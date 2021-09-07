CUDA-X Data Science

CUDA-X™ Data Science 是一套开源库集合，可加速流行的数据科学库与平台。它属于 CUDA-X 系列高度优化、基于 CUDA® 的特定领域库。



CUDA-X Data Science 提供无需更改代码的 API，可直接加速 pandas、scikit-learn 等流行 PyData 工具，以及 Apache Spark 等分布式计算框架。通过超过 100 种与数据科学和数据处理生态系统中开源库和工具的集成，CUDA-X Data Science 致力于让更多人轻松体验加速数据科学的能力。

立即下载文档