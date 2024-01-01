更新固件 (如果需要)

您的 Jetson Orin Nano 开发者套件可能已准备好运行 JetPack 6.x， 固件 (QSPI-NOR 闪存上的“Jetson UEFI 固件”) 在工厂进行了固化。

否则，您需要升级到最新的固件。

现在，您无需主机 Ubuntu PC 即可升级 Jetson 的最新固件。按照以下步骤操作 此页面 检查您的 Jetson Orin Nano 开发者套件是否已安装最新固件，并使用 SD 卡进行更新 使用 JetPack 5、 按照此处的说明操作 >

确认您的 Jetson Orin Nano 开发者套件正在运行与 JetPack 兼容的最新固件后 如果是 6.x，您可以继续执行下一步操作。