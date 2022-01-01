Isaac Gym - 现已弃用

注意：这是旧版软件，开发者可以下载并继续使用，但不再提供支持。请考虑使用 Isaac 实验室 这是一款基于 Isaac Sim 平台构建的开源轻量级机器学习应用程序。

适用于强化学习研究的 NVIDIA 物理模拟环境。