面向开发者的 OpenUSD

OpenUSD（Universal Scene Description，通用场景描述）是一个用于描述和模拟超大规模 3D 世界的开放可扩展框架。NVIDIA 已将其作为 NVIDIA Omniverse™ 库的基础核心，用于提升互操作性、支持构建复杂的 SimReady 资产，并加速工业数字孪生和物理 AI 应用的开发。

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为何使用 OpenUSD？

OpenUSD 不仅仅是一个文件格式——它是一个开源框架，作为跨行业通用标准，支持在 3D 世界中构建数字孪生并发展 AI 应用。

如何使用 OpenUSD

了解开发者如何在 AI 和工业数字化时代采用 OpenUSD 来加速其 3D 工作流。

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使用 OpenUSD 进行开发

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访问OpenUSD 源代码直接从 GitHub 资源库下载，或在下方下载 NVIDIA 的预构建库和 Python API。

下载 USD 25.08、Python 3.12

对于 Windows对于 Linux

下载 usd-core 25.11

Python API

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使用 Omniverse 库进行开发

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通过集成 NVIDIA Omniverse 库，在工业和物理 AI 仿真应用中实现 OpenUSD 数据互操作性。

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借助 SimReady 实现标准化

通过集成 OpenUSD 库，在机器人和物理 AI 仿真工作流中启用 SimReady 标准。

什么是 SimReady？

NVIDIA OpenUSD 学习库

OpenUSD 联盟

NVIDIA 是 OpenUSD 联盟 (AOUSD) 的联合创始人，该联盟是一个开放的非营利组织，致力于 OpenUSD 的标准化、开发和发展。

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