NVIDIA RTX IO 将集成至 Microsoft 的 DirectStorage API。该新一代存储体系架构专为搭载尖端 NVMe SSD 的游戏 PC 而设计，可应对现代游戏所需的复杂工作负载。这些精简设计、并行执行的 API，为游戏进行了专门定制，可大幅减少从 NVMe SSD 传输数据至支持 RTXIO 的GPU的带宽开销，并最大限度地提高性能。

Vulkan

在 Linux 和 Windows 平台上，NVIDIA 的两个新的 Vulkan 扩展程序均支持加速 RTX IO。VK_NV_memory_decompression 负责处理 GPU 上的解压缩素材，VK_NV_copy_memory_indirect 则负责将解压缩数据复制到 Vulkan 缓冲区/图像。这些扩展程序在 Vulkan 1.3.233 更新中发布，并在最新的 GRD 版本中得到支持。

这使 Vulkan 应用和游戏能够跨多个平台，更迅速地将素材从磁盘传输到 GPU 显存。在 Vulkan 中标准化 GDeflate 格式的使用，允许跨多个游戏实现交叉兼容性。