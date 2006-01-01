NVIDIA Megatron-Core 是一个基于 PyTorch 的开源库，可在数千个 GPU 上以惊人的速度大规模训练大型模型。它采用 GPU 优化的训练技术和先进的系统级创新技术，所有这些创新均可通过可组合的 API 实现。Megatron-Core 与 NVIDIA NeMo ™ 无缝集成，提供端到端云原生解决方案，用于构建、定制和部署大语言模型 (LLM) 。

Megatron-Core 将其支持范围从基于 Transformer 的模型扩展到结合了状态空间模型、状态空间对偶和递归神经网络的混合模型。 混合模型克服了一些注意力限制，已成为用于序列建模任务的引人注目的模型架构。 在我们的 论文 和 代码示例 中了解有关训练基于 Mamba 的混合模型的更多信息。

使用多专家模型 (MoE) 预训练模型，这是一种热门技术，可在不增加计算资源的情况下实现更高的准确性。 Megatron-Core 为无令牌丢弃和 令牌丢弃 用例提供高性能功能，并优化了训练速度。 在我们的 代码库 中详细了解 MoE 功能。

只需升级到最新的 Megatron-Core，即可利用 NVIDIA 的前沿研究，始终处于分布式训练的前沿。 自 2019 年以来，Megatron-Core 率先推出了大型模型训练，并继续引领大规模训练的创新。 阅读此 博客 ，了解一些近期进展。

Megatron-Core 通过 模块化和可组合的 API 提供可定制的基础模组。对于 Transformer 模型，它提供注意力机制、归一化层、嵌入技术等。 如需详细了解 MCore 规格系统， 请参阅文档 。

Megatron-Core 库为大规模训练提供先进的模型并行技术，包括张量、序列、工作流、上下文和 MoE 专家并行。 Megatron-Core 的用户可以灵活地结合不同的模型并行技术，以更适合其训练工作负载。此外，Megatron-Core 还提供节省内存的功能，包括激活重新计算、分布式优化器和分布式检查点。 如需了解详情，请参阅 API 文档 。

NVIDIA NeMo 是一个端到端平台，用于开发自定义生成式 AI，包括 LLM 以及多模态、视觉和语音 AI。NeMo 基于 NVIDIA NeMo 构建，适合开发者构建企业就绪型生成式 AI 应用。

出色的训练速度和可扩展性

Megatron-Core 能够利用其并行技术高效训练大语言模型。在以下弱扩展实验中，GPT 模型的参数范围在 20 亿到 4620 亿之间，Megatron-Core 演示了高达 6144 个 H100 GPU 的超线性扩展。

模型大小 Tensor MP 大小 工作流 MP 大小 数据并行大小 GPU 数量 批量大小 每个 GPU teraFLOP/s MFU 21 亿 1 1 16

64

16

64

256 441

412

45%

42%

42 亿 2 1 16

64

32

128

256 431

415

44%

42%

83 亿 4 1 16

64

64

256

256 457

426

46%

43%

197 亿 8 1 16

64

128

512

512 439

429

44%

43%

410 亿 8 1 32

128

256

1024

768 469

439

47%

44%

780 亿 8 2 32

96

512

1536

960 446

418

45%

42%

148B 8 4 24

72

768

2304

1152 456

432

46%

44%

314B 8 8 16

48

1024

3072

1152 490

464

50%

47%

509B 8 20 8

24

1280

3840

1440 473

426

48%

43%



聚合吞吐量 (弱扩展)

聚合吞吐量 (强扩展)

在 1770 亿参数 GPT-3 模型的强扩展设置中，使用相同的批量大小 (共 1152 个序列) ，Megatron-Core 展示了从 96 个 GPU 到 4608 个 H100 GPU 的近乎线性扩展。