Jetson 常见问题解答

我应该使用什么版本的 JetPack？

JetPack 7 支持采用 Linux 24.04 LTS 的 Jetson Thor，以及我们最新的计算堆栈和库 Kernel 6.8。它将支持 Jetson Orin 系列 2026

JetPack 6 处于持续模式。它支持具有生产就绪型功能版本的 Jetson Orin。它还支持 Jetson 平台服务、可升级的 AI 计算堆栈，以及对热门发行版和内核的广泛支持。

JetPack 5 处于持续模式。它支持具有生产就绪型功能版本的 Jetson Orin 和 Jetson Xavier。

JetPack 4 是 EoL，支持 Jetson Xavier、Jetson TX2 和 Jetson Nano。

JetPack 4 - JetPack 4 于 2018 年首次发布，支持 Ubuntu 18.04 LTS 和 4.9 内核。该版本已于 2024 年 11 月发布停止维护。NVIDIA 鼓励开发者依托 Jetson 生态系统合作伙伴的的技术能力 (TimeSys 和 Codethink 等)，完成后续内核维护。若需保障 Jetson Xavier 系列模组持续稳定的技术支持，我们建议开发者迁移至适用于其平台的最新版 JetPack。