面向开发者的 OpenUSD
OpenUSD（Universal Scene Description，通用场景描述）是一个用于描述和模拟超大规模 3D 世界的开放可扩展框架。NVIDIA 已将其作为 NVIDIA Omniverse™ 库的基础核心，用于提升互操作性、支持构建复杂的 SimReady 资产，并加速工业数字孪生和物理 AI 应用的开发。
为何使用 OpenUSD？
OpenUSD 不仅仅是一个文件格式——它是一个开源框架，作为跨行业通用标准，支持在 3D 世界中构建数字孪生并发展 AI 应用。
开始使用 OpenUSD
访问开源工具和学习资源，开始在 3D 工作流中采用 OpenUSD。
使用 OpenUSD 进行开发
访问OpenUSD 源代码直接从 GitHub 资源库下载，或在下方下载 NVIDIA 的预构建库和 Python API。
下载 USD 25.08、Python 3.12
下载 usd-core 25.11
NVIDIA OpenUSD 学习库
OpenUSD 联盟
NVIDIA 是 OpenUSD 联盟 (AOUSD) 的联合创始人，该联盟是一个开放的非营利组织，致力于 OpenUSD 的标准化、开发和发展。