CUDA-X Data Science
CUDA-X™ Data Science 是一套开源库集合，可加速流行的数据科学库与平台。它属于 CUDA-X 系列高度优化、基于 CUDA® 的特定领域库。
CUDA-X Data Science 提供无需更改代码的 API，可直接加速 pandas、scikit-learn 等流行 PyData 工具，以及 Apache Spark 等分布式计算框架。通过超过 100 种与数据科学和数据处理生态系统中开源库和工具的集成，CUDA-X Data Science 致力于让更多人轻松体验加速数据科学的能力。
CUDA-X 数据科学库
CUDA-X 数据科学库可加速数据分析、机器学习、图分析及数据密集型应用（如向量检索），让单颗 GPU 达到优异性能，也能通过简单、无需更改代码的接口，扩展至分布式系统。
使用 cuDF 加速 Apache Spark
详细了解适用于 Apache Spark 工作流的加速器插件。
标签：机器学习，数据处理，分布式计算，Scala，Python
KvikIO
通过与 cuFile 的强大绑定，充分利用 NVIDIA® GPUDirect® Storage (GDS) 。
标签：FILEIO、GPUDirectStorage、Python、C++
开始使用
入门套件：使用 pandas Code 加速数据分析
此套件演示了如何使用 pandas 代码和 PyViz 库针对大规模数据创建响应式控制面板，同时利用 cuDF 加速探索性数据分析，且无需更改代码。
视频：借助 NVIDIA GPU 上的 pandas 加速探索性数据分析( 16：06)
Notebook：构建交互式控制面板 Notebook
入门套件：基于 XGBoost 的加速机器学习
XGBoost 是用于梯度提升决策树的热门 Python 库。它为机器学习模型的分类、回归和排名工作流程提供强力支持。
视频：
基于 NVIDIA GPU 的 XGBoost 加速机器学习( 20：10)
Notebook：开始在 GPU 上加速 XGBoost 工作流
入门套件：使用 cuML 代码加速机器学习
cuML 可加速流行的机器学习算法，包括随机森林、UMAP 和 HDBSCAN
视频：cuML 可将机器学习加速 50 倍，无需更改代码( 00：55)
Notebook：开始使用加速热门机器学习库
入门套件：使用 Apache Spark 加速数据分析
适用于 Apache Spark 的 NVIDIA RAPIDS™ 加速器可加速企业级数据工作负载，从而节约成本。
视频：使用适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器在 GPU 上加速数据分析( 1：27：34)
入门套件：使用 Polars Code 加速数据分析
Polars 以高性能和内存优化而闻名。调用由 cuDF 提供支持的 GPU 引擎，体验更快的执行速度。
视频：使用 Polar 在 2 秒内处理 1 亿行数据( 00：28)
Notebook：加速 Polars 数据处理工作流 Notebook
入门套件：使用 NetworkX Code 加速图形分析
NetworkX 可加速热门图形算法，包括 Louvain、Betweeness Centrality 和 PageRank。
视频：借助 NVIDIA cuGraph，实现高达 500 倍的网络加速，且无需更改代码( 00：42)
Notebook：加速图形分析 Notebook
在您的环境中安装和部署
使用 conda 快速安装
1. 如果未安装，请下载并运行安装脚本。这将安装最新的 miniforge：
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh" bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
2. 然后使用以下命令进行安装：
conda create -n rapids-26.04 -c rapidsai -c conda-forge rapids=26.04 python=3.13 'cuda-version>=13.0,<=13.1'
使用 pip 快速安装
Install via the NVIDIA PyPI index: pip install \ --extra-index-url=https://pypi.nvidia.com \ cudf-cu13==26.4.* \ dask-cudf-cu13==26.4* \ cuml-cu13==26.4.* \ cugraph-cu13==26.4.*
加速数据科学生态系统
开源库、商业软件和行业的数据从业者正在利用 CUDA-X 数据科学推动创新。
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