为更好地服务于利用我们的传统工具的开发者，此中心包括仍然可用的工具，但不再处于开发或支持阶段。

NVIDIA 3D Vision 和 Surround 借助 NVIDIA 3D Vision® 和 Surround™，开发者可以打造前所未有的沉浸式 3D 内容。怪物、子弹和风景从平面显示器跃然而出，进入游戏玩家的想象，成为游戏的一部分。 了解详情

DDS 实用程序 这是一组用于操作 DDS 图像文件的实用程序。它包括 nvDXT (nvDXT 库的命令行二进制版本)、detach (从 DDS 文件中提取 MIP 级别)、stitch (将 MIP 级别重组为单个 DDS 文件) 和 readDXT (读取压缩图像并写入 TGA 文件)。 立即下载

Digits NVIDIA 深度学习 GPU 训练系统 (DIGITS) 让工程师和数据科学家掌握深度学习的强大功能。DIGITS 可用于快速训练用于图像分类、分割和物体检测任务的高精度深度神经网络 (DNN)。 了解详情

高动态范围显示开发 从 900 系列开始的所有 NVIDIA GPU 均支持 HDR 显示器输出。HDMI 2.0 的存在可提供 HDR 所需的更高质量信号所需的带宽。 了解详情

NVIDIA Ansel 借助 NVIDIA Ansel，游戏玩家可以在近 40 款游戏中拍摄令人惊叹的游戏照片，并以超高分辨率和全 3D 方式拍摄。 了解详情

NVIDIA CodeWorks 适用于 Android 的 NVIDIA CodeWorks 是一款专业级解决方案，可提供一套完整的 GPU 和 CPU 工具，具有调试、分析和系统追踪功能，以及适用于 Android 开发的相关 SDK 和库。 了解详情

NVIDIA FleX NVIDIA FleX 是一种基于粒子的模拟技术，用于实时可视效果。 了解详情

NVIDIA Highlights 借助 NVIDIA Highlights，游戏玩家可以自动捕捉关键时刻、关键击杀和赢得比赛的精彩时刻，确保游戏玩家的精彩时刻始终得到保存。 了解详情

NVIDIA Linux 图形调试器 NVIDIA Linux Graphics Debugger 是一款 3D 图形开发工具，允许开发者在 Linux 上调试、分析和优化现代 OpenGL 应用程序。它使专业图形开发者能够在各种 Linux 发行版上充分利用 NVIDIA RTX™ 和 NVIDIA ® GeForce® GPU。 了解详情

NVIDIA Mental Ray 适用于 Maya 的 NVIDIA Mental Ray 是一款插件渲染器，适用于需要电影级画质结果并具备出色的生产灵活性的媒体和娱乐专业人士。 了解详情

NVIDIA PostWorks NVIDIA PostWorks 包括不同的后期处理技术，其中包括用于抗锯齿的 NVIDIA TXAA™、用于提高标准 2x MSAA 和 4x MSAA 的空间过滤效果的 TXAA，以及 Depth of Field (Bokeh)，这是一个库，可实现基于扩散的 DoF 效果和固定成本、固定大小的 Bokeh 效果的组合。 了解详情

NVIDIA Turf Effects NVIDIA Turf Effects 使用户能够通过物理交互来模拟和渲染大规模草皮模拟。 了解详情

NVIDIA 体积光照 NVIDIA Volumetric Lighting 通过 DirectX 着色器实现光散射的物理模型。支持方向灯、全向灯和 Spot 灯。 了解详情

Optimus Optimus® 支持使用 NVIDIA 高性能图形渲染应用程序，同时在连接到集成显卡的显示器上显示。 下载编程指南

ORCA ORCA 是一个由专业人士创建的 3D 素材库，捐赠给研究社区。ORCA 使研究人员能够使用挑战性的高质量素材开发、测试和发现新想法。 了解详情