ACE 的主要优势
先进的模型和微服务
ACE 技术包装为 NVIDIA 推理微服务 (NIM)，是易于部署且高性能的微服务。
安全且一致的结果
AI 模型在商业安全、负责任地获得许可的数据上进行训练，因此无论用户输入什么样的数据，均可获得准确、适当且主题正确的结果。
灵活的部署选项
ACE NIM 灵活且易于部署，可供开发者在云端进行部署和操作，或在 NVIDIA RTX AI PC 上进行部署和本地运行。
数字人工作流程
开发者可以将单个 ACE NIM 或所有 ACE NIM 直接集成到其产品、工具、服务或游戏和体验中，以实现特定领域的 AI 工作流程，例如 NPC 和客户服务助手。
游戏角色
NVIDIA Covert Protocol 示例应用程序演示了能够进行自然语言交互的 NPC。中间件、工具和游戏开发者可以使用先进的实时语言、语音和动画生成式 AI 模型为数字角色带来角色扮演功能。 NVIDIA 已与 虚拟世界 AI 演示 NVIDIA ACE 如何集成到 Unreal Engine 5 中的端到端 NPC 平台，并呈现先进的视觉效果。
客户服务代理
NVIDIA Tokkio 是一种基于 ACE 构建的数字助理工作流程，可为医疗健康、金融服务和零售行业提供由 AI 提供支持的客户服务功能。它使用先进的实时语言、语音和动画生成 AI 模型以及检索增强生成 (RAG) 技术，以向客户传达准确、最新的信息。
ACE 抢先体验
对于希望在开发中试用新 ACE 功能的开发者，包括 NeMoTron-3 4.5B SLM、Speech Live Portrait 和 Voice Font，请申请我们的抢先体验计划。
ACE 开发者生态系统
对于寻求端到端数字人解决方案的客户，请联系已集成 ACE 微服务的 NVIDIA 合作伙伴。
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