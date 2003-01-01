OpenACC: 更多科学研究更少编程
OpenACC 指令如今，加速计算推动着某些最为激动人心的科学发现。对于寻求高速应用性能的科学家和研究人员而言，OpenACC 为他们带去了福音：这是一款基于指令的编程模型，无需费时费力的编程，便可为加速器提供简单而强大的加速方式。借助 OpenACC，单一源代码版本将实现平台间的性能可移植性。
NVIDIA HPC SDK
采用 OpenACC 模型的 NVIDIA HPC SDK™ 让科学家和研究人员能够仅通过少量编程工作，即可便捷地利用加速计算。您可以借助 NVIDIA OpenACC 编译器将编译器“提示”或指令插入 C11、C++ 17 或 Fortran 2003 代码中，从而在 GPU 和 CPU 上卸载及运行代码。
除了 NVIDIA OpenACC 编译器之外，HPC SDK 还包括支持 GPU 的库和开发者工具，可为您的 GPU 加速助力。
成功案例
"OpenACC 可让专业领域的科学家轻松使用 GPU 计算。初步的 OpenACC 实现非常简单，更重要的是，我们无需修改现有的 CPU 实现"奥胡斯大学理论化学研究中心 (qLEAP) 博士生研究员 Janus Juul Eriksen
OpenACC 课程
HPC 行业的 OpenACC 专家现开设免费在线课程，欢迎您的参与。这些课程含讲师指导式课程，其中包括互动式讲座、实战练习和讲师辅导时间。您将学习在 GPU 和 x86 CPU 上使用 OpenACC 加速代码的一切所需内容。