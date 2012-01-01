NVIDIA NeMo Retriever 的工作原理 使用模块化的 GPU 加速组件构建端到端数据提取和检索工作流。



摄取：从结构化和非结构化文档中提取文本、表格和图表，并对内容进行重复数据删除和分块。



嵌入：使用 Nemotron 嵌入模型存储在 NVIDIA cuVS 用于快速索引和搜索的加速向量数据库。



检索和重新排序：在查询时，执行向量相似性搜索，并使用 Nemotron 重排序模型提高精度。



生成：将最佳结果传递给 Nemotron LLM，以生成基于上下文的相关响应。 NVIDIA NeMo Retriever 用于构建经过优化的提取和检索流程，以实现高度准确的大规模信息检索。 入门资源

详细了解如何使用 Nemotron 构建智能文档处理工作流。

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了解基于 NVIDIA Nemotron 构建的 AI 智能体如何将 PDF 转化为实时见解，以及 NVIDIA 的合作伙伴如何部署该技术。

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了解 NVIDIA 的 ColEmbed 模型如何在 ViDoRe V3 排行榜上名列前茅，巩固 NVIDIA 在检索技术方面的领导地位，而这项技术正是实现出色智能文档处理的基础。

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出色的信息检索性能 Nemotron 能够以更低的成本和更高的准确性加速多模态文档提取和实时检索。它支持可靠的多语种跨语言检索，并优化了 AI 数据平台的存储、性能和适应性，从而实现高效的向量数据库扩展。

错误答案减少 50% NeMo Retriever 多模态提取

此图显示了召回率+ 5 的准确率。此测试使用公开可用的 PDF 数据集 (包括文本、图表、表格和信息图) 进行评估。

关闭 NIM：开源替代方案：硬件：1xH100

启用 NIM：NeMo Retriever 提取微服务 ( nemoretriever-page-elements-v2、nemoretriever-table-structure-v1、nemoretriever-graphic-elements-v1、paddle-ocr) 。

嵌入吞吐量提高 3 倍

Nemotron 嵌入

此测试按照以下要求执行：1 个 H100 SXM；通道令牌长度：512，批量大小：64，并发客户端请求：5。

关闭 NIM：开源替代方案：FP16。

启用 NIM：NeMo Retriever Llama 3.2 多语种嵌入微服务 (llama-3.2-nv-embedqa-1b-v2) ，FP8。

多模态数据提取吞吐量提高 15 倍 NeMo Retriever 提取

此测试基于公开可用的 PDF 数据集 (包括文本、图表和表格) 进行评估，以在 HW：1xH100 上追踪每秒页面数。

NIM Off：开源替代方案。

启用 NIM：NeMo Retriever 提取微服务 ( nv-yolox-structured-image-v1、nemoretriever-page-elements-v1、nemoretriever-graphic-elements-v1、nemoretriever-table-structure-v1、PaddleOCR、nv-llama3.2-embedqa-1b-v2) 。

数据存储效率提高 35 倍

Nemotron 嵌入

此测试使用 Nemotron 嵌入模型 (llama-3.2-nv-embedqa-1b-v2) 进行，旨在展示长上下文支持、动态嵌入和高效存储对高性能、可扩展数据处理的影响。在上图中，DIM = 维度。



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