL2-177H OmniVision – OV2312 2.1 GS-RGB-IR 177 Sunny – AI217A 6.0.4 OmniVision | OmniVision
OmniVision OX05B1S-EXAE-BA0C OmniVision – OX05B1S 5 GS-RGB-IR 126 Hongjing– HJ6094L 6.0.4 OmniVision | OmniVision
ON Semiconductor GAZET1-AR0234AT3MS-LC833-GEVK Onsemi – AR0234 2.3 GS-IR 55 LCE – LC0833 6.0.4 Onsemi | Onsemi
ON Semiconductor GAZET1-AR0234AT3MS-DS267-GEVK Onsemi – AR0234 2.3 GS-IR 195 Sunex – DSL267 6.0.4 Onsemi | Onsemi
Entron F009A120RM0A Onsemi – AR0823 8.3 RGGB 120 LCE – LC862 6.0.4 Onsemi | Entron
Entron F004A204RM0A Onsemi – AR0341 3 RGGB 204 LCE – LC131 6.0.4 Onsemi | Entron

激光雷达

请联系下表中指定的第三方供应商，获取这些激光雷达模组、软件和相关支持。SDK 兼容性信息说明了与特定传感器兼容的 NVIDIA DRIVE SDK 版本。



供应商/
模型		 范围 hFOV vFOV Pts/s 时间同步 DRIVE SDK 兼容性 软件 | 硬件联系信息
DRIVE OS
Velodyne：Puck (VLP16) 100 米 360 30 30 万 GPRM/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Velodyne
Velodyne：HDL32E 100 米 360 41.33 69.5 万 GPRM/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Velodyne
Velodyne：HDL64E 120 米 360 26.9 130 万 GPRMC 6.0.4 NVIDIA | Velodyne
Velodyne：Puck Hi-Res (VLP-16-Hi-Res-M12) 100 米 360 20 30 万 GPRMC/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Velodyne
Velodyne：Alpha Prime (VLS128) 220 米 360 40 240 万 GPRMC/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Velodyne
Velodyne：Ultra Puck (VLP-32C) 200 米 360 40 58 万 GPRMC/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Velodyne
Luminar Hydra 激光雷达传感器 200 米 120 30 55 万 PPS/NMEA gPTP 6.0.4 NVIDIA | Luminar
Hesai P128 200 米 360 40 920 万 gPTP GPRMC/GPGGA 6.0.4 NVIDIA | Hesai
Ouster：OS1-64 50 米 360 22.5 – 45 120 万 PPS/NMEA，gPTP 6.0.4 Ouster | Ouster
Ouster OS2-128 80 米 360 22.5 260 万 PPS/NMEA，gPTP 6.0.4 Ouster | Ouster
Innoviz ONE 150 米 115 15 260 万 PPS/GPRMC 6.0.4 Innoviz | Innoviz
AEVA Aeries-I 185 120 20 200 万 PTP 6.0.4 Aeva | Aeva

请直接联系第三方供应商，获取这些激光雷达模组。第三方供应商还直接提供软件和支持。SDK 兼容性信息说明了与特定传感器兼容的 NVIDIA DRIVE SDK 版本。


备注：在 100kLux 环境背景强度下，10% 反射朗伯目标的范围（米）

雷达

如需获取这些雷达，请联系下面的第三方供应商。这些传感器的软件集成到了 NVIDIA DRIVE SDK 中，开箱即用。SDK 兼容性信息是指包含传感器支持的 Xavier 的新版本 DRIVE SDK。



供应商/
模型		 最大
范围		 最大
方位
FOV		 高程 FOV 输出接口 时间同步 DRIVE SDK 兼容性 软件 | 硬件联系信息
CAN 以太网 DRIVE OS
Arbe A1 FFRD（固件待定） 300 米 ±40° ±15° Y 1 Gbps gPTP 稍后推出

备注：在 100kLux 环境背景强度下，10% 反射朗伯目标的范围（米）

IMU/GNSS

如需获取这些雷达，请联系下面的第三方供应商。这些传感器的软件集成到了 NVIDIA DRIVE SDK 中，开箱即用。SDK 兼容性信息是指包含传感器支持的新版本。



供应商/模型 类型 GNSS 频段 主机 I/F 数据格式 DRIVE SDK 兼容性 软件 | 硬件联系信息
DRIVE OS
NovAtel PwrPak7D-E1 SPAN 带 DGPS 和双天线的 INS (GNSS + IMU) GPS L1/L2/L5、GLONASS L1/L2/L3/L5、Galileo E1/E5/E6、北斗 B1/B2/B3、QZSS L1/L2/L5/L6、SBASL1/L5 以太网 RTCM/NTRIP、NMEA、NovAtel（专有）
6.0.4
NVIDIA | NovAtel

硬件配件

请联系下方的供应商，订购可单独为您的 DRIVE AGX Orin 开发者套件出售的配件。



配件 是否包含在 DRIVE AGX Orin
开发者套件中？ (Y/N)		 联系信息
车辆配件套件 | NVPN 930-62482-0000-000 N NVIDIA
H1 车辆线束 | NVPN 030-1462-000 N NVIDIA
H2 车辆线束 | NVPN 030-1463-000 N NVIDIA
DRIVE AGX Orin 10GbE HMTD 到 RJ45 网卡 | NVPN 930-13584-0000-100 N NVIDIA
DRIVE AGX Orin 1GbE HMTD 到 RJ45 网卡 | NVPN 930-13751-0000-100 Y NVIDIA

备注：

  • 此页面上的第三方传感器信息是供应商提供的数据，未经过 NVIDIA 的验证。请联系第三方供应商以了解更多信息。
  • 新的兼容版本可能会发生变化。

免责声明：NVIDIA 不会对第三方设备、设备/驱动的质量或其与特定版本的兼容性负责。请联系第三方供应商以了解详情。

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