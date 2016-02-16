示例

NVIDIA 在 GitHub 上提供越来越多的 Vulkan 和 OpenGL 示例和教程，以及完整的源代码。开发者可以下载感兴趣的示例，从教育简介到基本的 Vulkan 工作流程和扩展程序，从如何使用高复杂度几何体和光线追踪来渲染场景的示例，到专业应用程序的用例，不一而同。该代码库还包含能够加速 Vulkan 开发的工具程序代码。