面向零售业的开发者资源

NVIDIA Riva NVIDIA Riva 是一个 SDK，用于构建和部署融合视觉、语音和其他传感器的 AI 应用程序。它提供完整的工作流程，旨在构建、训练和部署 GPU 加速的 AI 系统，这些系统可以在情境中运用视觉线索（例如手势和视线）和语音。

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NVIDIA DeepStream SDK NVIDIA 的 DeepStream SDK 提供了完整的流分析工具包，可用于基于 AI 的视频和图像理解以及多传感器处理。DeepStream 是 NVIDIA Metropolis 平台不可或缺的一部分，该平台用于构建端到端服务和解决方案，将像素和传感器数据转换为可行的见解。

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RAPIDS 通过 RAPIDS 开源软件库套件和 API，您可以在 GPU 上执行完整的端到端数据科学和分析流程。RAPIDS 根据 Apache 2.0 授权，由 NVIDIA® 基于广泛的硬件和数据科学科学经验进行孵化。RAPIDS 利用 NVIDIA CUDA® 基元进行低级别计算优化，并通过用户友好型 Python 接口实现 GPU 并行化和高带宽显存速度。

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