面向零售业的开发者资源

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应用程序框架和 SDK
NVIDIA Riva
NVIDIA Riva 是一个 SDK，用于构建和部署融合视觉、语音和其他传感器的 AI 应用程序。它提供完整的工作流程，旨在构建、训练和部署 GPU 加速的 AI 系统，这些系统可以在情境中运用视觉线索（例如手势和视线）和语音。
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NVIDIA DeepStream SDK
NVIDIA 的 DeepStream SDK 提供了完整的流分析工具包，可用于基于 AI 的视频和图像理解以及多传感器处理。DeepStream 是 NVIDIA Metropolis 平台不可或缺的一部分，该平台用于构建端到端服务和解决方案，将像素和传感器数据转换为可行的见解。
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RAPIDS
通过 RAPIDS 开源软件库套件和 API，您可以在 GPU 上执行完整的端到端数据科学和分析流程。RAPIDS 根据 Apache 2.0 授权，由 NVIDIA® 基于广泛的硬件和数据科学科学经验进行孵化。RAPIDS 利用 NVIDIA CUDA® 基元进行低级别计算优化，并通过用户友好型 Python 接口实现 GPU 并行化和高带宽显存速度。
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NVIDIA 迁移学习工具包
“迁移学习”一词意味着您可以从现有神经网络中提取已经学到的特征，并通过迁移现有神经网络中的权重来迁移这些习得特征。迁移学习工具包支持您构建基于 IVA 的高性能应用程序，例如零售分析、物流、智慧城市、权限控制等。
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TensorRT
NVIDIA TensorRT™ 是一个高性能深度学习推理平台。它包含深度学习推理优化器和运行环境，让深度学习推理应用实现低延迟和高吞吐量。
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Triton 推理服务器
NVIDIA Triton 推理服务器简化了在生产环境中大规模部署 AI 模型的流程。Triton 服务器是开源推理服务器软件，支持团队从众多框架（包括 TensorFlow、TensorRT、PyTorch 和 ONNX）部署经过训练的 AI 模型。
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自动混合精度
深度神经网络训练传统上依赖于 IEEE 单精度格式；但是，借助混合精度，您可以在保持单精度实现的网络精度的同时，以半精度进行训练。这种同时使用单精度和半精度表示形式的技术称为混合精度技术。
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GPU 优化容器
NVIDIA 提供来自 NVIDIA GPU Cloud (NGC) 的 GPU 加速深度学习和高性能计算容器，这些容器经过优化，可以更大限度地提高 NVIDIA GPU 上的性能。NGC 容器注册表包括 NVIDIA 为 TensorFlow、PyTorch、MXNet 和 TensorRT 等出色的深度学习软件调优、测试、认证和维护的容器。NGC 还提供由第三方管理的高性能计算应用程序容器，以及 NVIDIA 高性能计算可视化容器。
获取 NGC 容器
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使用 NVIDIA 视觉 AI 模型和 DeepStream SDK 打造智能场所
此网络会议将简要介绍 DS5.0 和 TLT2.0 的新功能，并展示使用 Peoplenet/DS/TLT 进行人员计数/占用分析的端到端演示，这些分析可广泛应用于零售店或公共场所。
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AI 如何革新零售业
100 多家软件合作伙伴提供 AI 功能，这些功能涵盖需求预测、损耗、顾客行为、商店分析、交付和仓库物流。了解 NVIDIA 的零售软件平台如何帮助您的数据科学团队快速构建 AI 应用程序，以及如何帮助 IT 团队在数千台分布式边缘设备上轻松管理和更新软件。
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使用 NVIDIA DeepStream SDK 大规模部署流分析
了解如何为多流构建模块化和可扩展框架，以及如何利用预训练模型更新 AI 应用程序。
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Jetson Nano 之 DeepStream 视频分析使用入门
您将学习如何：
- 安装 Jetson Nano 和（可选）相机
- 构建端到端 DeepStream 管线，将原始视频输入转换为具有深刻见解的标注视频输出
- 同时配置多个视频流
使用 RAPIDS 加速数据科学的基础知识
您将学习如何：
- 使用 cuDF、Dask 和 BlazingSQL 直接在 GPU 上处理大型数据集
- 利用各种 GPU 加速的机器学习算法（包括 XGBoost、cuGRAPH 和几种 cuML 算法）进行大规模数据分析
- 对多个大型数据集执行多项分析任务，尽力避免影响整个英国人口的模拟流行病爆发
构建智能推荐系统
您将学习如何：
- 利用开源 cuDF 库和 Apache Arrow 构建基于内容的推荐系统
- 利用大型稀疏数据集优化训练和推理性能
- 部署推荐模型，并将其作为高性能网络服务
使用 DeepStream 完成智能视频分析的 AI 工作流程
您将学习如何：
- 部署 DeepStream 管线，实现并行、多流视频处理，并大规模提供具有更大吞吐量的应用程序
- 配置处理管线并创建基于图形的直观应用程序。
- 利用多个深度网络模型处理视频流并获取更智能的见解
使用 AI 开发准确预测解决方案的最佳实践
了解使用 AI 和数据科学改善零售业预测效果的最佳实践。这篇博客介绍 Instacart Market Basket Analysis Kaggle 竞赛，以及如何直观地探索数据、训练模型和运行预测。
关于 Python 中 GPU 加速的事件流处理的新手指南
了解 RAPIDS 的各个方面，其支持用户解决 ETL（提取、转换、加载）问题、构建 ML（机器学习）和 DL（深度学习）模型、探索扩展图形、处理地理空间、信号和系统日志数据，或者使用 SQL 语言通过 BlazingSQL 处理数据。
适合您的计划
开发者资源
NVIDIA 开发者计划提供了在各种 NVIDIA 技术平台上成功构建应用程序所需的高级工具和培训课程。您可以借此访问数百种 SDK，还能通过我们的社区论坛建立一个志同道合的开发者圈子，另外还有其他许多好处。
技术培训
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 提供 AI、加速计算和加速数据科学方面的实操培训，支持您解决实际问题。该培训由云端 GPU 支持，提供自定进度式在线课程或者讲师指导式直播研讨会。
加速发展您的初创公司
NVIDIA Inception 是面向 AI、数据科学和高性能计算初创公司的加速平台，为全球 7000 多家初创公司提供进入市场的支持、专业知识和技术。初创公司可以通过 DLI 获得培训机会、优惠硬件价格，以及受邀参加独家社交活动的机会。
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