NVIDIA RTX IO
技术套件，可实现基于 GPU 的快速加载和素材解压缩。
通过最新的 GRD 驱动进行访问
主要优势
更快的加载速度
RTX IO 可提供近乎即时的游戏加载。可减少弹出和卡顿，能够以令人难以置信的速率串流高质量纹理。
更低的 CPU 利用率
它将许多 CPU 核心的工作量卸载到 NVIDIA® GeForce RTX™ GPU 上，为新一代游戏提供更高的整体系统性能。
更小的素材
此外，无损压缩可减少游戏的下载和安装大小，使得游戏玩家能够在固态硬盘 (SSD) 上存储更多游戏，同时改善游戏性能。
开源
GDeflate 压缩格式将开源，允许开发者创建移植品和工具。
借助 RTX IO 实现更高吞吐量
端到端吞吐量
搭载 GDeflate GPU 解压缩技术的 RTX IO 可在现代 NVMe 设备上提供 IO 饱和性能。通过 DirectStorage 比较不同解压缩器的端到端吞吐量时，使用 DirectStorage GPU 解压缩基准，在 CPU 上通过 ZLib 解压缩无法使 NVMe 带宽饱和，而 GDeflate 则能使 NVMe 保持饱和，并留出空余空间。
适用于所有平台，已针对 NVIDIA Ada 进行优化
各项最终用户优势
RTX IO 专为开源设计。它适用于各种操作系统、图形 API、计算机加速 API 和 SDK。所有现代 GPU 都将通过缩短加载时间并降低 CPU 利用率的功能受益。得益于更大的缓存规模和经过优化的 SM 多单元流处理器核心，RTX IO 可借助 NVIDIA Ada Lovelace 架构提供出色的性能。
受 RTX IO 支持的 API
Microsoft DirectStorage
NVIDIA RTX IO 将集成至 Microsoft 的 DirectStorage API。该新一代存储体系架构专为搭载尖端 NVMe SSD 的游戏 PC 而设计，可应对现代游戏所需的复杂工作负载。这些精简设计、并行执行的 API，为游戏进行了专门定制，可大幅减少从 NVMe SSD 传输数据至支持 RTXIO 的GPU的带宽开销，并最大限度地提高性能。
Vulkan
在 Linux 和 Windows 平台上，NVIDIA 的两个新的 Vulkan 扩展程序均支持加速 RTX IO。VK_NV_memory_decompression 负责处理 GPU 上的解压缩素材，VK_NV_copy_memory_indirect 则负责将解压缩数据复制到 Vulkan 缓冲区/图像。这些扩展程序在 Vulkan 1.3.233 更新中发布，并在最新的 GRD 版本中得到支持。
这使 Vulkan 应用和游戏能够跨多个平台，更迅速地将素材从磁盘传输到 GPU 显存。在 Vulkan 中标准化 GDeflate 格式的使用，允许跨多个游戏实现交叉兼容性。
NVIDIA 光线追踪新闻
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