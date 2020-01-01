使用特征和描述符追踪汽车在第一帧中从一帧移动到另一帧的情况。将 (ORB) 描述符存储在 Mat 中，并在视频播放时将特征与参考图像的特征相匹配。学习使用 RANSAC 算法过滤掉不相干的匹配项。然后，将点与单相矩阵相乘，以在识别出的物体周围创建边界框。结果并不完美，但尝试不同的过滤技术并应用光流来改进样本实现。熟练掌握计算机视觉需要同时进行参数调整和实验。