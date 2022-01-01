Streamline

深度学习超级采样 (DLSS)

NVIDIA DLSS 是一个深度学习神经网络，可提升帧率并为游戏和应用生成精美且清晰的图像。它为开发者提供了性能扩展空间，可最大化光线追踪的设置并提高输出分辨率。DLSS 由 RTX GPU 上的专用 AI 处理器（称为 Tensor Core）驱动。