游戏角色

NVIDIA Covert Protocol 示例应用程序演示了能够进行自然语言交互的 NPC。中间件、工具和游戏开发者可以使用先进的实时语言、语音和动画生成式 AI 模型为数字角色带来角色扮演功能。 NVIDIA 已与 虚拟世界 AI 演示 NVIDIA ACE 如何集成到 Unreal Engine 5 中的端到端 NPC 平台，并呈现先进的视觉效果。



