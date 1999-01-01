Jetson 常见问题解答
Jetson 是什么？
NVIDIA® Jetson 是全球主流的边缘 AI 平台。它将高性能、低功耗的计算模块与 NVIDIA AI 软件堆栈相结合，十分适合用于研发高端机器人以及各类自主智能设备。
如需了解更多详情，请访问 NVIDIA Jetson 开发者网站。产品数据手册及各类技术资料文档，均可前往 Jetson 下载中心查阅。
什么是 JetPack？
JetPack 是适用于 Jetson 平台的 NVIDIA 软件堆栈。它将 Jetson Linux、AI 计算堆栈、AI 框架、一整套库和开发者工具集成到一个软件包中。它提供在 Jetson 设备上构建、部署和优化 AI 驱动的边缘应用所需的一切。如需了解详情，请参阅JetPack 页面
我应该使用什么版本的 JetPack？
JetPack 7 支持采用 Linux 24.04 LTS 的 Jetson Thor，以及我们最新的计算堆栈和库 Kernel 6.8。它将支持 Jetson Orin 系列 2026
JetPack 6 处于持续模式。它支持具有生产就绪型功能版本的 Jetson Orin。它还支持 Jetson 平台服务、可升级的 AI 计算堆栈，以及对热门发行版和内核的广泛支持。
JetPack 5 处于持续模式。它支持具有生产就绪型功能版本的 Jetson Orin 和 Jetson Xavier。
JetPack 4 是 EoL，支持 Jetson Xavier、Jetson TX2 和 Jetson Nano。
JetPack 4 - JetPack 4 于 2018 年首次发布，支持 Ubuntu 18.04 LTS 和 4.9 内核。该版本已于 2024 年 11 月发布停止维护。NVIDIA 鼓励开发者依托 Jetson 生态系统合作伙伴的的技术能力 (TimeSys 和 Codethink 等)，完成后续内核维护。若需保障 Jetson Xavier 系列模组持续稳定的技术支持，我们建议开发者迁移至适用于其平台的最新版 JetPack。
Jetson 是否支持运行生成式 AI 模型？如何入门？
NVIDIA Jetson 平台具有独特的能力，能够在本地运行任何类型的生成式 AI 模型，包括 LLM、视觉 Transformer、VLM 和 Stable Diffusion。Jetson AGX Orin 在针对嵌入式边缘生成式 AI 的 MLPerf 基准测试中提供了出色性能。
如需了解详情，请访问 NVIDIA Jetson AI Lab。
在哪里可以购买 Jetson 产品？
您可以通过经销商、电子零售商以及 NVIDIA 购买 Jetson 产品。前往此处查看完整列表。
Jetson 开发者套件和 Jetson 模组有何区别？
每套 Jetson 开发者套件均搭载规格不适用于生产环境的 Jetson 模块，模组安装于参考载板之上。搭配 JetPack SDK，可针对自身业务场景开展软件的开发与调试工作。Jetson 开发套件不可投入生产环境使用。
Jetson 模组适合在生产环境中进行部署，查看使用寿命。每个 Jetson 模组都没有预安装软件；您可以将其连接到载板设计或采购的终端产品，并使用您开发的软件镜像进行固化。
32GB 与 64GB 的 Jetson AGX Orin 开发者套件有何区别？
Jetson AGX Orin 开发者套件已升级为 64GB 内存。除内存外，性能与原始版本 32GB Jetson AGX Orin 开发者套件相同。配备 64GB 内存的 Jetson AGX Orin 开发者套件的价格为 1999 美元。
此外，生产版 Jetson AGX Orin 64GB 和 Jetson AGX Orin 32GB 模组具有不同的内存、AI 计算能力和性能。请参阅技术规格表了解详情。
什么是 Jetson Orin Nano 超级开发者套件？该硬件与原始 Jetson Orin Nano 开发者套件有何不同？
NVIDIA Jetson Orin Nano 超级开发者套件是一款外形小巧、功能强大的计算机，可为小型边缘设备重新定义生成式 AI。它可提供高达 67 TOPS 的 AI 性能，比上一代产品提升了 1.7 倍，可无缝运行各种生成式 AI 模型，如视觉 Transformer 模型、大语言模型、视觉语言模型等。
与 Jetson Orin Nano 开发者套件相比，Jetson Orin Nano Super 在物理硬件和封装方面没有差异。性能升级来自于软件优化。现有的 Jetson Orin Nano 开发者套件用户只需更新软件，即可体验到这种性能提升。
如何在 Jetson Orin 上启用超级模式？Jetson Orin 超级模式是否需要新的载板、散热设计和电源解决方案？
Jetson Orin 超级模式旨在加速 Jetson Orin NX 和 Orin Nano 系列的 AI 性能，可通过 JetPack 6.1获取。NVIDIA 为需要提高性能的客户提供新的 flash 配置文件。新的 flash 配置支持 Jetson Orin Nano 系列的 25W 电源模式和 MAXN 电源模式，以及 Jetson Orin NX 系列的 40W 电源模式和 MAXN 电源模式。
Jetson Orin 超级模式需要更高的功率预算，客户可能需要重新设计载板和散热解决方案，以启用超级模式。对于 Orin NX 系列，载板必须配备 HV 轨道，以启用超模式，并且散热设计需要支持 40W。对于 Orin Nano 系列，可以参考 Jetson Orin Nano 开发者套件的载板和散热设计。
Jetson 开发者套件是否可用作生产系统或产品的一部分？
不是。Jetson 开发者套件不适用于生产环境。开发者套件用于在预生产环境中开发和测试软件。
Jetson 模组专为在生产环境中进行部署而设计，查看使用寿命。
|Jetson 开发者套件
|Jetson 模组
|使用寿命
|未指定
|在生产环境中的使用寿命为 5 或 10 年
|保修
|仅适用于开发用途，提供 1 年保修
|3 年保修 †
|可用性
|不保证可用性。
订购数量可能有限。
在 EOL 之前不会发布公告。
|至少 5 年 (最多 10 年)。
专为预测而构建。
在 EOL 之前发布最后一次购买通知。
|BOM
|某些组件可能为非生产质量组件。组件可能会发生变化，但不会发出通知。
|生产级组件。任何更改均按照 JEDEC JESD-046 标准通过 PCN 进行通知。
|验证
|在受限环境中进行基本功能验证。
|跨环境规格的完整功能和可靠性验证。数据表中列出了测试结果。
† 除非另有说明。
如何将我的应用从开发者套件移植到生产模组和生产载板？
请参阅最新 Jetson Linux 开发者指南，了解如何将软件从 Jetson 开发者套件移植到生产硬件。
Jetson AGX Xavier 和 Jetson Xavier NX 模组是否仍然可用？
依据 Jetson 产品生命周期的相关规划，Jetson AGX Xavier 与 Jetson Xavier NX 模组仍然可用：Jetson AGX Xavier、Jetson Xavier NX 供货周期至 2028 年 1 月；Jetson AGX Xavier 工业版供货周期至 2031 年 7 月。NVIDIA Jetson Xavier 系列开发套件已结束生命周期维护，不过开发者可通过 Jetson 生态合作厂商获取开发系统。
Jetson 生态系统合作伙伴提供哪些生产系统？
Jetson 生态系统合作伙伴为各种用例构建了基于 Jetson 模组的完整硬件系统。他们还提供许多生产就绪型载板，可帮助您快速进入市场。
查看 Jetson 合作伙伴的完整产品列表
Jetson 生态系统合作伙伴提供哪些开发系统？
Jetson 生态系统合作伙伴提供 Jetson 开发系统，其中包括合作伙伴载板与生产级 Jetson 模组。合作伙伴载板采用生产质量，支持各种 I/O，包括 MIPI CSI-2、GMSL、以太网、USB、HDMI、PCIe 等。
所有 Jetson 模组是否兼容？
所有 Jetson 模组均具有软件兼容性，当将基于一个 Jetson 模组开发的软件移至另一个 Jetson 模组时，可能会获得 DLA 引擎加速等新功能。如果移动意味着 JetPack 版本发生了变化， 可能需要进行移植。
从硬件角度来看，Jetson 模组有许多相同的信号，但连接器引脚和电气机械占用面积却有所不同。请参阅 Jetson 模组数据表和产品设计指南了解详情。简单总结：
|Jetson Thor 模组
|Jetson AGX Orin 系列模组
|Jetson Orin Nano 系列、Orin NX 系列模组
|Jetson AGX Xavier 系列模组
|Jetson Nano、TX2 NX、Xavier NX 系列模组
|Jetson TX2、TX2 4GB、TX2i 模组
|Jetson Thor 模组
|引脚、外形规格完全兼容
|外形规格兼容
|外形规格兼容
|Jetson AGX Orin 系列模组
|外形规格兼容
|引脚、外形规格兼容
|引脚、外形规格兼容†
|Jetson Orin Nano/Orin NX 系列模组
|引脚、外形规格兼容
|外形规格兼容††
|Jetson AGX Xavier 系列
|外形规格兼容
|引脚、外形规格兼容†
|引脚、外形规格兼容
|Jetson Nano/TX2 NX/Xavier NX 系列模组
|外形规格兼容††
|引脚、外形规格兼容
|Jetson TX2/TX2 4GB/TX2i 模组
|引脚、外形规格兼容
† Jetson AGX Orin 和 Jetson AGX Xavier 引脚兼容性取决于你的 UPHY 使用情况
†† Jetson Orin NX 和 Jetson Orin Nano 系列模组与 Jetson Xavier NX 不兼容 系列模组，但你可以为它们的通用 I/O 设计一个载板，以便同时支持这两个模组。
若你设计的载板需要同时兼容多款上表中标注为引脚兼容的模组，需留意各类接口存在的部分差异。详情可查阅 接口对比与迁移文档。
如需整体了解各款 Jetson 模组，以及它们在接口配置、机械尺寸、性能规格上的各类组合差异，可访问 Jetson 硬件专题页面查阅相关内容。
相较于 Jetson AGX Orin，Jetson AGX Orin 工业版针对工业应用环境有哪些不同？
|特征
|Jetson AGX Orin
|Jetson AGX Orin 工业级
|冲击
|非工作状态：140G，2 ms
|非工作状态：140G，2 ms
工作状态：50G，11 ms
|振动
|非工作状态：3G
|非工作状态：3G
工作状态：5G
|工作温度
|工作状态：-25°C 至 80°C (TTP)
|工作状态：-40°C 至 85°C (TTP)
|湿度
|偏差，85°C，85% RH，168 小时
|85°C / 85% RH，1000 小时，电源开启
|温度偏差
|-20°C，24 小时
45°C，168 小时 (工作状态)
|-40°C，72 小时
85°C，1000 小时 (工作状态)
|纠错码
|-
|内置 DRAM ECC
|使用寿命
|5 年
|10 年
|最大功耗
|60W
|75W
Jetson AGX Xavier 工业版与 Jetson AGX Xavier 有哪些主要区别？
|特征
|Jetson AGX Xavier
|Jetson AGX Xavier 工业级
|冲击
|非工作状态：340G，2 ms，半正弦波，
每轴 6 次冲击，共 3 轴
|工作状态：50G，11 ms，半正弦波
非工作状态：140G，2 ms，半正弦波，3 轴，
FCT/DPA，可扩展至 340G
|振动
|非工作状态：10-500 Hz，5G RMS，8
小时/轴
|工作状态：10-500 Hz，5G RMS (随机振动/正弦振动)
非工作状态：10-1000 Hz，3G RMS，3 轴，FCT
|温度
|工作状态：-25°C 至 80°C (TTP)
|工作状态：-40°C 至 85°C (TTP)
|湿度
|非工作状态：95% RH，-10°C 至 65°C，
10 次循环/240 小时
|非工作状态：95% RH, -10°C 至 65°C
|安全集群引擎
|-
|2 颗锁步运行的 Arm® Cortex®-R5
|纠错码
|-
|内置 DRAM ECC 和 GPU ECC
|使用寿命
|5 年
|10 年
与 Jetson TX2 相比，Jetson TX2i 在工业环境中有哪些变化？
|特征
|Jetson TX2
|Jetson TX2i
|冲击
|140G，2ms
|140G，2ms
|振动
|10Hz ~200Hz，1g & 2g RMS
|
随机振动：5g RMS 10 至 500Hz
正弦振动：5g RMS 10 至 500Hz
|模组 TTP 的温度范围
|-25°C 至 80°C
|-40°C 至 85°C
|湿度
|85°C / 85% RH，168 小时
|-10°C 至 65°C / 95% RH，240 小时
|使用寿命
|
5 年
(35 摄氏度环境下 GB 配置：MTBF = 1,747,520 小时
35 摄氏度环境下 GF 配置：MTBF = 1,066,851 小时
|
10 年
(45 摄氏度环境下 GB 配置：MTBF = 2,505,155 小时，Rt = 0.9656
45 摄氏度环境下 GF 配置：MTBF = 1,254,624 小时，Rt = 0.9326)
|其他环境测试
|不适用
|混合气流测试；积尘测试；自由跌落测试
|TDP
|15W
|20W
哪些摄像头模组与 Jetson 平台兼容？
Jetson 搭载多种可接入摄像头的接口，包含 USB、以太网以及 MIPI CSI-2。
Jetson 生态合作厂商推出了可适配各类 Jetson 接口的摄像头模组，同时配套提供驱动程序，并支持基于 Jetpack SDK 完成设备运行调试。
如需查看丰富的摄像头产品清单，请访问 Jetson 合作厂商适配摄像头列表，其中包括基于 SerDes 技术的方案，例如适用于长线缆传输的 GMSL、FPD-LINK。
Jetson Orin 模组中包含哪些内存组件？
Jetson Orin 模组中包含的内存部件编号可以在产品标识规范应用手册的配套表格中查询，相关文档详见 此处列表。
每款 Jetson 产品的销售时间有多长？
请前往 Jetson 开发者专区的产品生命周期查阅详情。
如何获得 Jetson 开发者套件或模组的支持？
前往此链接获取支持。
Jetson 产品的保修期是多久？
|产品
|保修期
|Jetson 开发者套件
|1 年保修期 †
| Jetson modules
Tegra SoCs
|3 年保修期 ††
† Jetson 开发者套件的质保仅适用于研发调试用途。
†† 本质保时长若无其他特殊约定均以此为准。
Jetson 产品的使用寿命是多久？
|产品
|使用寿命
|
所有 Jetson 模组 (不包含以下产品)
Tegra K1 Soc
|5 年
|
Jetson AGX Xavier 工业级
Jetson AGX Orin 工业级
Jetson TX2i 模组
Tegra K1 Industrial SoC
|10 年
Jetson 产品的价格是多少？
下表为单次采购量 ≥ 1000 件的批量建议售价汇总。点击 此链接 查找当地代理商。
|产品名称
|厂商建议零售价 (美元)
|Jetson AGX Thor Developer Kit
|$5499
|Jetson T5000 Module
|$4999 (1KU+)
|Jetson T4000 Module
|$2999 (1KU+)
|Jetson AGX Orin Developer Kit
|$3499
|Jetson AGX Orin 64GB Module
|$2999 (1KU+)
|Jetson AGX Orin Industrial
|$3199 (1KU+)
|Jetson AGX Orin 32GB Module
|$1799 (1KU+)
|Jetson Orin NX 16GB Module
|$999 (1KU+)
|Jetson Orin NX 8GB Module
|$649 (1KU+)
|Jetson Orin Nano Super Developer Kit
|$399
|Jetson Orin Nano 8GB
|$399 (1KU+)
|Jetson Orin Nano 4GB
|$349 (1KU+)
|Jetson AGX Xavier Module
|
$1599 (1KU+)
|Jetson AGX Xavier Industrial Module
|
$2299 (1KU+)
|Jetson Xavier NX 16GB Module
|$899 (1KU+)
|Jetson Xavier NX Module
|$599 (1KU+)
|Jetson TX2 NX Module
|$249 (1KU+)
|Jetson TX2i Module
|$999 (1KU+)
|Jetson Nano Module
|$199 (1KU+)
Jetson 模组产地说明
|产品名称
|P/N
|产品
|Jetson T5000
|900-13834-0080-001
|中国大陆、美国或越南
|Jetson T4000
|900-13834-0000-001
|中国大陆、美国或越南
|Jetson AGX Orin 64GB
|900-13701-0050-000
|中国大陆、美国或越南
|Jetson AGX Orin Industrial
|900-13701-0080-000
|美国
|Jetson AGX Orin 32GB
|900-13701-0040-000
|中国大陆、美国或越南
|Jetson Orin NX 16GB
|900-13767-0000-001
|中国大陆、美国或越南
|Jetson Orin NX 8GB
|900-13767-0010-001
|中国大陆、美国或越南
|Jetson Orin Nano 8GB
|900-13767-0030-000
|中国大陆、美国或越南
|Jetson Orin Nano 4GB
|900-13767-0040-000
|中国大陆、美国或越南
|Jetson AGX Xavier Industrial
|900-82888-0080-000
|中国大陆或美国
|Jetson AGX Xavier
|900-82888-0040-000
|中国大陆、中国台湾或越南
|Jetson Xavier NX 16GB
|900-83668-0030-000
|中国大陆、中国台湾或越南
|Jetson Xavier NX
|900-83668-0000-000
|中国大陆、中国台湾或越南
|Jetson TX2 NX
|900-13636-0010-000
|中国大陆或越南
|Jetson TX2i
|900-83489-0000-000
|中国大陆或越南
|Jetson Nano
|900-13448-0020-000
|中国大陆、中国台湾或越南
如需采购对应特定产地的 SKU 产品，请联系您所在区域的经销商。
|产品名称
|P/N
|产地
|Jetson T5000
|900-13834-0080-0A1
|美国
|Jetson T4000
|900-13834-0000-0A1
|美国
|Jetson AGX Orin 64GB
|900-13701-0050-0A0
|美国
|Jetson Orin NX 16GB
|900-13767-0000-0A1
|美国
|Jetson Orin NX 8GB
|900-13767-0010-0V1
|美国或越南
|Jetson AGX Xavier Industrial
|900-82888-0080-0A0
|美国
|Jetson AGX Xavier
|900-82888-0040-0T0
|中国台湾
|Jetson Xavier NX
|900-83668-0000-0T0
|中国台湾
Jetson 开发套件产地信息
|产品名称
|P/N
|产地
|Jetson AGX Thor Developer Kit
|945-14070-0087-000
945-14070-0085-000
945-14070-0080-000
|中国大陆、美国或越南
|NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB Developer Kit
|945-13730-0057-000
945-13730-0055-000
945-13730-0050-000
|中国大陆、美国或越南
|Jetson Orin Nano Super Developer Kit
|945-13766-0007-000
945-13766-0005-000
945-13766-0000-000
|中国大陆、美国或越南
如何申请物料退回授权 (RMA)？
若您的Jetson产品存在故障，请联系 NVIDIA 客户支持团队。我们将帮助您排查问题，经判定产品确有质量问题后，将为您办理换货流程。
- 前往 这个链接。
- 选择“Live Chat”选项，与我们的客户服务代理在线沟通。
- 输入您的联系信息。
- 在产品下拉列表中选择“Jetson”。
- 提交申请
Jetson 模组与开发套件对应的出口管制分类编号 (ECCN) 是什么？
ECCN 编号 5A992.C。如需更多相关信息，请联系 NVClassification@nvidia.com 。
Jetson 模组和 SoC
Jetson T5000
|SKU
|适用地区
| 900-13834-0080-001
900-13834-0080-0A1 (产地 - 美国)
|US, CA, CN, JP, EU, UK, RS, UA, SG, MY, VN, HK, KR, IL, PH, MX, IN, AU / NZ, TW
Jetson T4000
|SKU
|适用地区
|900-13834-0000-001
900-13834-0000-0A1 (产地 - 美国)
|US, CA, CN, JP, EU, UK, RS, UA, SG, MY, VN, HK, KR, IL, PH, MX, IN, AU / NZ, TW
Jetson AGX Orin 64GB
|SKU
|适用地区
| 900-13701-0050-000
900-13701-0050-0A0 (产地 - 美国)
|US, CA, MX, UK, EU*, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson AGX Orin Industrial
|SKU
|适用地区
|900-13701-0080-000
|US, CA, MX, UK, EU*, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson AGX Orin 32GB
|SKU
|适用地区
|900-13701-0040-000
|US, CA, MX, UK, EU*, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson Orin NX 16GB
|SKU
|适用地区
| 900-13767-0000-001
900-13767-0000-0A1 (产地 - 美国)
|US, CA, MX, UK, EU*, RS, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson Orin NX 8GB
|SKU
|适用地区
| 900-13767-0010-001
900-13767-0010-0V1 (产地 - 美国或越南)
|US, CA, MX, UK, EU*, RS, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson Orin Nano 8GB
|SKU
|适用地区
|900-13767-0030-000
|US, CA, MX, UK, EU*, RS, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson Orin Nano 4GB
|SKU
|适用地区
|900-13767-0040-000
|US, CA, MX, UK, EU*, RS, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson AGX Xavier 64GB
|SKU
|适用地区
|900-82888-0050-000
|US, CA, MX, BR, UK, EU, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson AGX Xavier
|SKU
|适用地区
| 900-82888-0040-000
900-82888-0000-000†
900-82888-0040-0T0 (产地 - 中国台湾)
|US, CA, MX, BR, UK, EU, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson AGX Xavier Industrial
|SKU
|适用地区
|900-82888-0080-000
900-82888-0080-0A0 (产地 - 美国)
|US, CA, MX, BR, UK, EU, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson Xavier NX 16GB
|SKU
|适用地区
|900-83668-0030-000
|US, CA, MX, BR, UK, EU, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson Xavier NX
|SKU
|适用地区
|900-83668-0000-000
900-83668-0000-0T0 (产地 - 中国台湾)
|US, CA, MX, BR, UK, EU, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson TX2 NX
|SKU
|适用地区
|900-13636-0010-000
|US, CA, MX, BR, UK, EU, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
[EOL] Jetson TX2
|SKU
|适用地区
|900-83310-0001-000
|US, CA, UK, EU, CN, SG, HK, AU, TW, JP, KR, NZ
|900-83310-A301-000
|IL
|900-83310-A401-000
|IN
[EOL] Jetson TX2 4GB
|SKU
|适用地区
|900-83489-0080-000
|US, CA, MX, BR, UK, EU, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson TX2i
|SKU
|适用地区
|900-83489-0000-000
|US, CA, MX, BR, UK, EU, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
Jetson Nano
|SKU
|适用地区
|900-13448-0020-000
|US, CA, MX, BR, UK, EU, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
[EOL] Tegra K1 (SoC)
|SKU
|CD575M-A1
|CD575M-C-A1
[EOL] Tegra K1 Industrial (SoC)
|SKU
|CD575MI-A1
|CD575MI-C-A1
* “EU” 包含以下地区 Austria、Belgium、Bulgaria、Croatia、Cyprus、Czech Republic、Denmark、Estonia、Finland、France、Germany、 Greece、Hungary、Iceland、Ireland、Italy、Latvia、Liechtenstein、 Lithuania、Luxembourg、Malta、Netherlands、Norway、Poland、Portugal、 Romania、Slovakia、Slovenia、Spain、Sweden、Switzerland、Turkey。
† 900-82888-0040-000 (32 GB 内存) 代替旧版 900-82888-0000-000 (16 GB 内存).
Jetson Developer Kits
Jetson AGX Thor Developer Kit
|SKU
|适用地区
|945-14070-0080-000
|US, CA, CN, TW, JP, TW
|945-14070-0085-000
|EU, UK, RS, UA, SG, MY, VN, HK, KR, IL
|945-14070-0087-000
|PH, MX, IN, AU / NZ
Jetson AGX Orin 64GB Developer Kit
|SKU
|适用地区
|
945-13730-0050-000§
|US, CA, CN, TW, JP
|
945-13730-0055-000§
|UK, EU*, RS, UA, IL, MY, VN, SG, HK, KR
|
945-13730-0057-000§
|IN, AU, PH, NZ
Jetson Orin Nano Super Developer Kit
|SKU
|适用地区
|
945-13766-0000-000
|US, CA, CN, JP, PH
|
945-13766-0005-000
|EU, UK, RS, UA, SG, VN, HK, KR, MY, IL
|
945-13766-0007-000
|IN, TW
[EOL] Jetson AGX Xavier Developer Kit
|SKU
|适用地区
|
945-82972-0040-000
945-82972-0000-000†
|US, CA, PH, TW, JP
|
945-82972-0045-000
945-82972-0005-000†
|UK, EU, IL, MY, SG
|
945-82972-0046-000
945-82972-0006-000†
|CN, VN, AU, KR, NZ
|
945-82972-0047-000
945-82972-0007-000†
|IN
[EOL] Jetson Xavier NX Developer Kit
|SKU
|适用地区
|945-83518-0000-000
|US, CA, MX, CN, PH, TW, JP
|945-83518-0005-000
|BR, UK, EU, RS, UA, IL, VN, SG, HK, KR
|945-83518-0007-000
|IN, AU, NZ
[EOL] Jetson Nano Developer Kit
|SKU
|适用地区
|
945-13450-0000-100
945-13450-0000-000‡
|US, CA, MX, BR, UK, EU, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
[EOL] Jetson Nano 2GB Developer Kit
|SKU
|适用地区
|945-13541-0000-000
|US, CA, UK, EU
|945-13541-0001-000
|MX, BR, RS, UA, IL, IN, CN, MY, VN, SG, HK, AU, PH, TW, JP, KR, NZ
* “EU” 包含以下地区 Austria、Belgium、Bulgaria、Croatia、 Cyprus、Czech Republic、Denmark、Estonia、Finland、France、Germany、 Greece、Hungary、Iceland、Ireland、Italy、Latvia、Liechtenstein、 Lithuania、Luxembourg、Malta、Netherlands、Norway、Poland、Portugal、 Romania、Slovakia、Slovenia、Spain、Sweden、Switzerland、Turkey。
† 945-82972-004n-000 (32 GB 内存) 替代旧版 945-82972-000n-000 (16 GB 内存)
‡ 945-13450-0000-100 新增支持生产版本 Jetson Nano 模组，替换原有的 945-13450-0000-000
§ Jetson AGX Orin 开发者套件内存已从 32GB 升级至 64GB。两个版本算力均为 275 TOPS 性能。