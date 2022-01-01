Streamline
Streamline 是一种开源跨平台解决方案，可简化最新的 NVIDIA 和其他硬件厂商的技术到应用程序和游戏中的集成工作。 该框架允许开发人员轻松实现一次集成就可启用多种硬件厂商的插件技术。访问 GitHub
Streamline 如何工作
支持的技术
深度学习超级采样 (DLSS)
NVIDIA DLSS 是一个深度学习神经网络，可提升帧率并为游戏和应用生成精美且清晰的图像。它为开发者提供了性能扩展空间，可最大化光线追踪的设置并提高输出分辨率。DLSS 由 RTX GPU 上的专用 AI 处理器（称为 Tensor Core）驱动。开始使用 DLSS
NVIDIA 深度学习抗锯齿 (DLAA)
DLAA 是一种基于 AI 的抗锯齿模式，适合拥有闲置 GPU 空间并需要更高画质的用户。DLAA 使用为 DLSS 开发的相同技术，但可处理原生分辨率图像，以更大限度地提高画质，而不是提升性能。详细了解 NVIDIA DLAA
NVIDIA Image Scaling (即将支持)
NVIDIA Image Scaling 是一种出色的开源空间放大器和锐化算法，能够基于各种支持 SM5.2 及更高版本的 GPU 跨平台运行。对于寻求支持非 RTX GPU 解决方案的开发者而言，NVIDIA Image Scaling SDK 对 NVIDIA DLSS 而言是非常好的补充。开始使用 Image Scaling
NVIDIA Real-Time Denoiser (NRD)
NRD 是一个用于光线追踪照明、阴影和环境光遮蔽的跨平台降噪库。 当开发者的每像素光线预算有限时，它可以提供高图像质量。开始使用 NRD
NVIDIA DLSS 新闻
资源
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常见问题解答
答: 您可以使用标准 NGX 方式或使用 Streamline 集成 DLSS。
答：Streamline 支持 DirectX 11 和 DirectX 12。Vulkan 支持即将推出。
答：是的，Streamline 核心可在所有现代 GPU 上运行，但是每个所支持的 Streamline 插件兼容性不同。 查看 Streamline 文档了解更多信息。
答：Streamline 编程指南详细介绍了如何使用 Streamline 集成 DLSS 。
答：Streamline 未来会增加新的功能和插件。
准备好开始使用 Streamline 了吗？