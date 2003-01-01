OpenACC: 更多科学研究更少编程

NVIDIA HPC SDK

采用 OpenACC 模型的 NVIDIA HPC SDK™ 让科学家和研究人员能够仅通过少量编程工作，即可便捷地利用加速计算。您可以借助 NVIDIA OpenACC 编译器将编译器“提示”或指令插入 C11、C++ 17 或 Fortran 2003 代码中，从而在 GPU 和 CPU 上卸载及运行代码。

除了 NVIDIA OpenACC 编译器之外，HPC SDK 还包括支持 GPU 的库和开发者工具，可为您的 GPU 加速助力。

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