GeForce Now SDK

GeForce Now SDK (GFN SDK) 可让开发者增强游戏，使其在 GFN（包括移动设备版）上更加流畅地运行，也可让开发者将云游戏添加到商店及启动程序，同时，可让用户将其帐户和库关联到 GFN。该 SDK 是一组 API、运行时、示例和文档，可让游戏查询云执行并启用虚拟触摸屏，可让启动程序触发指定游戏的云串流，并可让 GFN 和发布商后端促进帐户关联和游戏库所有权同步。