本质上为异步多线程工作流

对于连续实验、训练和微调推荐系统模型的机器学习工程师和数据科学家来说，实现有效的数据加载是一项挑战。HugeCTR 的数据读取器本质上具有异步、多线程的特点。它将读取高维、稀疏或分类的批量数据记录。每条记录都会直接馈送至全连接层。HugeCTR 的嵌入层会将输入稀疏特征压缩为密集嵌入向量。HugeCTR 的模型并行处理功能使得在同构集群中跨多个节点和 GPU 进行嵌入式训练成为可能。