GeForce Now Developer Platform
GeForce Now Developer Platform 是一个 SDK，也是一个工具集，支持集成 NVIDIA 云游戏服务、与之交互以及对其进行测试。
GeForce Now Developer Platform 的优势
将云游戏添加到您的应用
从启动程序、商店或网站启动 GeForce Now 支持的游戏串流服务，仅需一次单一的API调用。
针对云优化游戏
让游戏感知是否运行于云环境 识别当前会话是否运行于移动设备之上，在文本输入时触发虚拟键盘，并支持触摸交互。
连接用户帐户和游戏库
让用户能够将在您平台上的帐户与在 GeForce NOW 上的帐户关联，以免多次登录。支持他们一步将自己的库与您的平台同步。
在云中测试游戏
（试点计划）将游戏测试移至云中。通过云分发内部版本，安排与远程参与者的会话，随时随地玩游戏和观看会话。
GeForce Now SDK
GeForce Now SDK (GFN SDK) 可让开发者增强游戏，使其在 GFN（包括移动设备版）上更加流畅地运行，也可让开发者将云游戏添加到商店及启动程序，同时，可让用户将其帐户和库关联到 GFN。该 SDK 是一组 API、运行时、示例和文档，可让游戏查询云执行并启用虚拟触摸屏，可让启动程序触发指定游戏的云串流，并可让 GFN 和发布商后端促进帐户关联和游戏库所有权同步。GFN SDK 入门
GFN SDK 库
GeForce NOW Cloud Playtest
即将推出！GeForce Now (GFN) Cloud Playtest 是一系列基于 GFN 基础架构构建的虚拟开发工具中的第一款，使用此工具，开发者可管理其 GFN 服务中的内容、对问题进行分类，以及将更多游戏开发工作流程迁移至云。借助这些工具，用户可直接访问云中的游戏席位，以便上传游戏补丁、安排部署和调试问题。GFN Cloud Playtest 作为第一项功能，可通过一组外部游戏玩家将预发行游戏的所有测试方面虚拟化；游戏内部版本分发、时间安排、游戏和观察会话都通过云执行。观看我们在 GTC 上对 Cloud Playtest 的演示
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