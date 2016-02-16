Vulkan
Vulkan 是新一代图形和计算 API，能够跨平台高效访问 GPU。Vulkan 作为业内一款开放标准式现代 GPU API，在帮助开发者编写可移植到多个不同平台的应用程序方面，具有独特作用。Vulkan 包含包括光线追踪在内的新型图形技术，集成于 NVIDIA 产品驱动中，该驱动适用于 Windows及 Linux、NVIDIA Shield 和使用 Android 或 Linux 的 Jetson 嵌入式计算平台上的 NVIDIA GeForce、RTX 和 Quadro 解决方案。
Vulkan 1.3
新版本的 Vulkan 规格已于 2022 年 1 月发布，其中包含开发者所需的并且经过验证的重要功能。发布规格当天，NVIDIA 推出了适用于 Windows 和 Linux 的完整功能 Vulkan 1.3 驱动。这些驱动还支持 Vulkan Roadmap 2022 里程碑中的扩展功能集。NVIDIA 的 Nsight Graphics 和 Nsight Systems 工具已更新，能够支持 Vulkan 1.3，为开发者提供稳健的环境，支持其构建和优化 Vulkan 游戏和应用程序。
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NVIDIA 采用 Vulkan
NVIDIA 不断提升业界领先地位，改进光线追踪和 DLSS AI 渲染等新型 Vulkan 功能，率先向开发者提供此功能。NVIDIA Nsight 开发工具套件集成了对 Vulkan 的支持，其中包括使用完整的光线追踪功能对应用程序进行调试和优化。NVIDIA 推出适用于 PC、嵌入式平台、汽车和数据中心的 Vulkan。此外，拥有较旧型号 GPU 的游戏玩家也可享受新版 Vulkan API 更改的持续支持，最旧可支持至 Maxwell。
Vulkan 粉丝？ 基于 NVIDIA 运行此系统的六大理由详细了解 Vulkan 和 NVIDIA
Vulkan 中的 RTX 光线追踪
Vulkan 允许跨平台访问 RTX 光线追踪加速。NVIDIA 的 Vulkan 驱动在以下 GPU 上支持 Vulkan 光线追踪扩展：所有 RTX GPU，具有 6GB 以上显存的 GeForce GTX 1660，具有 6GB 以上显存的 GeForce GTX 1060 及更高级别 GPU。NVIDIA RTX SDK 现已支持 Vulkan，包括直接照明 (RTXDI)、RTX 全局照明 (RTXGI)、能够减少加速结构内存消耗的 RTXMU 和 NVIDIA 实时降噪器 (NRD)。
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DLSS 和 Vulkan
每位 Vulkan 开发者可以在 Windows 和 Linux 上访问 NVIDIA DLSS，并支持 x86 和基于 ARM 的平台。NVIDIA 还为运行在 Proton 上的基于 Vulkan API 的游戏提供了支持。对于那些通过 Vulkan 上的 Proton 分层来运行的 DirectX 游戏，如果已经使用 DLSS 增强，NVIDIA 也提供了支持。这使得 Linux 玩家可以利用 GeForce RTX GPU 的专用 AI Tensor Core，加速“毁灭战士：永恒 (DOOM Eternal)”、“无人深空 (No Man’s Sky)”和“德军总部：新血脉 (Wolfenstein: Youngblood)”等游戏中的帧率。
示例
NVIDIA 在 GitHub 上提供越来越多的 Vulkan 和 OpenGL 示例和教程，以及完整的源代码。开发者可以下载感兴趣的示例，从教育简介到基本的 Vulkan 工作流程和扩展程序，从如何使用高复杂度几何体和光线追踪来渲染场景的示例，到专业应用程序的用例，不一而同。该代码库还包含能够加速 Vulkan 开发的工具程序代码。
Vulkan 开发者工具
Nsight Aftermath
NVIDIA Nsight Aftermath SDK 是一个简单的库，能够集成至游戏的崩溃报告器中，以便在发生 GPU 挂机或异常时生成 GPU“迷你转储文件”。了解详情
Nsight Systems
NVIDIA Nsight Systems是一个系统范围内的分析工具，可用于可视化 CPU / GPU 交互，帮助消除 GPU 空闲、卡顿和 CPU 瓶颈。它能够在 CPU 和 GPU 上跟踪 Vulkan、互操作 GPU API 和许多 CPU 或操作系统活动。了解详情
Nsight Graphics
NVIDIA Nsight Graphics 使开发者能够调试和配置 Vulkan 应用程序。借助 GPU Trace 等强大的底层分析功能，我们可以更轻松地识别 GPU 性能问题并进行可信赖的优化。了解详情
Vulkan 中的光线追踪路径
2020 年 11 月，Khronos 发布了 Vulkan 光线追踪扩展的最终版本，将光线追踪无缝集成至现有 Vulkan 框架中。Vulkan 是业内首个跨供应商、跨平台的开放式标准，可用于实现 RTX 光线追踪加速。
随着 2020 年 12 月 Khronos Vulkan SDK 中光线追踪支持的发布，NVIDIA 现已在我们的产品 Vulkan 驱动中随附 Vulkan 光线追踪扩展。所有 RTX GPU、具有 6GB 以上显存的 GeForce GTX 1660 和具有 6GB 以上显存的 GeForce GTX 1060 及更高级别 GPU，均受支持。
NVIDIA 还发布了“雷神之锤 II (Quake II)”RTX 版本 1.4，该版本采用光线追踪照明、阴影和反射技术，使用 Vulkan 光线追踪技术显著提高此款备受喜爱的经典游戏的视觉质量，使“雷神之锤 II (Quake II)”RTX 版成为全球首款跨供应商的光线追踪 Vulkan 应用程序！NVIDIA 在 GitHub 上发布完整的源代码，对于想要深入了解实现游戏重制详情的开发者而言，这是一个很好的示例。
Vulkan 光线追踪入门
如何借助最终版 Vulkan 光线追踪扩展程序，使用 Vulkan 光线追踪来创建完整的迷你路径追踪器的教程
GitHub 上开源基于 Vulkan 的 glTF 光线追踪器查看器
更新版：使用最终版光线追踪扩展的 Vulkan 光线追踪教程
博客：“德军总部：新血脉 (Wolfenstein: Youngblood)”中将 Vulkan 光线追踪应用于混合渲染的最佳实践
了解 2020.6 版 NVIDIA Nsight Graphics 工具如何支持 Vulkan 光线追踪
Vulkan 教育资源
Vulkan NVIDIA 演示
我们将提供实用示例和资源，在现有的 Vulkan 光栅化示例中进行光线追踪和遍历的基本集成。在现有的在线教程的帮助下，我们将回顾简单光线追踪器的主要步骤。从 SDK 和驱动的存放位置，到 Nsight 等调试工具，再到设置合适环境，我们将为逐步添加和激活光线追踪奠定基础。我们还将介绍光线追踪相关的特定主题，例如任意交点着色器、求交着色器、反射、动画、着色器记录、多个热点着色器、可调用着色器以及光线查询。观看视频
我们将介绍 NVIDIA 的使用 DirectX12 和 Vulkan API 的最佳实践。我们将概述如何在各种 GPU 中充分利用这些底层 API，并解释如何在实现最佳流畅帧率的同时，避免常见的性能缺陷。观看视频
NVIDIA GPU 功能强大，随着 DXR 和 Vulkan 光线追踪的登陆，现能以交互式帧率进行光线追踪。即便如此，确保您能够充分高效地利用 GPU，也是一项挑战。在此课程中，您将了解可供开发者使用的工具和功能，这些工具和功能可以帮助您利用这项令人惊叹的创新成果来改进游戏图形。观看视频
- [GTC 2020 秋季] 跨平台光线追踪 – 从 DXR 迁移至 Vulkan
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Vulkan 文章
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Vulkan 社区资源
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