获得技术培训

NVIDIA 提供 实践技术培训和认证计划 ，可以扩展您在生成式 AI 等领域的知识和实践技能。



培训 可供组织和个人使用。自定进度的课程和讲师指导的研讨会由 NVIDIA 专家开发和教授，涵盖先进的软件开发技术、领先的框架和 SDK 以及 GPU 开发。



