NVIDIA 游戏内推理 (NVIGI) SDK
NVIDIA In-Game Inferencing（NVIGI）SDK 通过进程内（C++）执行和 CUDA in Graphics，提供了一条精简且高性能的路径，将本地运行的 AI 模型集成到游戏和应用中。它支持所有主流推理后端，并可覆盖 GPU、NPU、CPU 等不同硬件加速器，让开发者能够充分利用玩家 PC 上可用的系统资源。
NVIDIA 游戏内推理 SDK 的优势
可扩展模型支持
NVIDIA 游戏内推理支持用于进程 (C++) 执行的语音、音频、视觉和语言模型。
简化部署
通过统一的推理 API，加载并运行为 TensorRT、ONNX Runtime、Llama.cpp 或跨 GPU、NPU 和 CPU 工作的自定义执行程序构建的模型。
加速性能
确保正确设置 CUDA in Graphics (CIG) ，以优化游戏工作流中的图形和 AI 执行，从而以低延迟同时进行。
NVIDIA 游戏内推理插件和模型支持
NVIDIA In-Game Inferencing SDK 为许多不同的语言和语音模型提供插件支持，包括：
NVIGI 插件
支持的推理硬件
支持的模型
语音 - ASR 本地 TRT
支持 CUDA 的 GPU
语音 – TTS Local TRT
支持 CUDA 的 GPU
语言 - GPT 本地 GGML
支持 CUDA 的 GPU 或 CPU
RAG - 嵌入本地 GGML
支持 CUDA 的 GPU 或 CPU
开发者还可以使用开源 NVIGI SDK 为以上未列出的模型构建自己的插件。
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资源
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存档
开始使用 NVIDIA 游戏内推理 SDK。