NVIDIA AI 推理管理器 SDK

NVIDIA AI 推理管理器 (AIM) SDK 简化了 PC 应用程序开发者的 AI 模型部署和集成。该 SDK 预先配置了 PC 上所需的 AI 模型、引擎和依赖项。它通过统一的推理 API 在 PC 和云之间无缝编排 AI 推理。此外，它还支持跨不同硬件加速器 (GPU、NPU、CPU) 的所有主要推理后端。AIM SDK 现已提供抢先体验版。NVIDIA AI 推理管理器 (AIM) 软件开发套件 (SDK)



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