NVIDIA 游戏内推理 (NVIGI) SDK

NVIDIA In-Game Inferencing（NVIGI）SDK 通过进程内（C++）执行和 CUDA in Graphics，提供了一条精简且高性能的路径，将本地运行的 AI 模型集成到游戏和应用中。它支持所有主流推理后端，并可覆盖 GPU、NPU、CPU 等不同硬件加速器，让开发者能够充分利用玩家 PC 上可用的系统资源。

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NVIDIA 游戏内推理 SDK 堆栈图

NVIDIA 游戏内推理 SDK 的优势

可扩展模型支持

NVIDIA 游戏内推理支持用于进程 (C++) 执行的语音、音频、视觉和语言模型。

简化部署

通过统一的推理 API，加载并运行为 TensorRT、ONNX Runtime、Llama.cpp 或跨 GPU、NPU 和 CPU 工作的自定义执行程序构建的模型。

加速性能

确保正确设置 CUDA in Graphics (CIG) ，以优化游戏工作流中的图形和 AI 执行，从而以低延迟同时进行。

NVIDIA 游戏内推理插件和模型支持

NVIDIA In-Game Inferencing SDK 为许多不同的语言和语音模型提供插件支持，包括：

NVIGI 插件
支持的推理硬件
支持的模型
语音 - ASR 本地 TRT
支持 CUDA 的 GPU
语音 – TTS Local TRT
支持 CUDA 的 GPU

语言 - GPT 本地 GGML

支持 CUDA 的 GPU 或 CPU

RAG - 嵌入本地 GGML
支持 CUDA 的 GPU 或 CPU

开发者还可以使用开源 NVIGI SDK 为以上未列出的模型构建自己的插件。

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如何为自主意识游戏角色成功集成 NVIDIA ACE

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常见问题

在 NVIDIA 游戏内推理常见问题解答中查找常见问题的答案。

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其他高级使用组件

虽然下载的二进制包对大多数应用程序来说已经足够了， NVIGI 还包含一些用于高级开发的附加组件 案例。其中最常见的案例是 NVIGI 开发者 自己的插件。

NVIGI 资源库

虚幻引擎 5 示例

一个简约的代码示例，展示了如何将 AI 功能 (GPT/ LLM) 集成到 UE 5 应用中。

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