NVIDIA IGX™ 是一款专为工业和医疗边缘应用打造的企业级平台，能够实现实时传感器处理、AI 推理与功能安全，为自主机器和机器人提供支持。

Halos 为智能汽车和机器人带来全面的 AI 安全性。借助 IGX，您可以为现实世界的应用构建和部署更安全的系统。

NVIDIA IGX 软件栈是一套完整、安全且具备实时性的 AI 软件栈，专为工业、机器人及医疗边缘系统而设计，满足卓越性能、安全性和可靠性需求。它集成了多层 NVIDIA 软件，帮助开发者和设备制造商安全高效地构建和部署智能机器与系统。

了解我们如何借助 Holoscan 3.0 中的动态流程和简化的传感器集成，解锁更快、更智能的边缘 AI 应用。

NVIDIA IGX 常见问题解答

NVIDIA IGX 是一个工业级边缘 AI 平台，集企业级硬件、软件和支持于一身。IGX 专为各种工业和医疗环境而打造，可为组织提供边缘 AI 所需的性能、耐用性、安全性和可靠性。



IGX 具有高带宽传感器处理、强大的 AI 计算和 硬件和软件的 10 年长期生命周期。此外 医疗和功能安全认证就绪。

是 由 NVIDIA AI Enterprise 支持 – IGX，其中包括一个商用操作系统 支持 AI 框架、企业级安全性和基于主动式 AI 的 功能安全。这让企业组织可以放心地安全交付 AI 并安全地支持人机协作。

相同的 NVIDIA 应用框架适用于 NVIDIA IGX，包括 Metropolis、Holoscan 和 Isaac。

IGX 是一种企业产品，旨在缩短开发时间、降低软件维护成本，并为任务关键型应用提供性能。相比之下，NVIDIA Jetson™ 是一款嵌入式边缘产品，可实现更灵活的定制设计。 Jetson IGX 目标市场 嵌入式边缘市场 工业企业边缘市场 应用程序层 NVIDIA JetPack™ 用于 AI 的开发和生产，并具有较短的发行时间表*。 通过论坛提供尽力支持，无服务等级协议*

尽力按季度发布错误和 CVE NVIDIA AI Enterprise 适用于生产级 AI。

10 年支持选项*

支持所有 NVIDIA 框架

根据需要在当前分支上提供错误和 CVE*

业务关键型服务水平协议 操作系统/ 运行时* L4T OS 是一款 NVIDIA 参考 OS* 通过论坛提供长达 3 年的尽力支持，无 SLA

内核补丁和 NVIDIA 指定的内核

尽力按季度发布错误和 CVE 来自目标操作系统发行版的商用操作系统支持* 上游内核和可加载内核模块

商用操作系统 LTS 支持*

包括安全扩展程序和操作系统

安全岛 硬件* Jetson Thor™ AI 计算能力高达 2070 FP4 TFLOPS*

IO 吞吐量为 100 GB/ S

用于定制设计的 SOC 模块及宣传资料* IGX Thor 使用 dGPU 进行高达 5511 FP4 TFLOps 的 AI 计算

IO 吞吐量高达 2x 200 GB/s*



安全强化

参考 BMC

安全岛和 MCU

支持扩展工作温度的工业级 SOC

使用 IGX 500+ 进行定制设计

NVIDIA 认证*

请查看文档部分中的 IGX 迁移应用程序说明单击此处。

NVIDIA IGX 是一个企业就绪型平台。在 IGX 上运行的软件由 NVIDIA AI Enterprise - IGX 提供支持。



它包括对整个软件堆栈的长期支持，期限长达 10 年。



借助 NVIDIA AI Enterprise – IGX，客户可以获得全方位支持，包括每周五天、每天八小时的商业标准支持，以及关于响应时间的服务水平协议。



这样可以让您安心、放心地部署和管理产品。



IGX 与 NVIDIA AI Enterprise 相结合，可帮助客户大幅节省上市时间和软件维护时间。



是的，所有基于 IGX 的完整系统 (包括基于 IGX 700 和 IGX 500 的系统) 都必须经过 NVIDIA 认证。这是为了确保所有 IGX 系统针对 NVIDIA AI 软件堆栈和企业级性能进行全面优化和测试。IGX 与 NVIDIA AI Enterprise 相结合，可帮助客户节省大量上市时间和维护成本。

IGX 700 是一款主板套件产品，采用具有功能安全、NVIDIA® ConnectX® -7 和 BMC 支持的 microATX。它还可以添加可选的 dGPU，将其 AI 计算扩展到高达 1705 TOPS。



IGX 500 是一款外形规格为系统模组 (SOM) 的产品，可为官方 NVIDIA OEM/ ODM 提供定制设计解决方案。它还可以添加可选的安全 MCU，以实现功能安全功能。



IGX 开发者套件是基于 IGX 700 构建的全机箱机箱机箱。IGX 客户可以开始使用开发者套件来创建自己的自定义应用。请注意，IGX 开发者套件仅用于开发目的，不得用作大规模生产系统。最终客户可以与 NVIDIA OEM/ ODM 合作伙伴合作，为基于 IGX 700 或 IGX 500 的最终可部署系统构建特定的边缘解决方案。



无论您是使用基于 IGX 700 还是 IGX-500 的设计进行生产，都可以从 IGX 开发者套件开始开发。IGX 700、IGX 500 和 IGX 开发者套件均由同一软件堆栈 (即 IGX SW) 提供支持。然后，客户可以轻松地从 IGX 开发者套件环境过渡到生产系统，而无需更改任何代码。



NVIDIA 合作伙伴提供的所有 IGX 700 和 IGX 500 产品均通过 NVIDIA 认证，确保 NVIDIA AI Enterprise - IGX 软件堆栈在这些产品上发挥最佳性能。



IGX 自上市之日起拥有 10 年产品生命周期和企业软件支持。NVIDIA 将在 2033 年之前提供 IGX Orin 系列。

请查看 NVIDIA IGX Orin 开发者套件的监管合规性和安全性。

请查看 NVIDIA IGX Orin 开发者套件的合规性和安全性。

您可以从官方分销商处购买 IGX 开发者套件，以开发其 AI 软件堆栈和应用。



您可以直接从官方 OEM 合作伙伴处购买 NVIDIA IGX 认证系统。需要定制设计的最终客户可以与我们的生态系统合作伙伴合作，根据其特定边缘要求设计基于 IGX 500 的系统。定制设计还必须通过 NVIDIA 认证和资格认证流程。



NVIDIA IGX 论坛是您解答有关使用开发者套件和任何软件相关主题的所有疑问和问题的理想场所。对于硬件支持，客户可以选择购买 IGX 开发者套件硬件支持首次购买期间。这将提供下一个工作日的 RMA 支持，以更大限度地延长开发的正常运行时间，还可以通过与技术支持的深度连接提供支持。



如果未购买硬件支持，客户可以通过标准保修流程。发货前可能需要数周的 RMA 验证： 转至此链接。

选择“Live Chat” (实时聊天) 选项，与我们的客服人员在线聊天。

输入您的联系信息。

从产品下拉列表中选择“IGX”。

提交请求。