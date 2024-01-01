Jetson Orin Nano 开发者套件入门指南
简介
NVIDIA®Jetson Orin Nano™开发者套件为基于 Jetson Orin 系列的 AI 机器人、智能无人机和智能摄像头的开发提供支持。
借助 2024 年 12 月的软件更新，这款先进的边缘计算机可提供高达 70%的性能提升，成为新一代生成式 AI 时代的强大平台。
- 用于主存储的 microSD 卡插槽
- 40 针扩展接头
- 电源指示灯 LED
- 仅适用于数据的 USB-C 端口
- 千兆以太网端口
- USB 3.1 Type A 端口 (x4)
- DisplayPort 接口
- 适用于 19V 电源输入的直流桶式插座
- MIPI CSI 相机连接器
包装盒中包含的内容
- 搭载 microSD 卡插槽的 Jetson Orin Nano 模组
- 参考载板
(包括预安装有天线的 802.11 插入式 WLAN 和 BT 模块)
- 19V 电源
- 带有快速启动和支持信息的小型纸质卡片
不包括的项目
- microSD 卡 (推荐 64GB UHS-1 或更高版本)
- USB 键盘和鼠标
- 计算机显示器
- USB 线缆
最初，还需要一台连接互联网的计算机以及能够刷写 microSD 卡的计算机。
更新固件 (如果需要)
您的 Jetson Orin Nano 开发者套件可能已准备好运行 JetPack 6.x， 固件 (QSPI-NOR 闪存上的“Jetson UEFI 固件”) 在工厂进行了固化。
否则，您需要升级到最新的固件。
现在，您无需主机 Ubuntu PC 即可升级 Jetson 的最新固件。按照以下步骤操作 此页面 检查您的 Jetson Orin Nano 开发者套件是否已安装最新固件，并使用 SD 卡进行更新 使用 JetPack 5、
确认您的 Jetson Orin Nano 开发者套件正在运行与 JetPack 兼容的最新固件后 如果是 6.x，您可以继续执行下一步操作。
将图像写入 microSD 卡
为准备 microSD 卡，您需要一台连接互联网的计算机，并且能够通过内置 SD 卡插槽或适配器读取和写入 SD 卡。
- 从以下链接下载 Jetson Orin Nano 开发者套件 SD 卡镜像：JetPack SDK 页面 并记下它在计算机上的保存位置。
- 根据您使用的计算机类型 (Windows、Mac 或 Linux)，按照下方说明将图像写入 microSD 卡。
勾选
使用 SD 协会提供的 SD Memory Card Formatter 格式化 microSD 卡。
- 下载、安装和启动 适用于 Windows 的 SD 内存卡格式化器。
- 选择卡驱动器
- 选择“Quick format”(快速格式化)
- 留空“Volume label”(卷标)
- 单击“Format”(格式化) 以开始格式化，并在警告对话框中选择“Yes”(是)
使用 Etcher 将 SD 卡镜像写入 microSD 卡
- 下载、安装和启动 Etcher.
- 单击“Select image”(选择图像)，然后选择之前下载的压缩图像文件。
- 如果尚未插入 microSD 卡，请插入 microSD 卡。
单击取消(每 这个解释) 如果 Windows 提示您的对话框如下所示：
- 单击“Select drive”(选择驱动器)，然后选择正确的设备。
- 单击“Flash！”(闪存！)。如果您的 microSD 卡通过 USB3 连接，Etcher 将花费大约 15 分钟来写入和验证图像。
- Etcher 完成后，Windows 可能会让您知道它不知道如何读取 SD 卡。只需单击“Cancel”(取消) 并删除 microSD 卡即可。
准备好 microSD 卡后，请继续执行 设置开发者套件。
勾选
您可以使用图形程序 (如 Etcher) 或命令行写入 SD 卡镜像。
Etcher 说明
- 尚未插入 microSD 卡。
- 下载、安装和启动 Etcher.
- 单击“Select image”(选择图像)，然后选择之前下载的压缩图像文件。
- 插入 microSD 卡。如果您的 Mac 显示此窗口，请单击“Ignore”(忽略)：
- 如果没有其他外部驱动器连接，Etcher 会自动选择 microSD 卡作为目标设备。否则，单击“Select drive”(选择驱动器) 并选择正确的设备。
- 单击“Flash！”(闪存！)。您的 Mac 可能会提示您输入用户名和密码，然后允许 Etcher 继续
- Etcher 完成后，您的 Mac 可能会提示您不知道如何读取 SD 卡。只需单击“Eject”(弹出) 并取出 microSD 卡即可。
命令行说明
- 尚未插入 microSD 卡。等待会帮助您在以下步骤中找到正确的磁盘设备名称。
- 打开“Terminal”(终端) 应用程序：
- 使用以下命令列出已连接到 Mac 的任何外部磁盘设备：
diskutil list external | fgrep '/dev/disk'
例如，如果您已将 USB 驱动器连接到 Mac，则结果将类似于以下内容：
- 插入 microSD 卡。如果您的 Mac 显示此窗口，请单击“Ignore”(忽略)：
- 使用之前的命令列出外部磁盘设备。新增的磁盘设备是 microSD 卡 (在本示例中为/dev/disk2)：
- 使用此命令从 microSD 卡中删除任何现有分区，以确保 MacOS 允许您对其进行写入。务必小心谨慎地指定正确的磁盘设备。
sudo diskutil partitionDisk /dev/disk
1 GPT "Free Space" "%noformat%" 100%
例如：
- 使用此命令将压缩的 SD 卡图像写入 microSD 卡。请注意使用/dev/rdisk 而非/dev/disk：
/usr/bin/unzip -p ~/Downloads/jetson_nano_devkit_sd_card.zip | sudo /bin/dd of=/dev/rdisk
bs=1m
例如：
- 不会显示进度 (除非您使用 CTRL-t 进行信号)。dd 命令完成后，Mac 将通知您无法读取 microSD 卡。只需单击“Eject”(弹出)：
准备好 microSD 卡后，请继续执行 设置开发者套件。
勾选
您可以使用图形程序 (如 Etcher) 或命令行写入 SD 卡镜像。
Etcher 说明
- 下载、安装和启动 Etcher.
- 单击“Select image”(选择图像)，然后选择之前下载的压缩图像文件。
- 插入 microSD 卡。如果没有其他外部驱动器连接，Etcher 会自动选择 microSD 卡作为目标设备。否则，单击“Change”(更改) 并选择正确的设备。
- 单击“Flash！”(闪存！)。您的操作系统可能会提示您输入用户名和密码，然后允许 Etcher 继续。
- Etcher 完成后，使用 Files 应用程序弹出 SD 卡：
- 将 microSD 卡从计算机中取出。
命令行说明
- 按下 Ctrl+Alt+T，打开“Terminal”(终端) 应用程序键盘快捷键 + Alt + t.
- 插入 microSD 卡，然后使用以下类似命令显示已分配给它的磁盘设备：
dmesg | tail | awk '$3 == "sd" {print}'
- 使用以下命令将压缩 SD 卡图像写入 microSD 卡：
/usr/bin/unzip -p ~/Downloads/jetson_nano_devkit_sd_card.zip | sudo /bin/dd of=/dev/sd
bs=1M status=progress
sudo eject /dev/sd
- 将 microSD 卡从计算机中取出。
准备好 microSD 卡后，请继续执行 设置开发者套件。
准备好 microSD 卡后，继续设置开发者套件。
设置和首次启动
设置步骤
- 将 microSD 卡 (已在其中写入系统镜像) 插入 Jetson Orin Nano 模组底部的插槽。
- 打开您的计算机显示器并连接它。
- 连接 USB 键盘和鼠标。
- 连接提供的电源。Jetson Orin Nano 开发者套件将自动启动并启动。
首次启动
开发者套件启动时，USB-C 接口旁边的绿色 LED 灯便会亮起。首次启动时，Jetson Orin Nano 开发者套件将引导您完成一些初始设置，包括：
- 查看并接受 NVIDIA Jetson 软件 EULA
- 选择系统语言、键盘布局和时区
- 连接到无线网络
- 创建用户名、密码和计算机名称
- 登录
解锁超强性能
注意事项：
如果您的 Jetson Orin 开发者套件之前JetPack 6.0或JetPack 6.1，在最终登录和重启设备后，执行以下命令。这样可以确保MAXN性能模式在您的系统上可用。
sudo rm -rf /etc/nvpmodel.conf
切换至 MAXN 模式
请注意，默认电源模式为“15W”。如需切换到新的电源模式并解锁性能提升，请参阅以下步骤：
- 单击 Ubuntu 桌面顶栏右侧的 NVIDIA 图标，选择当前的电源模式 (15W 模式)。
- 从菜单中选择“Power Mode”(电源模式)。
- 选择MAXN以实现最大性能。
后续步骤
找到方向
- 阅读Jetson Orin Nano 开发者套件用户指南包括：
- 有关开发者套件硬件的更多详细信息
- NVIDIA JetPack 概述和开发者套件闪存方法
- 前往NVIDIA Jetson 开发者网站以访问所有 Jetson 平台信息。
- 在 NVIDIA 社区论坛上提出问题或分享您的项目NVIDIA Jetson 论坛.
Jetson AI 实验室
- 在 NVIDIA Omniverse 上探索令人兴奋的生成式 AI 应用程序和模型 Jetson AI 实验室!
按照教程操作，在 Jetson Orin Nano 开发者套件上运行这些应用程序，体验效果。
- 具有开放式 Web UI 的 OLlama：介绍 LLM 应用示例
- NanoOWL：使用前沿的 ViT 模型进行交互式演示。
- LeRobot：使用 HuggingFace LeRobot 的物理 AI 示例