NVIDIA IGX

NVIDIA IGX™ 是一款专为工业和医疗边缘应用打造的企业级平台，能够实现实时传感器处理、AI 推理与功能安全，为自主机器和机器人提供支持。

NVIDIA IGX 软件栈

NVIDIA IGX 软件栈是一套完整、安全且具备实时性的 AI 软件栈，专为工业、机器人及医疗边缘系统而设计，满足卓越性能、安全性和可靠性需求。它集成了多层 NVIDIA 软件，帮助开发者和设备制造商安全高效地构建和部署智能机器与系统。

NVIDIA IGX AI software stack for industrial, robotics, and medical edge systems

IGX Orin 技术博客

详细了解 NVIDIA IGX 软件堆栈及其如何提供安全、可靠和轻松的开发体验。

IGX Orin 开发者套件

开始使用适用于可扩展边缘 AI 解决方案的 NVIDIA IGX Orin 开发者套件。

IGX OS 软件

下载最新的 IGX 驱动程序和工具。访问 IGX 下载中心开始使用。

NVIDIA Halos

Halos 为智能汽车和机器人带来全面的 AI 安全性。借助 IGX，您可以为现实世界的应用构建和部署更安全的系统。

开始使用 NVIDIA IGX

新一代 IGX

NVIDIA IGX Thor Roadmap 2025 - 2026

学习资源库

Tech Blog

借助适用于医疗健康领域的 NVIDIA Isaac 推动 AI 机器人开发

了解 NVIDIA 如何加速 AI 机器人开发，打造更智能、更安全、更高效的医疗健康解决方案。

Tech Blog

SETI 如何利用 AI 寻找智能外星生命

了解 AI 和 NVIDIA Holoscan 如何助力 SETI 实时搜索来自智能外星生命的信号。

Tech Blog

借助 NVIDIA Holoscan 3.0 中的动态流控制，轻松构建边缘 AI 应用

了解我们如何借助 Holoscan 3.0 中的动态流程和简化的传感器集成，解锁更快、更智能的边缘 AI 应用。

NVIDIA IGX 常见问题解答

