NVIDIA 游戏内推理 (NVIGI) SDK



NVIDIA In-Game Inferencing（NVIGI）SDK 通过进程内（C++）执行和 CUDA in Graphics，提供了一条精简且高性能的路径，将本地运行的 AI 模型集成到游戏和应用中。它支持所有主流推理后端，并可覆盖 GPU、NPU、CPU 等不同硬件加速器，让开发者能够充分利用玩家 PC 上可用的系统资源。