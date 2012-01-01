将 Polars GPU 引擎直接集成到您的环境中，以加速 Polars。请按照以下步骤开始操作。

安装支持 GPU 的 Polars

只需使用 GPU 功能标志来安装 Polars 即可。 pip install polars[gpu]

将 Polars 配置为使用 GPU 引擎

通过配置引擎，为 Polars 运算激活 GPU 加速。您可以使用默认的 GPU 引擎，也可以对其进行自定义以实现更精细的控制。

默认 GPU 引擎 通过调用 .collect (engine = "gpu") ，将 Polars LazyFrame 具体化为具有默认 GPU 引擎配置的 DataFrame： import polars as pl ldf = pl.LazyFrame({"a": [1.242, 1.535]}) print( ldf.select( pl.col("a").round(1) ).collect(engine="gpu") ) 自定义 GPU 引擎 为了更好地控制引擎，您可以将具有设备详细信息和详细程度等其他配置的 GPU 引擎对象传递给 engine = 参数：

import polars as pl ldf = pl.LazyFrame({"a": [1.242, 1.535]}) gpu_engine = pl.GPUEngine( device=0, # This is the default raise_on_fail=True, # Fail loudly if can't execute on the GPU ) print( ldf.select( pl.col("a").round(1) ).collect(engine=gpu_engine) ) 将 Polars 工作流程加速高达 13 倍 在复杂的 groupby 和 join 操作中执行计算量最大的查询

( PDS-H 基准测试 | 80 GB 数据集)

查询编号 性能随着数据规模的增长而提升 各种数据集的查询处理时间

规格：PDS-H 基准测试 | GPU：NVIDIA H100 | CPU：英特尔至强 W9-3495X ( Sapphire Rapids) | 存储：本地 NVME

注意：注意：PDS-H 源自 TPC-H，但这些结果无法与 TPC - H 结果相美。

在此处运行基准测试。

实战教程：在 Colab 上加速 Polars

Polars GPU 引擎预安装在 Google Colab 中，因此入门非常简单。只需切换到 GPU 运行时，GPU 引擎即可立即加速您的 Polars 工作流。探索以下实战资源：