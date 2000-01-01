面向开发者的 NVIDIA NeMo Curator

NVIDIA NeMo™Curator 通过大规模处理用于训练和定制的文本、图像和视频数据，提高生成式 AI 模型的准确性。它还提供用于生成合成数据的预构建流程，以定制和评估生成式 AI 系统。



借助 NeMo Curator，开发者可以为金融、零售、电信、汽车 (AV) 和机器人等各行各业整理高质量数据并训练高度准确的生成式 AI 模型。NeMo Curator 是 NVIDIA Cosmos 平台的一部分，提供用于构建或定制世界基础模型 (WFM) 的视频处理流程。



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